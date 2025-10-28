Новини
Мути и Мина се сближиха след отпадането от „Биг Брадър“ (СНИМКA)

28 Октомври, 2025 16:31

  • мина-
  • мути мутиев-
  • биг брадър-
  • риалити-
  • двойка

Риалити героите се показаха хванати за ръце в Инстаграм

Мути и Мина се сближиха след отпадането от „Биг Брадър“ (СНИМКA) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изглежда, че романсът в „Биг Брадър“ не е останал само в Къщата. След като и двамата напуснаха шоуто, Мути и Мина изненадаха феновете си с общи снимки в Instagram – хванати за ръце, прегърнати и повече от щастливи.

На една от снимките двамата позират елегантни и усмихнати пред нощен клуб, а на друга се виждат как танцуват един до друг в дискотека, докато се забавляват до зори.

В социалните мрежи заваляха коментари – „Явно между тях наистина има нещо!“, „Искрата от Къщата май е пламнала отново“, пишат зрители.

Дали Мути и Мина наистина са новата звездна двойка или просто се възползват от вниманието след излизането си от риалитито, само времето ще покаже.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смути

    16 1 Отговор
    Типичната двойка в Бг

    16:39 28.10.2025

  • 2 Гошо

    13 0 Отговор
    Дано да й разтвори мидата

    Коментиран от #3

    16:44 28.10.2025

  • 3 Баш Батка

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Тя таз в дискотека като удари две линии и после 8 охранки ни изцеждаше.

    16:46 28.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    14 0 Отговор
    Лвлий..... това е двойка лика - прилика !!! Лее се излъчване на селяндурщина и тъпотия на талази!!! Ще започна да го гледам това , за да се смея !

    17:21 28.10.2025

  • 6 Факт

    3 2 Отговор
    Да се вземат младите,щом се обичат и са се намерили

    17:51 28.10.2025

  • 7 глоги

    1 0 Отговор
    Мути и Мина сЕ сближиха,а не СЛЕД!

    06:48 29.10.2025