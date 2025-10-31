Преместиха рапъра Пи Диди в затвор с по-ниска степен на сигурност

Американският рапър Шон Комбс (Пи Диди), осъден на 50 месеца затвор по обвинения в трафик на хора, е преместен в заведение с по-ниска степен на сигурност и програма за лечение на наркозависимост в Ню Джърси, съобщи NBC, позовавайки се на говорител на Федералното бюро на затворите на САЩ.

Преди това 55-годишният Комбс бе държан в Столичния център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. Според NBC, сега той е преместен във федералния затвор във Форт Дикс, Ню Джърси, където ще започне да излежава остатъка от 50-месечната си присъда.

На 28 октомври ABC News съобщи, че Пи Диди е планирано да бъде освободен на 8 май 2028 г. Според мрежата, присъдата на Комбс може да бъде намалена с една година, ако завърши програма за лечение на наркозависимост, докато е в затвора.

В началото на октомври Комбс беше осъден на четири години и два месеца затвор за трафик на хора с цел проституция.

В началото на март срещу музиканта бяха заведени четири дела за сексуално посегателство. Една от жените, завели делото, твърди, че е била нападната, докато се е състезавала за работата като асистентка на Комбс в риалити шоу по VH1. Кендра Хафоне твърди, че рапърът я е упоил и я е принудил да извършва сексуални действия по време на шоуто в края на 2000-те. Другите три ищци също твърдят, че Комбс ги е упоил.