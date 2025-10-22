Дъщерята на президента, Дарина Радева, иска да е копие на Радина Кърджилова

Новата първа дама на младото арт поколение се казва Радина Кърджилова. Тя носи на крехките си плещи голяма част от репертоара на Народния театър в момента. Оказва се, че президентската щерка Дарина Радева, която също се изявява на първата ни сцена, е абсолютно вманиачена по визията на своята по-опитна колежка, която напоследък прави знакови роли.

Според запознати от артистичните среди младата Радева не само черпи вдъхновение от звездата на академичната ни трупа, но буквално се стреми да я копира до последния детайл – от прическата и облеклото до интонацията и мимиките. Това си личи особено много на някои снимки на Дарина Радева, които тя си пуска в социалните мрежи, пише "Ретро".

„Радина е идеалът ѝ за актриса. Тя буквално ѝ подражава. Понякога си мисля, че ако Кърджилова носи пижама на червения килим, Дарина ще направи същото на следващата премиера“, шегува се бивш състудент на президентската щерка. Някои дори вече наричат Дарина „Кърджилова 2“, като отбелязват, че в публичните си изяви тя имитира и поведението ѝ – умерено загадъчно, леко отнесено, артистично „непринудено“.

Прясно завършилата НАТФИЗ Дарина Радева започна да играе директно в Народния театър като гостуваща актриса. До момента тя вече има роли в четири спектакъла. Талантливата Дарина не се притеснявала от коментарите на злобари, че е пробила на първата ни сцена не толкова заради качествата си, а заради позицията на баща си.