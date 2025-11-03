Новини
Моника Валериева скочи на Мон Дьо заради интервюто му с Меди: "Това не е журналистика!"

3 Ноември, 2025 07:42

С думите си Моника ясно показва, че е засегната от темата

Моника Валериева скочи на Мон Дьо заради интервюто му с Меди: "Това не е журналистика!" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моника Валериева избухна в Инстаграм след думите на певеца Меди по неин адрес в гостуването му при Мон Дьо. Последователи я попитаха какво мисли за ситуацията, а тя отвърна, че няма намерение да коментира хора, които вече не присъстват в живота ѝ, пише plovdiv24.bg.

"Аз съм човек, който не коментира подобни неща и не споменава имена, които не присъстват в живота му. Така направих преди 4–5 години, докато не реша да говоря в някой подкаст, и така ще продължа“, пише Валериева.

Тя обаче не пропуска да хвърли критика към Мон Дьо, като го обвинява, че се е подготвил с въпроси за нея, но не е потърсил директен разговор:

"Защо не ме потърси да ми ги зададеш, аз говоря с факти. Освен лъскане на лицата с бюти ефект, лъскането на имидж не е начин, това не е журналистика“, добавя тя.

С думите си Моника ясно показва, че е засегната от темата, но няма намерение да влиза в подробности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лизохъзев

    2 0 Отговор
    И колко слатко.

    Коментиран от #15

    07:52 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Хубави устни има, интересно ми е за какво най-често ги използва...

    Коментиран от #10

    07:54 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 завод

    5 0 Отговор
    За какво да ги използва тия си устни? Ами за да ги червилосва.

    07:58 03.11.2025

  • 7 Програмист

    5 1 Отговор
    Таа що не си гледа алобгто клиентелата

    08:03 03.11.2025

  • 8 муцунка

    1 0 Отговор
    Моника Валериева скочи висок скок.

    08:03 03.11.2025

  • 9 Селтак калтак

    4 2 Отговор
    Съвременната жрица и тя мнение имала, ама ооооооооо
    Я отваряй широко

    08:04 03.11.2025

  • 10 Новичок

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Коя, авторката ли ??? Пфу...

    08:13 03.11.2025

  • 11 Авеее

    1 0 Отговор
    Ако Моника Валериева скочи на Мон Дьо с токчетата си,ще му надупчи краката.

    08:14 03.11.2025

  • 12 Али Гьотчи

    1 0 Отговор
    Има хора дето си говорат ей така таковата и ни можи да таковат като са таковани щото е ето такова положението със певцити.

    08:34 03.11.2025

  • 13 МонДьо

    1 0 Отговор
    То и ти НЕ си НИКАКВА мис.. ако трябва да сме честни

    08:43 03.11.2025

  • 14 ами

    1 0 Отговор
    Като се занимава със сиганйе сега, ще си бере гайлето😉

    09:01 03.11.2025

  • 15 Теодор лопатата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лизохъзев":

    СлаДко !! По български език си бил в кафенето

    09:17 03.11.2025