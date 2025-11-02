Новини
Реакциите в Скопие: Какво направи, Цецо, насред Велес с това българско знаме (ВИДЕО)

2 Ноември, 2025 13:17 1 897 18

  • цеца-
  • цеца величкович-
  • българското знаме-
  • северна македония-
  • концерт

Поп фолк звездата се извини и публикува и своето изявление

Реакциите в Скопие: Какво направи, Цецо, насред Велес с това българско знаме (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Скандалният северномакедонски шоумен Боян Йовановски, по-известен като Боки 13, не скри възмущението си от сръбската певица Цеца Величкович, пише сръбският "Курир". Както вече медиите и социалните мрежи отбелязаха, на концерта на звездата във Велес неочаквано за публиката тя развя българското знаме на сцената.

Мнозина от публиката приеха това като неуважение към страната домакин, и тя беше освиркана и изгонена от концерта.

Боки 13 изпрати остро послание към певицата чрез социалната мрежа Instagram.

"Какво правиш, Цецо насред Велес, насред Северна Македония, с това българско знаме?! Сложиха ти го, а ти ги целуваш?! Точно така. Амин, жено! И ние сме патриоти!", каза Йовановски.

Обърканата Цеца, както се вижда от видеото, което бързо се разпространи в социалните мрежи, веднага след като усети, че се случва нещо непредвидено, се обърна към групата, за да разбере къде е сбъркала. Вижда се, че тя не е имала лоши намерения, подчертава изданието.

„Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е тя, това са моите хора. Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моя идея да наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любов и спомени, които създадохме заедно", каза самата Цеца, която във Велес, както казва, е изнесла целия концерт с продължителност два часа.

А за реакцията в социалните мрежи Цеца казва: „Важни бяха реакциите в залата, между моята публика и мен. Знаем как се забавлявахме - кое беше хубаво и кое не, на концерта, който продължи два часа. Това е най-важното. Няма да се занимаваме с реакциите в социалните мрежи, защото всички ние, които бяхме заедно онази вечер във Велес, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между моята публика и мен“, каза певицата, която добави, че през нощта е развяла знамето на Македония.


Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Македония я оставете на мира

    5 33 Отговор
    Срам и позор за всички автентични и истински македонци.

    13:21 02.11.2025

  • 2 Съветският гражданин

    27 13 Отговор
    И Националния П редател -- Г.Димитров Тарабата ( и мумията) ,заедно със Коминтерна , създадоха " Маке-- нацията" и подариха Вечните български земи на тия Ком -- от репки!
    Тия са толкова...." Макета" колкото копейките са Българи

    Коментиран от #13

    13:24 02.11.2025

  • 3 Левски

    51 1 Отговор
    Просто Цеца сложи всички наши пишман политици в малкото си джобче. Браво на нея.

    13:29 02.11.2025

  • 4 Дудов

    45 1 Отговор
    Даже и сърбите знаят историята на "държавата " "Македония" за разлика от тези които мислят че са граждани

    13:30 02.11.2025

  • 5 Сила

    30 1 Отговор
    Цеца президент !!! Цеца , Цеца , Цеца .....🇧🇬🇧🇬🇧🇬👏💪👏

    Коментиран от #10

    13:34 02.11.2025

  • 6 Историк

    39 1 Отговор
    Чие знаме да развее във Велес на Албания ли?

    13:37 02.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съжалявам, ако този акт е наранил някого

    22 1 Отговор
    бая ги нарани тез хорица чалгари
    че ще има да ни мислят много

    макенците толкова много ни обичат
    че бая от тях са с бугарски пасоши
    заради чекмеджарите

    13:48 02.11.2025

  • 9 ъхъ

    31 2 Отговор
    Аве нищо не е объркала жената, просто е имала 6 по история! Браво!
    Не като нашите измислени кирчовци с фалшивите харвардски дипломки!

    13:50 02.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    ...И ЛУНА, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ!

    13:54 02.11.2025

  • 11 Мъжа взе знамето от Цеца и го хвърли

    4 3 Отговор
    На земята и почна да успокоява публиката

    Коментиран от #14

    13:55 02.11.2025

  • 12 Последно

    6 2 Отговор
    кой развя флага Цецо или Цеца? Заглавието пише за Цецо текста за Цеца? Обърквам се.

    14:02 02.11.2025

  • 13 Ксанакса не помогна

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският гражданин":

    ризата с мноооого дългите Ръкави ---ГАРАНТЕ

    14:24 02.11.2025

  • 14 Йкск

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мъжа взе знамето от Цеца и го хвърли":

    Казва се Мики . Сега и него го мразят , нищо , че е северняк . Във фейса му пишат , че е приключил ... Луди, ама много луди са северняците ...

    Коментиран от #16

    14:27 02.11.2025

  • 15 Българин

    1 0 Отговор
    Боклуци!

    14:41 02.11.2025

  • 16 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Йкск":

    Кой го срещне тоя да го прави Мики Мсус! 😬

    14:43 02.11.2025

  • 17 Истината

    0 0 Отговор
    Бесарабски българин казва на чист руски език, че е българин а македонец казва на чист български че не е българин.

    14:43 02.11.2025

  • 18 Омразата поражда омраза

    0 0 Отговор
    Омразната политика на македонците научи едно цяло поколение да ни мрази без да знае защо. Облъчват ги от съвсем малки, в училище, в медиите, на улицата. А всъщност ние сме един народ, с един език и обичаи.

    14:47 02.11.2025