Рядко заболяване погуби само на 23 г. актрисата от „9-1-1: Нашвил“ Изабел Тейт (ВИДЕО)

Американската актриса Изабел Тейт, участваща в сериала „9-1-1: Нашвил“, почина на 23-годишна възраст, съобщи Hollywood Reporter, позовавайки се на нейния агент Ким Маккрей.

Тейт е починала на 19 октомври, след като се борила с рядка форма на невромускулно разстройство, болестта на Шарко-Мари-Тут.

Семейството на Тейт описва актрисата като „огнен, свиреп боец, който никога не се отчайвал“.

Като дете Тейт работи като актриса и модел, преди да завърши Middle Tennessee State University със степен по предприемачество. Завръщането ѝ към актьорството в „9-1-1: Нашвил“ бележи първата ѝ роля за възрастни. Пилотният епизод е заснет през юни, а премиерата на сериала е на 6 октомври.

Вместо цветя, семейството помоли опечалените да направят дарение в памет на Тейт на Асоциацията на Шарко-Мари-Тут, която повишава осведомеността за болестта.