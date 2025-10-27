Новини
Нели Фуртадо се отказва от музиката заради атаките на "боди шеймъри-те"

27 Октомври, 2025 10:44

"Реших да се оттегля от сценичната дейност за обозримо бъдеще и да се посветя на други творчески и лични начинания, които смятам, че биха подхождали по-добре на следващия етап от живота ми“, написа 46-годишната Фуртадо

Нели Фуртадо се отказва от музиката заради атаките на "боди шеймъри-те" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нели Фуртадо се отказва от музиката след поредица от атаки от хора, които се интересуват единствено от нейното тяло. На канадската певицата ѝ писнало от атаките от страна на т. нар. "боди шеймъри" (от англ.: body shame) в социалните мрежи, пише flagman.bg.

Певицата направи съобщението, докато отбелязваше 25-годишнината от издаването на първия си албум "Whoa Nelly!“, в емоционална публикация в социалните мрежи в петък.

View this post on Instagram

A post shared by Nelly Furtado (@nellyfurtado)


"25 години по-късно музиката ми достигна до цяло ново поколение фенове и не бих могла да бъда по-щастлива от това“, написа тя в Instagram , заедно със снимка на себе си от 2000 г. и много по-скорошен клип на сцената в Берлин през лятото. Макар че отбелязва, че е било "забавно“ да бъде "отново на сцената“, Фуртадо написа, че продължава напред.

Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от музиката в емоционална публикация в социалните мрежи. "Като оставим всичко това настрана, реших да се оттегля от сценичната дейност за обозримо бъдеще и да се посветя на други творчески и лични начинания, които смятам, че биха подхождали по-добре на следващия етап от живота ми“, написа 46-годишната Фуртадо.

"Наслаждавах се изключително много на кариерата си и все още обичам да пиша музика, тъй като винаги съм го възприемала като хоби, което имах късмета да превърна в кариера“, продължи тя, добавяйки, че "ще се идентифицира като автор на песни завинаги“. "Благодарна съм за всички години забавление, общност и чудеса“, написа певицата, изразявайки "Безкрайна благодарност към всеки, който някога е слушал и е вибрирал с моята музика и е посещавал някое от моите представления“. Авторката на хита "I’m Like a Bird“ също благодари на "тези, които са работили толкова усилено, за да ми помогнат да сбъдна поп мечтите си на творческо и организационно ниво“, както и на своите "брилянтни сътрудници и лоялни шампиони“ "Благодаря и лека нощ!“, завърши публикацията моделът на SKIMS.

Феновете нахлуха в коментарите на певицата от "Promiscuous“, за да поздравят Фуртадо за постижението. "Завинаги икона“, написа един последовател, докато друг се обади: "Защо плача? "Нели, имаме нужда от теб“, оплака се трети, а четвърти добави: "25 години по-късно, а ти си все още толкова емблематична, колкото винаги."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дебели фуртадо

    10 1 Отговор
    ми тя е дебела какво иска

    Коментиран от #5

    10:51 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "дебели фуртадо":

    ... сигурно...кекс

    11:14 27.10.2025

  • 6 ЕстетЪ

    6 0 Отговор
    Навремето беше хубавка,но не знам защо така се освини

    11:15 27.10.2025

  • 7 Можеше

    2 0 Отговор
    И да не си слага впити дрехи и разголени такива ,изтърва си формата ок случва се ,но поне можеше да се облича по нормално.

    11:35 27.10.2025

  • 8 ан никол смит беше доста едра

    0 0 Отговор
    и тук имаме . в политиката някои дами . като си певец може да си дебел . има много които са дебели . казва се едри . така не е обидно . в анимационните филми - шрек , а и други . в народната музика също има . и в чалгата . но е нормално . 1,80 да е 90 кг . нели се облича добре . нови хитове да прави . да идва тук за концерт . да и подгрява и остава . ако се е оттеглила да е жива и здрава .

    11:44 27.10.2025