Реакциите в Скопие: Какво направи, Цецо, насред Велес с това българско знаме (ВИДЕО)

Скандалният северномакедонски шоумен Боян Йовановски, по-известен като Боки 13, не скри възмущението си от сръбската певица Цеца Величкович, пише сръбският "Курир". Както вече медиите и социалните мрежи отбелязаха, на концерта на звездата във Велес неочаквано за публиката тя развя българското знаме на сцената.

Мнозина от публиката приеха това като неуважение към страната домакин, и тя беше освиркана и изгонена от концерта.

Боки 13 изпрати остро послание към певицата чрез социалната мрежа Instagram.

"Какво правиш, Цецо насред Велес, насред Северна Македония, с това българско знаме?! Сложиха ти го, а ти ги целуваш?! Точно така. Амин, жено! И ние сме патриоти!", каза Йовановски.

Обърканата Цеца, както се вижда от видеото, което бързо се разпространи в социалните мрежи, веднага след като усети, че се случва нещо непредвидено, се обърна към групата, за да разбере къде е сбъркала. Вижда се, че тя не е имала лоши намерения, подчертава изданието.

„Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е тя, това са моите хора. Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моя идея да наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любов и спомени, които създадохме заедно", каза самата Цеца, която във Велес, както казва, е изнесла целия концерт с продължителност два часа.

А за реакцията в социалните мрежи Цеца казва: „Важни бяха реакциите в залата, между моята публика и мен. Знаем как се забавлявахме - кое беше хубаво и кое не, на концерта, който продължи два часа. Това е най-важното. Няма да се занимаваме с реакциите в социалните мрежи, защото всички ние, които бяхме заедно онази вечер във Велес, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между моята публика и мен“, каза певицата, която добави, че през нощта е развяла знамето на Македония.