Мути и Мина се сближиха след отпадането от „Биг Брадър“ (СНИМКA)

Изглежда, че романсът в „Биг Брадър“ не е останал само в Къщата. След като и двамата напуснаха шоуто, Мути и Мина изненадаха феновете си с общи снимки в Instagram – хванати за ръце, прегърнати и повече от щастливи.
На една от снимките двамата позират елегантни и усмихнати пред нощен клуб, а на друга се виждат как танцуват един до друг в дискотека, докато се забавляват до зори.
В социалните мрежи заваляха коментари – „Явно между тях наистина има нещо!“, „Искрата от Къщата май е пламнала отново“, пишат зрители.
Дали Мути и Мина наистина са новата звездна двойка или просто се възползват от вниманието след излизането си от риалитито, само времето ще покаже.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смути
16:39 28.10.2025
2 Гошо
Коментиран от #3
16:44 28.10.2025
3 Баш Батка
До коментар #2 от "Гошо":Тя таз в дискотека като удари две линии и после 8 охранки ни изцеждаше.
16:46 28.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
17:21 28.10.2025
6 Факт
17:51 28.10.2025
7 глоги
06:48 29.10.2025