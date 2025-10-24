Нервен срив: Габи Бланко не спира да плаче заради Калоян в "Ергенът: Любов в рая"

С всеки епизод напрежението в "Ергенът: Любов в рая" се покачва все повече, както и объркванията в отношенията между участниците. Макар и да има формирани двойки, определено си личи, че няма нищо категорично и резки промени са напълно възможни. Това беше доказано и в последния епизод на романтичното риалити, в който видяхме Габриела (по-известна като Габи Бланко) да плаче. И не просто да рони сълзи, а изглеждаше по-скоро като нервен срив. При това провокиран от нещо доста прозаично - от темата за жестовете или по-скоро от липсата на такива към Бланко от страна на досегашния ѝ избраник Калоян, пише woman.bg.

Банкетът на раздора

Габи се ядоса още на предната вечер на банкета, когато Калоян реши да направи сладка изненада, която хич не бе по вкуса на брюнетката. Той ѝ донесе листа, от които сътвори бижута. Както всеки от нас е правил като дете неведнъж. Е, тази мила постъпка не трогна Бланко, напротив - тя се скара на Калоян, че иска истински букет. Тя не пропусна да изтъкне и как другите мъже вече са поднесли букети. Той опита да се защити, като определи постъпката си като креативна и трогателна, но това само ядоса допълнително Габриела. И ситуацията никак не се оправи до следващия ден, напротив - брюнетката избухна в сълзи край басейна.

Габриела избухна в сълзи

Времето на Родос е прекрасно, а Габи си почива край басейна. Няма какво да се обърка, но не и когато си отделен от обичайния ти социум, по средата на романтично риалити. Та проблемът на Габриела бе, че до този момент явно не е видяла достатъчно мили и уважителни жестове към себе си от страна на Калоян. И постъпката му на банкета. Това беше и поводът тя да се разплаче с думите:

"Не го заслужавам това нещо, аз да се моля на мъж за жестове. Аз съм толкова любящ човек, не ми трябва такъв темерут до мен."

По време на синхрона Бланко беше категорична, че е потресена от факта, че трябвало пред цяла България да се моли на мъж, за да получи добро отношение.

Скандалът между Габи и Калоян

Пристигайки към басейна, Калоян побърза да предложи на Габи разговор насаме. Тя обаче беше рязка и отказа да обсъдят ситуацията.

"Аз ти се молих 20 дни за някакви жестове, на теб не ти идва, Калояне! Вдигам кръвно вече! Не заслужавам такова отношение. Не искам да говоря повече с теб, реших го! Сега се опитваш да ме изложиш, махай ми се от главата! Ще дойде някой, който ще направи всичко това, което ти не си направил", развика се Габриела на Калоян.

Дали драмата ще има продължение, или всичко между Бланко и Калоян ще приключи дотук, предстои да разберем в следващите епизоди.