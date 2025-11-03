Новини
Това ли е новият богат мъж на Светлана Василева?

Това ли е новият богат мъж на Светлана Василева?

3 Ноември, 2025 12:58

Млад собственик на автокъща е новият любим на Светлана, твърдят светските издания

Това ли е новият богат мъж на Светлана Василева? - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стана ясно кой е новият мъж до Светлана Василева, твърди "Уикенд". Двамата не се крият, но и все още не демонстрират открито любовта си. Актуалният любим на кльощавата блондинка се казва Александър Зиковски, информира изданието. Той има богати родители и от тях идват парите му, най-вече от майка му Снежанка. Александър е ерген, не се е женил, няма деца, но благодарение на Светлана може да се окаже с четири доведени отрочета.

Младият баровец се занимава с бизнес с автомобили, но не може да се каже, че има голяма автокъща, с която да може да изхранва себе си, жена и малък футболен отбор деца. Наскоро Светлана призна, че за нея децата са радостта в живота и би родила още наследници. Явно причината за рязкото ѝ желание за бебе се крие в новия ѝ любим. Двамата са били на романтична спа почивка във Велинград, разбира се, без децата на бившата еротична моделка, твърдят очевидци. Зиковски е предоставил на бившата г-жа Гущерова последен модел "Мерцедес" S-класа за около 400 000 лева. Естествено, возилото се води на автокъщата на ергена, а не на името на блондинката, която е гола като пушка и няма на свое име дори нива в родното Търговище.

Последните години през ръцете на Светла минаха стотици хиляди левове, чанти за 5-цифрени суми, но тя не успя да задели дори 1000 лева за градината на децата си, а да не говорим да си осигури с жилище на свое име. От година плеймейтката, която държи вече да няма нищо общо с фамилия Гущерови, живее с майка си Кунка и четирите си деца под наем в град Правец и пътува редовно до столицата, за да поддържа рекламните си постове с различни брандове.

Именно в София се запознала с Александър. След като се раздели с Християн Гущеров Светлана се закотви из няколко столични по-скъпи заведения, където доскоро стоеше по цял ден на кафе и фреш, чакайки някой мъж да я забележи. Е, късметът ѝ проработи и Зиковски отишъл да се запознае със Светлана, канейки я на кастинг в хотел за рекламно лице на автокъщата му. Василева веднага откликнала на офертата за работа и била одобрена за "позицията", като вече 2-3 месеца е с младия богаташ. Той все още крие от родителите си, че има отношения с многодетната майка със спорна репутация, защото се опасява, че ще му спрат кранчето и ще остане без пари като предшественика си Християн Гущеров.

Преди време Александър е имал кратка връзка със скандалната "Мис България" Радинела Чушева, но двамата не са се задържали дълго заедно. Предстои да видим дали Светлана ще омае за по-дълго богаташа и дали ще го дари с наследник, пише "Уикенд".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хах

    7 0 Отговор
    Няма лошо , да хване кака да го отрака , но после да бяга

    13:01 03.11.2025

  • 2 Какво

    14 1 Отговор
    рекламно лице може да му бъде това разкикереното мършаво нещо на "богатия мъж" ? Та то си е 100 % антиреклама на каквото и да било !

    13:02 03.11.2025

  • 3 Леле...

    7 0 Отговор
    Какви грозни и изтормозени крака! Този ако не е глупак просто ще я повози на колата... А тя нека си нарича возенето - връзка!

    13:03 03.11.2025

  • 4 Горкия

    7 0 Отговор
    Хванат от отчаяна работничка на 45 г. с 3, 4 деца

    13:04 03.11.2025

  • 5 Пламен4о

    7 0 Отговор
    На Боровец и пръснаха шева

    Коментиран от #12

    13:05 03.11.2025

  • 6 превъртян километраж

    7 0 Отговор
    сцепени тампони, разбита предница, умора на матрияла,.....

    13:08 03.11.2025

  • 7 арлингтън

    5 2 Отговор
    Ако мъжът не е богат,то дамски прелести не му се дават.Съвременна технология българска.

    13:08 03.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ха ха

    5 0 Отговор
    Майка му се казвала Снежанка сега плейЛейката ще и връчи 4 ,,джуджета,,за пари може още 3 да народи,а баща ми да не се казва Жасмин защото цялото му име е Александър Жасминов Зиковски и изглежда като от маалата.

    Коментиран от #16

    13:13 03.11.2025

  • 11 Жайме

    0 0 Отговор
    блондинката, която не е гола като пушка,а като чушкаиликатопишка

    13:13 03.11.2025

  • 12 Глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен4о":

    На много места сме и пръскали шева

    13:16 03.11.2025

  • 13 бушприт

    0 0 Отговор
    Майка му Снежанка си има 7(седем)джуджета,които са цурарбайтен в голяма автокъща.

    13:17 03.11.2025

  • 14 665

    3 0 Отговор
    Майка Кунка, смята какви селтици са .

    Коментиран от #18

    13:20 03.11.2025

  • 15 Барбоса

    4 0 Отговор
    И покрай кофите в красно село няма такива боклуци...

    13:27 03.11.2025

  • 16 665

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха":

    Изглежда от маалата ама бръмчи яко на държавни поръчки, излиза, на търсене гугъл. Явно автокъщата е само пералничка на усвоителите.

    13:30 03.11.2025

  • 17 Механик

    2 0 Отговор
    Ама този си е купил кола - буквално за основен ремонт , и цилиндарър и е износен. скоро ще фалира.
    .

    13:33 03.11.2025

  • 18 Тя не

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "665":

    си знае децата . Наскоро разбрали , че в съседния вход в Търговище живеят три братя и сестри на тази кухавела , някакво друго дете пък го дали за осиновяване . Та , и в търговищките села от където са , може и още да има ! Абе , от сой .

    13:41 03.11.2025

  • 19 само питам

    0 0 Отговор
    няко знае ли тая какво работи? освен че си вдига краката постоянно друго нещо?

    13:46 03.11.2025

  • 20 тая го поема навсякъде

    0 0 Отговор
    на тоя колко деца ще роди тая бракма?

    13:47 03.11.2025