Натали Трифонова отпразнува първия месец на своя син Арън

Натали Трифонова отпразнува първия месец на своя син Арън

26 Октомври, 2025 09:42

"Един месец с теб", пише Натали в Инстаграм профила си

Снимка: Инстаграм
Синоптичката на bTV Натали Трифонова отпразнува първия месец на своя син Арън. Дългокраката блондинка сподели вълнуващо видео, изпълнено с нежни детайли — от малките боси крачета до моментите, които карат сърцето на всяка майка да трепне, пише flagman.bg.

"Един месец с теб", пише Натали в Инстаграм профила си, добавяйки сърце към видеото, което събра хиляди реакции и коментари за броени часове. Припомняме, че синоптичката стана майка за първи път в края на септември тази година и тогава не скри емоцията си.


Името на малкия Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан" и "избраник" — символика, която перфектно подчертава любовта и надеждите на родителите му.

Само дни след раждането Натали посрещна и своя 34-ти рожден ден – първия като майка.

"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!", написа тя, споделяйки кадри в малка черна рокля, които предизвикаха вълна от комплименти. Натали Трифонова е част от екипа на bTV от 2016 г. Освен че е едно от най-разпознаваемите лица на прогнозата за времето, тя е била водеща на "Cool…T", "Геймър" и празничните програми на телевизията. Днес, освен професионалните успехи, в живота ѝ грее и най-голямото ѝ постижение – малкият Арън, който вече навърши първия си месец.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ццц

    41 5 Отговор
    Да и е живо и здраво детето с традиционното българско име. Един изкукал дядка пишеше "О, неразумний юроде", но добре че вече го забравихме какви ги драскаше

    Коментиран от #8

    09:46 26.10.2025

  • 3 Фончо

    25 0 Отговор
    Арън о уаууу

    Коментиран от #18

    09:46 26.10.2025

  • 4 Зайо Байо

    18 1 Отговор
    Бойко Б. пратил ли е поздравителна картичка ?

    09:47 26.10.2025

  • 5 Наблюдател

    30 0 Отговор
    Арън - чусто българско име. На дядо си Трън го е кръстила.

    09:47 26.10.2025

  • 6 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    28 1 Отговор
    Детенцето еврейче ли е , че носи такова име ?

    09:47 26.10.2025

  • 7 Какво

    19 2 Отговор
    събитие само ? Арчо бил станал на един месец ?!

    09:48 26.10.2025

  • 8 Масово празнуване

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ццц":

    На Хелоуин в Елин Пелин ще има. Народът днес по това отношение не е по-различен от оня, за който е писал Хилендарски преди няколко века

    Коментиран от #17

    09:48 26.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 на тали

    22 1 Отговор
    подходящо име за куче

    09:56 26.10.2025

  • 11 1488

    13 1 Отговор
    като не е айдЬн е добре

    10:00 26.10.2025

  • 12 Нора

    12 2 Отговор
    Библейското е Аарон, на български идва през гръцки - Харон и става Хараламби.

    Коментиран от #13, #14

    10:00 26.10.2025

  • 13 Защо

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нора":

    Все ни навирате евреите, и то през Библията?! Нито са много важни, нито са последна инстанция! Или евреите са създали Библията за да ви манипулират?!

    10:05 26.10.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нора":

    Така е, ама тая проста кифла мислиш ли , че в чела Библията. Чула че в Англия викат Арън, на Ааron or Arron u хоп купешко име на детето.

    10:05 26.10.2025

  • 15 И сега

    12 0 Отговор
    всеки месец ще ни информира. Ужас и досада. Възмутително, аман от тая фльор.ца.

    10:07 26.10.2025

  • 16 Не разбрахме

    5 1 Отговор
    Фамилията каква му е на детето?

    Коментиран от #23

    10:07 26.10.2025

  • 17 Нормално

    1 12 Отговор

    До коментар #8 от "Масово празнуване":

    Хелоуин е много готин празник,не като пещерните булгарски измислици

    10:10 26.10.2025

  • 18 хъхъ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фончо":

    Майка и баща уж българи, а детето с еврейско име - Арон.

    10:16 26.10.2025

  • 19 смех

    10 1 Отговор
    Арън Наталиев Руменов....хи хи хи

    Коментиран от #21

    10:18 26.10.2025

  • 20 смех 2

    5 1 Отговор
    Асан Наталиев Руменов...

    10:25 26.10.2025

  • 21 хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "смех":

    Звучи като жертва на възродителния процес.

    10:28 26.10.2025

  • 22 Рангел

    7 0 Отговор
    С това име много бой ще яде от другите деца в детската градина,на пързалката и навсякъде

    10:33 26.10.2025

  • 23 може би

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не разбрахме":

    банкянски

    10:34 26.10.2025

  • 24 Софиянец

    4 0 Отговор
    Арън 😂😂😂 ще повърна

    10:47 26.10.2025

  • 25 Градска глупост

    0 0 Отговор
    Давид, Мойсей, Аарон и Самуил. Четирима братя, само че без Златна ябълка... Само едно погиващо царство. Помните ли ги тези наши наследници и владетели някои от тях? На единия му издигнаха паметник на центъра на София... Когато станем чуждопоклонници - гинем, историята го е доказала! Другарката Трифонова може и да има юдейски корени, тя малко си и прилича. Може мъжо ѝ или бащата на детето както е модерно да се казва, да е с такъв произход. Па може и двамата да са юдеи с български имена, да не е видно... Знае ли човек!

    10:55 26.10.2025