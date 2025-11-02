Реакциите в Скопие: Какво направи, Цецо, насред Велес с това българско знаме (ВИДЕО)

Скандалният северномакедонски шоумен Боян Йовановски, по-известен като Боки 13, не скри възмущението си от сръбската певица Цеца Величкович, пише сръбският "Курир". Както вече медиите и социалните мрежи отбелязаха, на концерта на звездата във Велес неочаквано за публиката тя развя българското знаме на сцената.
Мнозина от публиката приеха това като неуважение към страната домакин, и тя беше освиркана и изгонена от концерта.
Боки 13 изпрати остро послание към певицата чрез социалната мрежа Instagram.
"Какво правиш, Цецо насред Велес, насред Северна Македония, с това българско знаме?! Сложиха ти го, а ти ги целуваш?! Точно така. Амин, жено! И ние сме патриоти!", каза Йовановски.
Обърканата Цеца, както се вижда от видеото, което бързо се разпространи в социалните мрежи, веднага след като усети, че се случва нещо непредвидено, се обърна към групата, за да разбере къде е сбъркала. Вижда се, че тя не е имала лоши намерения, подчертава изданието.
„Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е тя, това са моите хора. Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моя идея да наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любов и спомени, които създадохме заедно", каза самата Цеца, която във Велес, както казва, е изнесла целия концерт с продължителност два часа.
А за реакцията в социалните мрежи Цеца казва: „Важни бяха реакциите в залата, между моята публика и мен. Знаем как се забавлявахме - кое беше хубаво и кое не, на концерта, който продължи два часа. Това е най-важното. Няма да се занимаваме с реакциите в социалните мрежи, защото всички ние, които бяхме заедно онази вечер във Велес, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между моята публика и мен“, каза певицата, която добави, че през нощта е развяла знамето на Македония.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Македония я оставете на мира
13:21 02.11.2025
2 Съветският гражданин
Тия са толкова...." Макета" колкото копейките са Българи
Коментиран от #13
13:24 02.11.2025
3 Левски
13:29 02.11.2025
4 Дудов
13:30 02.11.2025
5 Сила
Коментиран от #10
13:34 02.11.2025
6 Историк
13:37 02.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Съжалявам, ако този акт е наранил някого
че ще има да ни мислят много
макенците толкова много ни обичат
че бая от тях са с бугарски пасоши
заради чекмеджарите
13:48 02.11.2025
9 ъхъ
Не като нашите измислени кирчовци с фалшивите харвардски дипломки!
13:50 02.11.2025
10 Боруна Лом
До коментар #5 от "Сила":...И ЛУНА, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ!
13:54 02.11.2025
11 Мъжа взе знамето от Цеца и го хвърли
Коментиран от #14
13:55 02.11.2025
12 Последно
14:02 02.11.2025
13 Ксанакса не помогна
До коментар #2 от "Съветският гражданин":ризата с мноооого дългите Ръкави ---ГАРАНТЕ
14:24 02.11.2025
14 Йкск
До коментар #11 от "Мъжа взе знамето от Цеца и го хвърли":Казва се Мики . Сега и него го мразят , нищо , че е северняк . Във фейса му пишат , че е приключил ... Луди, ама много луди са северняците ...
Коментиран от #16
14:27 02.11.2025
15 Българин
14:41 02.11.2025
16 ами
До коментар #14 от "Йкск":Кой го срещне тоя да го прави Мики Мсус! 😬
14:43 02.11.2025
17 Истината
14:43 02.11.2025
18 Омразата поражда омраза
14:47 02.11.2025