Ана-Шермин налетя на бой още със завръщането си в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Краткотрайна бе радостта на риалити героите в "Ергенът: Любов в рая", когато само ден след като напусна предаването изворът на всички скандали Ана-Шермин най-безцеремонно прекрачи прага на "рая" и остави всичките му обитатели безмълвни. Без грам свян тя даде на всички да се разбере, че тя е господарката на вилата и започна веднага да се разпорежда с това кой къде ще спи и какво ще прави.

Тя вдигна лек скандал на добре познатата Блага Бонбонова, която се е настанила в нейната стая. Но това беше само началото.

Още същата вечер Шермин се сблъска жестоко с най-добрата си приятелка в риалитито, устатата инфлуенсърка Габи Бланко до толкова, че двете освен обиди, стигнаха и до физическата разправа, но бяха разтървани преди да започнат да се бият и да си скубят косите.

До разпрата се стигна, след като Ана-Шермин, чието самочувствие и чувство за собственост пробиха тавана след завръщането ѝ, реши да вземе електронната цигара на Габи и като малко дете я захвърли на другия край на стаята. Бланко, която пали лесно, веднага се нахвърли на Ана и ѝ заяви, че ако не я уважава двете със сигурност ще стигнат до бой. Както и се случи... Как ще продължат отношенията им, при положение, че това беше единствената от жените, която до този момент понасяше Шермин, предстои да видим в следващите епизоди.