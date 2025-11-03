Дженифър Анистън официално представи новия си мъж (СНИМКА)

Актрисата Дженифър Анистън официално потвърди отношенията си с Джим Къртис, след като в неделя публикува съвместна снимка в Instagram по повод рождения му ден.

Звездата от сериала „Приятели“ сподели черно-бяла снимка, на която прегръща Къртис, като към публикацията написа: „Честит рожден ден, любов моя. Скъпоценен.“ Текстът бе придружен от червено сърце.

На изображението 56-годишната актриса е прегърнала 50-годишния експерт по личностно развитие, като и двамата се усмихват и държат ръцете си преплетени.

Публикацията идва почти два месеца след като Дженифър Анистън за първи път загатна за връзката им, като включи Къртис в поредица от летни снимки. Сред кадрите, където позира с колежката си от „Приятели“ Кортни Кокс, както и със Сандра Бълок и Адам Сандлър, фенове забелязаха снимка, на която Къртис наблюдава залеза на плажа с гръб към камерата.

Връзката между двамата за първи път привлече внимание през юли, когато бяха заснети заедно на испанския остров Майорка в компанията на актьора Джейсън Бейтман и съпругата му. През август двойката бе забелязана на вечеря с Кортни Кокс и партньора ѝ Джони Макдейд, а през септември – по време на излизане в Ню Йорк.

Преди отношенията си с Къртис, носителката на „Златен глобус“ Анистън е била омъжена за актьорите Брад Пит и Джъстин Теру.

Джим Къртис също има един брак зад гърба си и споделя тийнейджърски син на име Ейдън с бившата си съпруга Рейчъл Наполитано.