Новини
Любопитно »
Нервен срив: Габи Бланко не спира да плаче заради Калоян в "Ергенът: Любов в рая"

Нервен срив: Габи Бланко не спира да плаче заради Калоян в "Ергенът: Любов в рая"

24 Октомври, 2025 11:12 901 10

  • габи бланко-
  • габриела-
  • ергенът: любов в рая-
  • калоян-
  • драма

Драма, провокирана от нещо доста прозаично - от темата за жестовете

Нервен срив: Габи Бланко не спира да плаче заради Калоян в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С всеки епизод напрежението в "Ергенът: Любов в рая" се покачва все повече, както и объркванията в отношенията между участниците. Макар и да има формирани двойки, определено си личи, че няма нищо категорично и резки промени са напълно възможни. Това беше доказано и в последния епизод на романтичното риалити, в който видяхме Габриела (по-известна като Габи Бланко) да плаче. И не просто да рони сълзи, а изглеждаше по-скоро като нервен срив. При това провокиран от нещо доста прозаично - от темата за жестовете или по-скоро от липсата на такива към Бланко от страна на досегашния ѝ избраник Калоян, пише woman.bg.

Банкетът на раздора

Габи се ядоса още на предната вечер на банкета, когато Калоян реши да направи сладка изненада, която хич не бе по вкуса на брюнетката. Той ѝ донесе листа, от които сътвори бижута. Както всеки от нас е правил като дете неведнъж. Е, тази мила постъпка не трогна Бланко, напротив - тя се скара на Калоян, че иска истински букет. Тя не пропусна да изтъкне и как другите мъже вече са поднесли букети. Той опита да се защити, като определи постъпката си като креативна и трогателна, но това само ядоса допълнително Габриела. И ситуацията никак не се оправи до следващия ден, напротив - брюнетката избухна в сълзи край басейна.

Габриела избухна в сълзи

Времето на Родос е прекрасно, а Габи си почива край басейна. Няма какво да се обърка, но не и когато си отделен от обичайния ти социум, по средата на романтично риалити. Та проблемът на Габриела бе, че до този момент явно не е видяла достатъчно мили и уважителни жестове към себе си от страна на Калоян. И постъпката му на банкета. Това беше и поводът тя да се разплаче с думите:

"Не го заслужавам това нещо, аз да се моля на мъж за жестове. Аз съм толкова любящ човек, не ми трябва такъв темерут до мен."

По време на синхрона Бланко беше категорична, че е потресена от факта, че трябвало пред цяла България да се моли на мъж, за да получи добро отношение.


Скандалът между Габи и Калоян

Пристигайки към басейна, Калоян побърза да предложи на Габи разговор насаме. Тя обаче беше рязка и отказа да обсъдят ситуацията.

"Аз ти се молих 20 дни за някакви жестове, на теб не ти идва, Калояне! Вдигам кръвно вече! Не заслужавам такова отношение. Не искам да говоря повече с теб, реших го! Сега се опитваш да ме изложиш, махай ми се от главата! Ще дойде някой, който ще направи всичко това, което ти не си направил", развика се Габриела на Калоян.

Дали драмата ще има продължение, или всичко между Бланко и Калоян ще приключи дотук, предстои да разберем в следващите епизоди.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    10 0 Отговор
    Габи дали не се нарича Бланко, защото често и боядисват лицето бяло?!

    11:15 24.10.2025

  • 2 без думи

    11 0 Отговор
    ужас
    потрес

    11:21 24.10.2025

  • 3 жалната мома не спира

    6 0 Отговор
    заради "Ергенът: кеф кекс в рая"

    амче да посвири на дудук
    може да и мине жалейката
    а пък кочове дал бог

    11:22 24.10.2025

  • 4 хах

    3 0 Отговор
    Габи Бланко все едно съм влязъл в розов сайт хах

    11:43 24.10.2025

  • 5 Бибитко от Банкя

    6 0 Отговор
    Ето с такива пошли и упадъчни предавания се задава моделът на поведение на подрастващите! А после се чудим защо те стават агресивни наркомани!

    11:44 24.10.2025

  • 6 страшна пумия

    4 0 Отговор
    Вчера гледах малко , добре е и да се разследва дали не се перат пари или не се изготвя вип каталог за мераклии

    11:45 24.10.2025

  • 7 гост

    2 0 Отговор
    Пълна скука!Вкарайте Писателката и Бастуна - шоуто ще бъде гарантирано -ъ.

    11:47 24.10.2025

  • 8 На вниманието на Пpokypaтурата

    1 1 Отговор
    Ей, как си личат изкуствените сълзи нa тези ки..Но учудващо е,как ги търпят,като постоянно тази, хиени и оная сиганката,обиждат наред, особено Виктория.Макар и да не е първа красавица, това си е обида.Помакинята обижда и клевети Киара.Тези,4-те ( Хени,Шармин,Габи и Лили) публично ,по национален ефир нарушават членове 146,147 от Наказателния кодекс.

    12:11 24.10.2025

  • 9 Калоян

    0 0 Отговор
    Е най- симпатичното и свясно момче в това предаване Не разбирам какво иска от него тази куха лейка

    12:13 24.10.2025

  • 10 Накино

    0 0 Отговор
    Старите бабички и те реват ...

    12:19 24.10.2025