„Бон Джоуви“ тръгват на турне след операцията на гласните струни на Джон Бон Джоуви

23 Октомври, 2025 18:31 466 1

Фронтменът на бандата е претърпял пълно възстановяване след операцията и е готов отново за сцената

„Бон Джоуви“ тръгват на турне след операцията на гласните струни на Джон Бон Джоуви - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като през 2022 г. Джон Бон Джоуви беше диагностициран с атрофия на гласните струни, сега вокалистът е отново във форма след успешно претърпяната операция и прекараната рехабилитация, предаде агенция АП.

Следващото лято групата му „Бон Джоуви“ ще се отправи на първото си турне от четири години насам. Турнето Forever започва с четири музикални вечери в залата "Медисън Скеуър Гардън" в Ню Йорк, преди групата да се отправи към Единбург, Дъблин и Лондон, информира БТА.

„Има много радост в това съобщение — радост, че можем да споделим тези нощи заедно с нашите невероятни фенове и радост, че групата може да бъде заедно“, заяви Бон Джоуви в съобщение, цитирано от АП. „Говорих много за благодарността си, но ще го кажа отново - дълбоко съм благодарен, че феновете и колегите ми от групата бяха търпеливи и ми дадоха необходимото време да се оправя и да се подготвя за турне. Готов съм и съм развълнуван!“

Последният концерт на „Бон Джоуви“ се състоя на 30 април 2022 г. в Нашвил — събитие, което може да се наблюдава и в документалния филм на Hulu от 2024 г. „Благодаря, лека нощ: Историята на „Бон Джоуви“.

Предварителната продажба на билети за концертите през следващата година започва във вторник, а стартът на общите продажби е на 31 октомври, чрез сайта bonjovi.com.


  • 1 Да е жив и здрав

    и да ни радва с песните си!

    19:39 23.10.2025