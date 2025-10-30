Ново гадже? Азис се показа в прегръдките на гол мачо (СНИМКА)

Кралят на поп-фолка Азис показа за пореден път, че знае как да провокира хорското любопитство. За целта той използва профила си в социалните мрежи.
Азис пусна снимка на стори, в която мускулест полугол мъж го е прегърнал отзад. На фотографията изпълнителят на „Хабиби“ също е без дрехи.
Не е ясно кой е мачото, тъй като лицето му е отрязано.
Все пак снимката не изненада феновете, тъй като Азис често се пуска с разголени дами и мъже, но те все пак се питат да не би това да е новият партньор на фолк звездата, който най-вероятно известно време ще бъде крит от тях.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И до кога
16:01 30.10.2025
2 не изненада феновете...
16:02 30.10.2025
3 Сила
16:05 30.10.2025
4 Маро
16:07 30.10.2025
5 Тя простотията
16:07 30.10.2025
6 отврат
Коментиран от #8
16:12 30.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мда
До коментар #6 от "отврат":Чалгитуция...
16:20 30.10.2025
9 Мюле
16:21 30.10.2025
10 престанете с тези
16:22 30.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тая
16:34 30.10.2025
13 Пич
16:46 30.10.2025
14 Странна прилика
16:49 30.10.2025
15 Механик
Не стига, че се е родил РОМ, ами и ориентацията му сбъркана. Че и акъла. Кой човек дето си е наред с главата, ще почне да парадира с отклоненията си????
Лечение трябва за такива. Принудително.
16:50 30.10.2025
16 Ауу
17:04 30.10.2025