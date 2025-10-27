Новини
Христо Стоичков ще пее на концерта на Стефан Димитров

Христо Стоичков ще пее на концерта на Стефан Димитров

27 Октомври, 2025 08:15

"Камата пее в дует с Братя Аргирови, Дони и оркестър "Канарите". Песента е по текст на Маргарита Петкова. Препратката ѝ е да се обединим, да бъдем българи", разкри Димитров

Христо Стоичков ще пее на предстоящия концерт на Стефан Димитров. Специално за Камата композиторът е написал ново парче, което ще бъде изпълнено от знаменития ни футболист по време на концерта, съобщава Plovdiv24.bg.

"Стоичков е номер 1! И като човек ми се вижда голям мъжкар. Мъж на честта е - като каже нещо, го прави. Все по-малко хора в страната ни вече си държат на думата", сподели емблематичният Стефан Димитров.

Букет от емоции и множество изненади готви композиторът за предстоящия си концерт "Такъв е животът". Една от тях е проектът "Българи сме още", чието изпълнение музикантът поверява на легендата Христо Стоичков.

"Камата пее в дует с Братя Аргирови, Дони и оркестър "Канарите". Песента е по текст на Маргарита Петкова. Препратката ѝ е да се обединим, да бъдем българи", разкри Димитров.

Композиторът дълбоко уважава футболиста, прославил страната ни по целия свят. По негови думи Стоичков е точният човек, носещ посланието на родолюбивата песен.

"Христо е голям патриот, сърцат човек. Много органично участва в проекта. Радвах му се, докато записвахме заедно. Смятам, че е достатъчно музикален за изпълнението. Пее вярно и сърцато, успява да влезе в текста и си вярва", категоричен е мъжът на Богдана Карадочева.

Звездата от САЩ '94 дебютира като певец още през 2024 г. с песента "Любов поне". Парчето е в дует отново с Братя Аргирови и с талантливата Тони Димитрова. Във видеото към изпълнението са показани моменти от кариерата на Камата, както и ключови места от родния му Пловдив.

Музиката определено има силата да обедини звезди от всяка сфера. За това свидетелства и грандиозният концерт на Стефан Димитров и Богдана Карадочева под философския надслов "Такъв е животът". Той ще се проведе на 19 ноември т.г в клуб JOYSTATION. Към фиестата се присъединяват едни от най-великите имена на родната сцена, които ще пеят рамо до рамо като творци и приятели. Сред тях са Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, квартет "Бела Воче", Димитър и Христо с АНИМА, Сандра и Артур Надосян, Тони Димитрова, Дони, Мими Николова и др. Личности, доказали таланта си с времето. Гласове, носещи чар и история, пренасящи в едни от най-хубавите ни години. Всеки от тях ще върне публиката към вечните хитове, но и ще я отведе напред - към бъдещето, в което песните продължават да звучат живо и истински.

"Разбира се, преди концертите винаги има голямо вълнение, защото искам да представя песните по добър начин. Същевременно да бъде стегнато. Нашите представления имат вкус, който е типично софийски", смята големият композитор и допълва: "В "Такъв е животът" ще участват и млади изпълнители, защото трябва да им се дава път. На никого не пречим. Всеки има възможност да пише музика. Сега има голяма свобода и информация, само талант да имаш".

Стефан говори и за най-новия си дует "Седни до мен, приятелю" с колегата си и адаш Стефан Диомов.

"Самото съчетание между нас е необичайно. Освен това ние сме другари от много години и го доказваме с песен, която се превърна в шлагер - вече има над 30 хиляди гледания. Не го правим за касов успех, а заради дружбата ни", сподели композиторът, написал едни от най-големите ни хитове, пише "България Днес".

Въпреки че има истински хора около себе си, Димитров понася своите удари в гърба. Не отдавна той претърпя тежък крах в отношенията си с Васил Найденов. За него темата е приключена и я коментира така: "Явно моето виждане за приятелство и неговото се разминават".


  • 1 Тоя

    27 1 Отговор
    и пропя !

    Коментиран от #3

    08:17 27.10.2025

  • 2 бушприт

    20 2 Отговор
    Христо Стоичков ще пее на концерта на Стефан Димитров,а Стефан ще рита топки към футболна врата.

    08:18 27.10.2025

  • 3 Верно

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    А ние мислехме, че ще оправи Националния !

    08:19 27.10.2025

  • 4 бай Бай

    32 1 Отговор
    Ужас!
    То да говори не може, тръгнало да пее...

    08:19 27.10.2025

  • 5 арлингтън

    10 1 Отговор
    100ичков ще конкурира Кейти Пери на сцената.

    08:26 27.10.2025

  • 6 нннн

    24 1 Отговор
    И ще продава манджи от Кауфланд...
    А в художествената гимнастика кога ще го видим.

    08:30 27.10.2025

  • 7 Дъно

    22 1 Отговор
    Е, това е нивото на културата на българина.

    08:30 27.10.2025

  • 8 Тоя смешник

    20 1 Отговор
    Само дето до сега не беше и пропял. До къде може да изперка някой се чудя.

    08:30 27.10.2025

  • 9 Културен футболен колос

    19 1 Отговор
    Стоичков ще пее песен за майките ни или за Кауфланд?

    Коментиран от #17

    08:31 27.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    20 1 Отговор
    Тоз от футболист стана панаирска мечка

    08:32 27.10.2025

  • 11 Къртев ✍️

    15 0 Отговор
    Не сериозно, е! Както е тръгнал, утре може и сърдечни операции да започне да прави.

    08:35 27.10.2025

  • 12 Тея дето са изписани в статията

    10 1 Отговор
    Спокойно една психиятрия може да напълнят и да ги държат под ключ поне една година

    08:37 27.10.2025

  • 13 имаджин

    5 1 Отговор
    В художественната гимнастика няма да го виждаме,защото трябва да си нахлузи трико. А трикото е женска дрешка.

    08:40 27.10.2025

  • 14 Не е ли малоумо заглавието

    9 0 Отговор
    на песничката която ще изграчи Стоичков? ("Българи сме още" ) И какви да сме след "още"?

    08:40 27.10.2025

  • 15 Гост

    13 0 Отговор
    Дано да му се получи! Защото като слушам в рекламата как произнася името на връх в България и застрахователен брокер, направо занемявам!!!

    08:42 27.10.2025

  • 16 Лошо е когато остарееш

    11 0 Отговор
    Първо мозъка ти да откаже а краката да са здрави. Превръщаш се във терорист за околните

    08:44 27.10.2025

  • 17 колос

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Културен футболен колос":

    Ама на олигофренията. (Луд умора няма )

    08:46 27.10.2025

  • 18 НАП

    10 0 Отговор
    Г-н Стоичков да си плати данъците за спортната марка, за участиео в реклами на "хранителна" верига, залагания, да си плати данъците за участието в болницата и в ЦСКА със задна дата, да с плати всички данъци, защото ще влезе в затвора както всички известни футболисти, които не са си плащали данъците. Стига се е правил, че не получава уведомленията. България е тежка, Христо, не е лека като Теб

    08:47 27.10.2025

  • 19 Майна

    13 0 Отговор
    Ицо Уинбетя ша пей! Преводач ша ли има? 🤣😂😅

    Коментиран от #36

    08:47 27.10.2025

  • 20 хараре

    10 0 Отговор
    Хр.Ст. Ще смени футбола с певческия бизнес.

    08:50 27.10.2025

  • 21 Бубка

    13 0 Отговор
    Е заради такива сме на тоя хал

    08:52 27.10.2025

  • 22 Налудник

    12 0 Отговор
    Ми то в България е традиция всеки да се занимава с нещо, което не може. И чичкото от Кауфлнда не е изключение.

    08:55 27.10.2025

  • 23 пр8стак

    12 0 Отговор
    А алубум с песните му в Каyфланд, кога? 😳

    09:00 27.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абсурдистан

    8 0 Отговор
    Не стига, че Трифонов се прави на певец, но сега и Стоичков. В тази държава твърде много са хората, които вършат неща за които не стават.

    09:09 27.10.2025

  • 26 Боже, пази ни

    8 0 Отговор
    От от отр.епки като тоя гений.

    09:09 27.10.2025

  • 27 А унуквицата ще грачи ли

    7 0 Отговор
    С дядо Клауфланд?

    09:11 27.10.2025

  • 28 дядо поп

    8 0 Отговор
    Песента му се казва: – "Мамата , мамата"!

    09:14 27.10.2025

  • 29 вехтия

    8 0 Отговор
    само паметник не са му направили приживе

    09:16 27.10.2025

  • 30 Габи

    8 0 Отговор
    Никога не е късно човек да стане за смях. Този интелектоално ограничен и неграмотен човек стана за посмешище благодарение на своята алчност и безумието на ангажиращите го за които печалбата също е на първо място.

    09:18 27.10.2025

  • 31 Срам

    8 0 Отговор
    Жалко за такава държава в която един ритнитопковец доскоро плюел и ругаел всичко родно сега го издигат на най-високият пиадестал.

    09:21 27.10.2025

  • 32 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 0 Отговор
    Ма той се дърпал, бре, не искал да става цар. 😆Обаче Стефчо взел от за Васко песните една и я преправил като за ритнитопковеца.😄

    09:23 27.10.2025

  • 33 Добър

    4 0 Отговор
    Интелигентния човек знае кога да спре, за да не стане досаден и да не опротивее на хората, но явно този случай не е такъв…

    09:26 27.10.2025

  • 34 Казуар

    4 0 Отговор
    Преди години Стоичков каза, че няма да се занимава с българи.

    09:28 27.10.2025

  • 35 Димитров

    2 1 Отговор
    По- ниско не може да паднеш! До тук ли я докара, тоя да ти прави реклама!
    Не те обичам повесе.

    09:34 27.10.2025

  • 36 Ше има

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    Тълковник.

    09:37 27.10.2025

  • 37 Наркомани

    1 0 Отговор
    Дайте му пари ,за да не пее !

    09:46 27.10.2025

  • 38 Малииии

    0 0 Отговор
    За поничките в Кауфланд ли ще пее или за луканката? Когато си стигнал върха се пада от високо. А доктора вече падна доста под нивото. Жалка картинка. Вместо да рекламира спортни стоки, рекламира понички.

    09:53 27.10.2025

  • 39 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Браво! А Стефан Димитров ще рита!

    09:55 27.10.2025