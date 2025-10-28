Хю Джакман най-после показа приятелката си Сътън Фостър

Холивудският актьор Хю Джакман направи първата си публична изява с приятелката си Сътън Фостър, пише Daily Mail.

57-годишният Хю Джакман и 50-годишната Сътън Фостър присъстваха на премиерата на филма „Песента е тъжна“, в който актьорът играе главната роля. Събитието се проведе по време на филмовия фестивал AFI в Лос Анджелис. Актьорът се появи публично, облечен в бяла риза със синя вратовръзка, черен панталон и официални обувки. Приятелката на звездата позира пред фотографите в черна рокля с дълбоко деколте, допълнена със златна гривна и клъч с кристали. Сътън Фостър носеше косата си на къдрици и естествен грим.

Снимка: Интернет

Хю Джакман беше женен за Дебора-Лий Фърнес. Те се запознаха на снимачната площадка на сериала „Корели“. Фърнес е с 13 години по-възрастна от него. По време на брака си с Джакман Фърнес претърпя няколко спонтанни аборта. Впоследствие актьорите осиновиха две деца: син Оскар и дъщеря Ава Елиът. На 16 септември 2023 г. беше обявено, че Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес се развеждат след 27 години брак.