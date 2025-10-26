Новини
Любопитно »
Рядко заболяване погуби само на 23 г. актрисата от „9-1-1: Нашвил“ Изабел Тейт (ВИДЕО)

Рядко заболяване погуби само на 23 г. актрисата от „9-1-1: Нашвил“ Изабел Тейт (ВИДЕО)

26 Октомври, 2025 18:08 969 1

  • актриса-
  • „9-1-1: нашвил“-
  • изабел тейт-
  • почина

Тейт е починала на 19 октомври, след като се борила с рядка форма на невромускулно разстройство

Рядко заболяване погуби само на 23 г. актрисата от „9-1-1: Нашвил“ Изабел Тейт (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Изабел Тейт, участваща в сериала „9-1-1: Нашвил“, почина на 23-годишна възраст, съобщи Hollywood Reporter, позовавайки се на нейния агент Ким Маккрей.

Тейт е починала на 19 октомври, след като се борила с рядка форма на невромускулно разстройство, болестта на Шарко-Мари-Тут.

Семейството на Тейт описва актрисата като „огнен, свиреп боец, който никога не се отчайвал“.

Като дете Тейт работи като актриса и модел, преди да завърши Middle Tennessee State University със степен по предприемачество. Завръщането ѝ към актьорството в „9-1-1: Нашвил“ бележи първата ѝ роля за възрастни. Пилотният епизод е заснет през юни, а премиерата на сериала е на 6 октомври.

Вместо цветя, семейството помоли опечалените да направят дарение в памет на Тейт на Асоциацията на Шарко-Мари-Тут, която повишава осведомеността за болестта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 3 Отговор
    Болестта се нарича хАмериканец.
    Още много да има...

    18:44 26.10.2025