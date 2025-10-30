Ново гадже? Азис се показа в прегръдките на гол мачо (СНИМКА)

Кралят на поп-фолка Азис показа за пореден път, че знае как да провокира хорското любопитство. За целта той използва профила си в социалните мрежи.

Азис пусна снимка на стори, в която мускулест полугол мъж го е прегърнал отзад. На фотографията изпълнителят на „Хабиби“ също е без дрехи.

Не е ясно кой е мачото, тъй като лицето му е отрязано.

Все пак снимката не изненада феновете, тъй като Азис често се пуска с разголени дами и мъже, но те все пак се питат да не би това да е новият партньор на фолк звездата, който най-вероятно известно време ще бъде крит от тях.