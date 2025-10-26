Синоптичката на bTV Натали Трифонова отпразнува първия месец на своя син Арън. Дългокраката блондинка сподели вълнуващо видео, изпълнено с нежни детайли — от малките боси крачета до моментите, които карат сърцето на всяка майка да трепне, пише flagman.bg.

"Един месец с теб", пише Натали в Инстаграм профила си, добавяйки сърце към видеото, което събра хиляди реакции и коментари за броени часове. Припомняме, че синоптичката стана майка за първи път в края на септември тази година и тогава не скри емоцията си.

Името на малкия Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан" и "избраник" — символика, която перфектно подчертава любовта и надеждите на родителите му.

Само дни след раждането Натали посрещна и своя 34-ти рожден ден – първия като майка.

"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!", написа тя, споделяйки кадри в малка черна рокля, които предизвикаха вълна от комплименти. Натали Трифонова е част от екипа на bTV от 2016 г. Освен че е едно от най-разпознаваемите лица на прогнозата за времето, тя е била водеща на "Cool…T", "Геймър" и празничните програми на телевизията. Днес, освен професионалните успехи, в живота ѝ грее и най-голямото ѝ постижение – малкият Арън, който вече навърши първия си месец.