Ана-Шермин налетя на бой още със завръщането си в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

31 Октомври, 2025 12:32 606 7

В момента, в който силиконовата полиглотка се завърна в шоуто, скандалите започнаха дори и с най-близките ѝ хора

Ана-Шермин налетя на бой още със завръщането си в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Краткотрайна бе радостта на риалити героите в "Ергенът: Любов в рая", когато само ден след като напусна предаването изворът на всички скандали Ана-Шермин най-безцеремонно прекрачи прага на "рая" и остави всичките му обитатели безмълвни. Без грам свян тя даде на всички да се разбере, че тя е господарката на вилата и започна веднага да се разпорежда с това кой къде ще спи и какво ще прави.

Тя вдигна лек скандал на добре познатата Блага Бонбонова, която се е настанила в нейната стая. Но това беше само началото.

Още същата вечер Шермин се сблъска жестоко с най-добрата си приятелка в риалитито, устатата инфлуенсърка Габи Бланко до толкова, че двете освен обиди, стигнаха и до физическата разправа, но бяха разтървани преди да започнат да се бият и да си скубят косите.

До разпрата се стигна, след като Ана-Шермин, чието самочувствие и чувство за собственост пробиха тавана след завръщането ѝ, реши да вземе електронната цигара на Габи и като малко дете я захвърли на другия край на стаята. Бланко, която пали лесно, веднага се нахвърли на Ана и ѝ заяви, че ако не я уважава двете със сигурност ще стигнат до бой. Както и се случи... Как ще продължат отношенията им, при положение, че това беше единствената от жените, която до този момент понасяше Шермин, предстои да видим в следващите епизоди.


Подобни новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Грозна , вулгарна и толкова празззта , че ако съм с ерекция и не я видя и се спъна така , че да и влезе случайно , ще го извадя и ще подмина !!!

    12:35 31.10.2025

  • 3 в кратце

    3 1 Отговор
    Дръпни й рокличката леко надолу!

    12:37 31.10.2025

  • 4 Това е момиче

    1 5 Отговор
    А не бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    12:41 31.10.2025

  • 5 майстор

    0 1 Отговор
    Ще й позволя и на мен да ми налети. С двете цоцомби и розичката си.

    12:45 31.10.2025

  • 6 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    12:46 31.10.2025

  • 7 Един

    1 0 Отговор
    Нали затова я върнахте?Или някой е спал с нея от продукцията,че тя се определи като царица и всички са и гости и да внимават,или е много зле и не им прави чест на режисьора да се подиграват с нея за да има рейтинг.Какъв Рай,натъпкани като в консерва седят до посиняване вън на студа,ГолямРай............

    12:54 31.10.2025