Алекс Богданска се подигра на драмата на семейство Бекъм (ВИДЕО)

Семейните проблеми на клана Бекъм накараха Александра Богданска да покаже чувството си за хумор. Хубавицата реши да си направи шега с Виктория Бекъм, която беше обвинена от сина си Бруклин, че е саботирала първия му сватбен танц с Никола Пелц, когато се появила на сцената вместо булката, когато певецът Марк Антъни призовал пред гостите "най-красивата жена тук".

Алекс записа специално видео обръщение към Вики, на което танцува, облечена в блестяща официална рокля. Към клипчето Богданска пише: "Ето така ще танцувам на сватбата на Габриел! Одобряваш ли, приятелко Бекъм?"

Докато танцува и определено се забавлява, до нея е застанал Орлин Павлов, който също се включва в танца. На кадрите двамата определено си личи, че се забавляват, но далеч от начина, по който Бруклин Бекъм описа, че майка му е танцувала до него - "неподходящо и неуместно".