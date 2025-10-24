Крал Чарлз III планира да заточи развратния си брат Андрю в най-мрачния замък на Шотландия

Крал Чарлз III обмисля да заточи опозорения си по-малък брат, принц Андрю, в замъка Мей, който през 2010 г. беше обявен за най-мрачния замък на Шотландия, според Daily Star.

Слуховете за евентуално преместване на принц Андрю в историческия регион Кейтнес в Северна Шотландия започнаха веднага след като той обяви, че се отказва от титлата си на херцог на Йорк. Официално по-малкият брат на краля все още не е лишен от титлата си, тъй като само членове на парламента могат да го направят, като приемат специален закон.

Въпреки това източници, близки до двора, съобщават, че общественият натиск върху Чарлз III нараства и той обмисля да заточи Андрю в замъка Мей. Той е закупен от кралицата майка Елизабет през 50-те години на миналия век и е отворен за обществеността. През последните години обаче Чарлз III и кралица Камила често прекарват време там през лятото, преди да се преместят в замъка Балморал.

Биографът Андрю Лоуни заявява, че замъкът Мей се намира на доста отдалечено място, а най-близкото селище се състои от „сиви общински къщи, спортен парк и магазин“. Лоуни отбелязва, че тази околност и самият замък са толкова мрачни, че през 2010 г. авторитетното списание Urban Realm ги определя като най-мрачното селище в Шотландия.

Лоуни също така прогнозира, че принц Андрю вероятно няма да остане във Великобритания, а ще се премести например в Обединените арабски емирства, където би могъл да живее в много по-голям комфорт.

Скандалът около принц Андрю отново се разпали в навечерието на издаването на книгата на Вирджиния Джуфре „Ничие момиче: Мемоари за оцеляване след насилие и борба за справедливост“. Книгата беше издадена на 21 октомври. В нея Джуфре пише как е била сексуално малтретирана от принц Андрю, когато е била на 17 години.

Самата Джуфре вече не е жива - тя се самоуби през април.