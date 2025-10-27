Новини
Стотици протестираха срещу певеца на Rammstein Тил Линдеман пред операта в Лайпциг

Стотици протестираха срещу певеца на Rammstein Тил Линдеман пред операта в Лайпциг

27 Октомври, 2025 19:41

400 демонстранти се събраха пред операта в Лайпциг, където Линдеман се очакваше за традиционния оперен бал

Стотици протестираха срещу певеца на Rammstein Тил Линдеман пред операта в Лайпциг - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стотици излязоха на протест срещу певеца на Rammstein Тил Линдеман в Германия, предаде Bild.

400 демонстранти се събраха пред операта в Лайпциг, където Линдеман се очакваше за традиционния оперен бал. Те излязоха на червения килим, викайки „Срам!“ и скандираха срещу сексуалното посегателство и злоупотребата с власт, в които певецът беше обвинен по-рано. Сто полицаи предотвратиха опити за проникване на бала.

62-годишният рок музикант закъсня за събитието, а когато пристигна, протестиращите вече се бяха разотишли.

Тил Линдеман беше един от около 40-те известни личности, поканени на бала. Петра Кьопинг, вицепремиер и министър на социалните въпроси на Саксония, отмени участието си като почетен гост, „за да допринесе за деескалацията“.

Министърът на науката Себастиан Гемков нарече протестите срещу фронтмена на Rammstein „напълно нормален“ начин да се изрази мнението.

На 14 юни 2023 г. в Германия беше образувано наказателно дело срещу Линдеман. Прокуратурата започна разследване по член 177 от германския наказателен кодекс -„насилствени сексуални действия, принуда към секс, изнасилване“.

На 24 юли фронтменът на Rammstein отново беше обвинен в насилие. Австрийка твърди, че след като му отказала секс, той я е хвърлил на легло и я е удрял многократно по задните части.

На 29 август Bild съобщи, че берлинската прокуратура е прекратила разследването срещу Линдеман. Музикантът отрече всички обвинения.


  • 1 Сър Стенли Ройс

    4 1 Отговор
    "Австрийка твърди, че след като му отказала секс, той я е хвърлил на легло и я е удрял многократно по задните части".

    Много интересно аз на сцената на концерт легла не съм видял да присъстват. Тая къде е намерила легло където той да я хвърли? Логичния отговор е, в някоя хотелска стая. Следващия въпрос е, какво е търсила тя там при него? Като е отишла там, какво е очаквала плюшени мечета или ... ? А сега реве. Каквото е търсила е намерила.

    19:51 27.10.2025

  • 2 Анонимен

    1 1 Отговор
    Всички обвинения досега винаги са се оказвали фалшиви. Като се заговори за съд и всичките обвинителки веднага изчезват или почват да си признават, че всичко е лъжа. Скоро ще станат символ на фалшивите обвинения.

    19:58 27.10.2025