Моника Валериева избухна в Инстаграм след думите на певеца Меди по неин адрес в гостуването му при Мон Дьо. Последователи я попитаха какво мисли за ситуацията, а тя отвърна, че няма намерение да коментира хора, които вече не присъстват в живота ѝ, пише plovdiv24.bg.
"Аз съм човек, който не коментира подобни неща и не споменава имена, които не присъстват в живота му. Така направих преди 4–5 години, докато не реша да говоря в някой подкаст, и така ще продължа“, пише Валериева.
Тя обаче не пропуска да хвърли критика към Мон Дьо, като го обвинява, че се е подготвил с въпроси за нея, но не е потърсил директен разговор:
"Защо не ме потърси да ми ги зададеш, аз говоря с факти. Освен лъскане на лицата с бюти ефект, лъскането на имидж не е начин, това не е журналистика“, добавя тя.
С думите си Моника ясно показва, че е засегната от темата, но няма намерение да влиза в подробности.
Моника Валериева скочи на Мон Дьо заради интервюто му с Меди: "Това не е журналистика!"
3 Ноември, 2025 07:42 1 802 15
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лизохъзев
Коментиран от #15
07:52 03.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #10
07:54 03.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 завод
07:58 03.11.2025
7 Програмист
08:03 03.11.2025
8 муцунка
08:03 03.11.2025
9 Селтак калтак
Я отваряй широко
08:04 03.11.2025
10 Новичок
До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Коя, авторката ли ??? Пфу...
08:13 03.11.2025
11 Авеее
08:14 03.11.2025
12 Али Гьотчи
08:34 03.11.2025
13 МонДьо
08:43 03.11.2025
14 ами
09:01 03.11.2025
15 Теодор лопатата
До коментар #2 от "Лизохъзев":СлаДко !! По български език си бил в кафенето
09:17 03.11.2025