Ново гадже? Азис се показа в прегръдките на гол мачо (СНИМКА)

30 Октомври, 2025 15:58 1 019 16

  • азис-
  • поп фолк-
  • певец-
  • гол мъж-
  • провокация

Фолк звездата изряза лицето на голия мъжага

Ново гадже? Азис се показа в прегръдките на гол мачо (СНИМКА) - 1
Снимки: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кралят на поп-фолка Азис показа за пореден път, че знае как да провокира хорското любопитство. За целта той използва профила си в социалните мрежи.

Азис пусна снимка на стори, в която мускулест полугол мъж го е прегърнал отзад. На фотографията изпълнителят на „Хабиби“ също е без дрехи.

Не е ясно кой е мачото, тъй като лицето му е отрязано.

Все пак снимката не изненада феновете, тъй като Азис често се пуска с разголени дами и мъже, но те все пак се питат да не би това да е новият партньор на фолк звездата, който най-вероятно известно време ще бъде крит от тях.

  • 1 И до кога

    21 0 Отговор
    С тези педетастиии ?

    16:01 30.10.2025

  • 2 не изненада феновете...

    11 0 Отговор
    феновете на какво?

    16:02 30.10.2025

  • 3 Сила

    12 0 Отговор
    Ще го кърми ли , ще го дои ли ....??!

    16:05 30.10.2025

  • 4 Маро

    15 0 Отговор
    До кога ще ни заливате с тази пед…… тия! Изкривихте представите на децата за нормално семейство!

    16:07 30.10.2025

  • 5 Тя простотията

    12 0 Отговор
    по хора ходи !

    16:07 30.10.2025

  • 6 отврат

    14 0 Отговор
    Гнус

    Коментиран от #8

    16:12 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мда

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "отврат":

    Чалгитуция...

    16:20 30.10.2025

  • 9 Мюле

    9 0 Отговор
    принципно ми е все тая и за единия и за другия, стига да не ми се навират пред очите ми както сега. бъркайте си по дупките вечер, все ни е тая кой е мъжа и кой е жената в случая, но с това развалихте КУЛТУРАТА на българина.

    16:21 30.10.2025

  • 10 престанете с тези

    11 0 Отговор
    болни хора ,вместо да постъпят в психиатрично заведение да се лекуват ,явно е нелечимо това психично заболяване

    16:22 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тая

    4 0 Отговор
    корона дето си я е нахлупил на главата от Мек Доналдс ли е ?

    16:34 30.10.2025

  • 13 Пич

    4 0 Отговор
    Той и без ...ерастката снимка си е гнусен , а така е направо отвратителен гарбидж ! Да си го вре където иска , но защо ни занимава да ни прави отвращение ?! Факти !!! Не можехте ли да сложите снимка на мъж и жена които са се прегърнали , и да пишете за нормалната любов ?!

    16:46 30.10.2025

  • 14 Странна прилика

    5 0 Отговор
    Тези двамата да не са и те от Министерството на културата? Приличат си с прегръдките

    16:49 30.10.2025

  • 15 Механик

    5 0 Отговор
    Боже, Боже... колко мъка има по тоя свят?!
    Не стига, че се е родил РОМ, ами и ориентацията му сбъркана. Че и акъла. Кой човек дето си е наред с главата, ще почне да парадира с отклоненията си????
    Лечение трябва за такива. Принудително.

    16:50 30.10.2025

  • 16 Ауу

    0 0 Отговор
    страхотна новина, айде в БТВ-то да покажем римлянина, че друг го оправя

    17:04 30.10.2025