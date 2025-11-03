Мотоциклет уби на улицата легендата на турското кино Енгин Чаглар

Турският актьор Енгин Чаглар е бил блъснат фатално от мотоциклет, докато пресичал улица в Истанбул, съобщи Ekol TV.

„85-годишният актьор се е опитвал да пресече улицата, за да се прибере у дома. Чаглар изчакал да мине мотоциклет и, мислейки си, че пътят е свободен, започнал да пресича. В този момент превишаващ скоростта друг мотоциклет блъснал известния актьор. Въпреки оказаната медицинска помощ, Енгин Чаглар починал“, се казва в съобщението.

Турското министерство на културата и туризма изрази съболезнования.

„Дълбоко скърбим за кончината на Енгин Чаглар. Пожелаваме Божията милост към този майстор, който даде ценен принос за турското кино и изказваме съболезнованията си на семейството, близките му и цялата филмова общност“, се казва в публикация на ведомството в социалната медийна платформа X.

Актьорът е роден през 1940 г. в Истанбул. Той участва в десетки турски филми и става известен с работата си в класически ленти от ерата на Йешилчам.