Новини
Любопитно »
Преместиха рапъра Пи Диди в затвор с по-ниска степен на сигурност

Преместиха рапъра Пи Диди в затвор с по-ниска степен на сигурност

31 Октомври, 2025 13:14 567 3

  • пи диди-
  • шон комбс-
  • затвор-
  • сигурност

Преди това 55-годишният Комбс бе държан в Столичния център за задържане в Бруклин, Ню Йорк

Преместиха рапъра Пи Диди в затвор с по-ниска степен на сигурност - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският рапър Шон Комбс (Пи Диди), осъден на 50 месеца затвор по обвинения в трафик на хора, е преместен в заведение с по-ниска степен на сигурност и програма за лечение на наркозависимост в Ню Джърси, съобщи NBC, позовавайки се на говорител на Федералното бюро на затворите на САЩ.

Преди това 55-годишният Комбс бе държан в Столичния център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. Според NBC, сега той е преместен във федералния затвор във Форт Дикс, Ню Джърси, където ще започне да излежава остатъка от 50-месечната си присъда.

На 28 октомври ABC News съобщи, че Пи Диди е планирано да бъде освободен на 8 май 2028 г. Според мрежата, присъдата на Комбс може да бъде намалена с една година, ако завърши програма за лечение на наркозависимост, докато е в затвора.

В началото на октомври Комбс беше осъден на четири години и два месеца затвор за трафик на хора с цел проституция.

В началото на март срещу музиканта бяха заведени четири дела за сексуално посегателство. Една от жените, завели делото, твърди, че е била нападната, докато се е състезавала за работата като асистентка на Комбс в риалити шоу по VH1. Кендра Хафоне твърди, че рапърът я е упоил и я е принудил да извършва сексуални действия по време на шоуто в края на 2000-те. Другите три ищци също твърдят, че Комбс ги е упоил.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    3 1 Отговор
    Малко му дадоха а трябваше поне 20

    13:21 31.10.2025

  • 3 бушприт

    0 2 Отговор
    осъден на 4 години и 2 месеца затвор

    13:24 31.10.2025