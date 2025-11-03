Новини
Дженифър Анистън официално представи новия си мъж (СНИМКА)

3 Ноември, 2025 12:01 722 7

Актрисата честити рождения ден на новата си любов

Дженифър Анистън официално представи новия си мъж (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Дженифър Анистън официално потвърди отношенията си с Джим Къртис, след като в неделя публикува съвместна снимка в Instagram по повод рождения му ден.

Звездата от сериала „Приятели“ сподели черно-бяла снимка, на която прегръща Къртис, като към публикацията написа: „Честит рожден ден, любов моя. Скъпоценен.“ Текстът бе придружен от червено сърце.

На изображението 56-годишната актриса е прегърнала 50-годишния експерт по личностно развитие, като и двамата се усмихват и държат ръцете си преплетени.

Публикацията идва почти два месеца след като Дженифър Анистън за първи път загатна за връзката им, като включи Къртис в поредица от летни снимки. Сред кадрите, където позира с колежката си от „Приятели“ Кортни Кокс, както и със Сандра Бълок и Адам Сандлър, фенове забелязаха снимка, на която Къртис наблюдава залеза на плажа с гръб към камерата.

Връзката между двамата за първи път привлече внимание през юли, когато бяха заснети заедно на испанския остров Майорка в компанията на актьора Джейсън Бейтман и съпругата му. През август двойката бе забелязана на вечеря с Кортни Кокс и партньора ѝ Джони Макдейд, а през септември – по време на излизане в Ню Йорк.

Преди отношенията си с Къртис, носителката на „Златен глобус“ Анистън е била омъжена за актьорите Брад Пит и Джъстин Теру.

Джим Къртис също има един брак зад гърба си и споделя тийнейджърски син на име Ейдън с бившата си съпруга Рейчъл Наполитано.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не, няма

    0 0 Отговор
    Да може да бие рекорда на Джейн Фонда

    12:05 03.11.2025

  • 2 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Аууу, разплаках се, ама изворчето вече е пресъхнало...

    Коментиран от #4

    12:06 03.11.2025

  • 3 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Съпругата по правило стои с гръб към мъжа, а не изотзадзе.

    Коментиран от #6

    12:12 03.11.2025

  • 4 Куриер в Еконт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Е, по тв върви нон стоп реклама на крем против вагинална сухота. Да дава адрес и да помагаме

    12:13 03.11.2025

  • 5 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    Една не взе някой мотокариста бре

    12:14 03.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Джони Инглиш

    0 0 Отговор
    "Дърта коза- дърт върб лющеше..."
    Холивудска чалга

    12:24 03.11.2025