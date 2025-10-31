Новини
Брад Пит се появи на мач в нов имидж (ВИДЕО)

31 Октомври, 2025 11:17

Промяната в имиджа му се дължи на новата му филмова роля

Брад Пит се появи на мач в нов имидж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Брад Пит се появи публично след промяна на имиджа си, пише Daily Mail.

Звездата присъства на есенния мач между Торонто Блу ​​Джейс и Лос Анджелис Доджърс. 61-годишният актьор бе оставил пусната коса и мустаци, запазвайки естествените си сиви коси. Промяната в имиджа му се дължи на новата му филмова роля.

Брад Пит и Инес де Рамон наскоро присъстваха на премиерата на „Самотните вълци“, която се проведе на филмовия фестивал във Венеция. На събитието приятелката на актьора се появи в бяла, прилепнала макси рокля, допълнена с ефектни обеци и златен клъч. След това интернет потребителите обвиниха Инес де Рамон, че копира стила на бившата съпруга на Пит.

Преди това се появиха съобщения, че приятелката на Брад Пит иска да се срещне с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Съобщаваше се, че Инес де Рамон възнамерява да изслуша позицията на актрисата и да направи всичко възможно, за да убеди Пит да ѝ даде това, което иска.




