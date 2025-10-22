Дъщерята на президента, Дарина Радева, иска да е копие на Радина Кърджилова

Новата първа дама на младото арт поколение се казва Радина Кърджилова. Тя носи на крехките си плещи голяма част от репертоара на Народния театър в момента. Оказва се, че президентската щерка Дарина Радева, която също се изявява на първата ни сцена, е абсолютно вманиачена по визията на своята по-опитна колежка, която напоследък прави знакови роли.
Според запознати от артистичните среди младата Радева не само черпи вдъхновение от звездата на академичната ни трупа, но буквално се стреми да я копира до последния детайл – от прическата и облеклото до интонацията и мимиките. Това си личи особено много на някои снимки на Дарина Радева, които тя си пуска в социалните мрежи, пише "Ретро".
„Радина е идеалът ѝ за актриса. Тя буквално ѝ подражава. Понякога си мисля, че ако Кърджилова носи пижама на червения килим, Дарина ще направи същото на следващата премиера“, шегува се бивш състудент на президентската щерка. Някои дори вече наричат Дарина „Кърджилова 2“, като отбелязват, че в публичните си изяви тя имитира и поведението ѝ – умерено загадъчно, леко отнесено, артистично „непринудено“.
Прясно завършилата НАТФИЗ Дарина Радева започна да играе директно в Народния театър като гостуваща актриса. До момента тя вече има роли в четири спектакъла. Талантливата Дарина не се притеснявала от коментарите на злобари, че е пробила на първата ни сцена не толкова заради качествата си, а заради позицията на баща си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 когаш
Коментиран от #7
10:50 22.10.2025
2 Сила
11:00 22.10.2025
3 Гадинъ Крадева
11:04 22.10.2025
4 Пич
11:04 22.10.2025
5 Издиханията !
На Една !
Жена !
11:05 22.10.2025
6 Абориген
11:06 22.10.2025
7 Абонамент
До коментар #1 от "когаш":Или поне в Онлифанс? Веднага ще се дърпа.
11:07 22.10.2025
8 ами,
11:27 22.10.2025
9 СТИГА П€Д€рад€вщини!
СТИГА П€Д€рад€вщини! СТИГА КОМУНИЗЪМ! 81г. СТИГАТ! СТИГАТ!
P.S.
Грозничко € дИт€то...!
Коментиран от #10
11:30 22.10.2025
10 гьотоф
До коментар #9 от "СТИГА П€Д€рад€вщини!":апз кисело грозде 🤡
Коментиран от #12
11:31 22.10.2025
11 Алфа Bълкът
11:33 22.10.2025
12 СТИГА П€Д€рад€вщини!
До коментар #10 от "гьотоф":МАРШ ОТ ТУК Г ни до Ч€РВ€НА!
ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА €в р€ ит€,комуни$тит€, м а н г . л и т€ И п € д а л . т €!
P.S.
КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ-
Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
11:35 22.10.2025
13 Баба Гошка
12:13 22.10.2025
14 Журналист
Коментиран от #15
12:20 22.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.