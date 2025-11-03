Новини
Мотоциклет уби на улицата легендата на турското кино Енгин Чаглар

3 Ноември, 2025 08:16 1 232 8

  • мотоциклет-
  • турски актьор-
  • почина-
  • енгин чаглар

Турското министерство на културата и туризма изрази съболезнования

Турският актьор Енгин Чаглар е бил блъснат фатално от мотоциклет, докато пресичал улица в Истанбул, съобщи Ekol TV.

„85-годишният актьор се е опитвал да пресече улицата, за да се прибере у дома. Чаглар изчакал да мине мотоциклет и, мислейки си, че пътят е свободен, започнал да пресича. В този момент превишаващ скоростта друг мотоциклет блъснал известния актьор. Въпреки оказаната медицинска помощ, Енгин Чаглар починал“, се казва в съобщението.

Турското министерство на културата и туризма изрази съболезнования.

„Дълбоко скърбим за кончината на Енгин Чаглар. Пожелаваме Божията милост към този майстор, който даде ценен принос за турското кино и изказваме съболезнованията си на семейството, близките му и цялата филмова общност“, се казва в публикация на ведомството в социалната медийна платформа X.

Актьорът е роден през 1940 г. в Истанбул. Той участва в десетки турски филми и става известен с работата си в класически ленти от ерата на Йешилчам.


  • 1 местя го бе

    6 7 Отговор
    ненужни новини от азия

    Коментиран от #5

    08:17 03.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Ей какви лоши мотоциклти, самички правят каквото си решат❗🤔❗

    08:20 03.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    Сега МОТОЦИКЛЕТА ли ще съдят🤔❓

    08:21 03.11.2025

  • 4 Само

    6 1 Отговор
    зрителите на босфортв знаят кой е този

    08:24 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мъкаааа

    5 3 Отговор
    Чаглар....Ако беше ударен у нас,щеше да е Чалгар.

    08:30 03.11.2025

  • 7 Тъпо заглавие

    3 0 Отговор
    Венелино, не зная какво си учила и как, но мотоциклетите не убиват хора. Убиват ги мотоциклетистите!

    08:40 03.11.2025

  • 8 влък

    1 0 Отговор
    Венито е магистърка по „Славянски филологии“ в СУ "Св. Климент Охридски".

    08:47 03.11.2025