Новини
Любопитно »
Алекс Богданска се подигра на драмата на семейство Бекъм (ВИДЕО)

Алекс Богданска се подигра на драмата на семейство Бекъм (ВИДЕО)

23 Януари, 2026 12:31 1 470 10

  • александра богданска-
  • бекъм-
  • виктория бекъм-
  • бруклин бекъм-
  • драма-
  • проблеми

"Ето така ще танцувам на сватбата на Габриел! Одобряваш ли, приятелко Бекъм?", пита Богданска в мрежата

Алекс Богданска се подигра на драмата на семейство Бекъм (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейните проблеми на клана Бекъм накараха Александра Богданска да покаже чувството си за хумор. Хубавицата реши да си направи шега с Виктория Бекъм, която беше обвинена от сина си Бруклин, че е саботирала първия му сватбен танц с Никола Пелц, когато се появила на сцената вместо булката, когато певецът Марк Антъни призовал пред гостите "най-красивата жена тук".

Алекс записа специално видео обръщение към Вики, на което танцува, облечена в блестяща официална рокля. Към клипчето Богданска пише: "Ето така ще танцувам на сватбата на Габриел! Одобряваш ли, приятелко Бекъм?"

Докато танцува и определено се забавлява, до нея е застанал Орлин Павлов, който също се включва в танца. На кадрите двамата определено си личи, че се забавляват, но далеч от начина, по който Бруклин Бекъм описа, че майка му е танцувала до него - "неподходящо и неуместно".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жените

    7 1 Отговор
    Са само два вида - аванижени и многоавани жени. От многоаваните жени и светогледа им никой не се интересува!

    12:34 23.01.2026

  • 2 Уффф, ама яко

    10 0 Отговор
    го преместих, как е влажното бобче Алекс

    12:34 23.01.2026

  • 3 Цъцъ

    6 0 Отговор
    Не знаех, че подскачането на въженце е танц🌳 🙄

    12:35 23.01.2026

  • 4 Присмел се

    12 0 Отговор
    Хърбел на щърбел

    12:36 23.01.2026

  • 5 123456

    12 0 Отговор
    ах , тая краста неначесана !

    12:36 23.01.2026

  • 6 Сила

    22 0 Отговор
    Четох някъде , че тази госпожа е била навремето провинциална жена на повикване на сбирки на провинциални бизнес - бабаити (и продължава да е такава !)....откъде черпи самочувствие да коментира семейство Бекъм ?!?!

    12:38 23.01.2026

  • 7 бушприт

    14 0 Отговор
    Човек не бива да се подиграва и осмива хората,имащи си проблеми. Александра Богданска да гледа себе си,а не да се прави на света вода,ненапита. Не й прави чест ,да се държи така неприлично. Пак:" - Вижте ме аз коя съм!".

    12:50 23.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ха ха

    13 0 Отговор
    Много простовата жена е Александра,ама много.И с този изкуствен вид с който се обезличи и с нЕкое и друго евро в джоба си въобрази,че е гОлемата работа.Ами не,не е.На чалгарско ниво е.

    13:10 23.01.2026

  • 10 Хмм

    1 0 Отговор
    неуместна е шегата, това е семейна трагедия, като всички големи деца в семейството Бруклин е контролиран, той е първият, всичко с него е за първи път, затова и протекцията е силна, останалите имат по-голяма свобода и това го обижда, но трябва да знае само родителите ги е грижа, само те обичат истински, по-добре да поговори с тях, отколкото да се оплаква наляво и нас=дясно

    14:03 23.01.2026