Това ли е новият богат мъж на Светлана Василева?

Стана ясно кой е новият мъж до Светлана Василева, твърди "Уикенд". Двамата не се крият, но и все още не демонстрират открито любовта си. Актуалният любим на кльощавата блондинка се казва Александър Зиковски, информира изданието. Той има богати родители и от тях идват парите му, най-вече от майка му Снежанка. Александър е ерген, не се е женил, няма деца, но благодарение на Светлана може да се окаже с четири доведени отрочета.
Младият баровец се занимава с бизнес с автомобили, но не може да се каже, че има голяма автокъща, с която да може да изхранва себе си, жена и малък футболен отбор деца. Наскоро Светлана призна, че за нея децата са радостта в живота и би родила още наследници. Явно причината за рязкото ѝ желание за бебе се крие в новия ѝ любим. Двамата са били на романтична спа почивка във Велинград, разбира се, без децата на бившата еротична моделка, твърдят очевидци. Зиковски е предоставил на бившата г-жа Гущерова последен модел "Мерцедес" S-класа за около 400 000 лева. Естествено, возилото се води на автокъщата на ергена, а не на името на блондинката, която е гола като пушка и няма на свое име дори нива в родното Търговище.
Последните години през ръцете на Светла минаха стотици хиляди левове, чанти за 5-цифрени суми, но тя не успя да задели дори 1000 лева за градината на децата си, а да не говорим да си осигури с жилище на свое име. От година плеймейтката, която държи вече да няма нищо общо с фамилия Гущерови, живее с майка си Кунка и четирите си деца под наем в град Правец и пътува редовно до столицата, за да поддържа рекламните си постове с различни брандове.
Именно в София се запознала с Александър. След като се раздели с Християн Гущеров Светлана се закотви из няколко столични по-скъпи заведения, където доскоро стоеше по цял ден на кафе и фреш, чакайки някой мъж да я забележи. Е, късметът ѝ проработи и Зиковски отишъл да се запознае със Светлана, канейки я на кастинг в хотел за рекламно лице на автокъщата му. Василева веднага откликнала на офертата за работа и била одобрена за "позицията", като вече 2-3 месеца е с младия богаташ. Той все още крие от родителите си, че има отношения с многодетната майка със спорна репутация, защото се опасява, че ще му спрат кранчето и ще остане без пари като предшественика си Християн Гущеров.
Преди време Александър е имал кратка връзка със скандалната "Мис България" Радинела Чушева, но двамата не са се задържали дълго заедно. Предстои да видим дали Светлана ще омае за по-дълго богаташа и дали ще го дари с наследник, пише "Уикенд".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хах
13:01 03.11.2025
2 Какво
13:02 03.11.2025
3 Леле...
13:03 03.11.2025
4 Горкия
13:04 03.11.2025
5 Пламен4о
Коментиран от #12
13:05 03.11.2025
6 превъртян километраж
13:08 03.11.2025
7 арлингтън
13:08 03.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ха ха
Коментиран от #16
13:13 03.11.2025
11 Жайме
13:13 03.11.2025
12 Глупости
До коментар #5 от "Пламен4о":На много места сме и пръскали шева
13:16 03.11.2025
13 бушприт
13:17 03.11.2025
14 665
Коментиран от #18
13:20 03.11.2025
15 Барбоса
13:27 03.11.2025
16 665
До коментар #10 от "ха ха":Изглежда от маалата ама бръмчи яко на държавни поръчки, излиза, на търсене гугъл. Явно автокъщата е само пералничка на усвоителите.
13:30 03.11.2025
17 Механик
.
13:33 03.11.2025
18 Тя не
До коментар #14 от "665":си знае децата . Наскоро разбрали , че в съседния вход в Търговище живеят три братя и сестри на тази кухавела , някакво друго дете пък го дали за осиновяване . Та , и в търговищките села от където са , може и още да има ! Абе , от сой .
13:41 03.11.2025
19 само питам
13:46 03.11.2025
20 тая го поема навсякъде
13:47 03.11.2025