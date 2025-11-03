Новини
Стана ясно кой е захвърлил българското знаме на земята след инцидента на Цеца (ВИДЕО)

3 Ноември, 2025 15:58 2 066 9

Не сръбската звезда хвърля знамето ни на земята, става ясно от видеа

Стана ясно кой е захвърлил българското знаме на земята след инцидента на Цеца (ВИДЕО) - 1
Кадър: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истината около скандала с българското знаме на концерта на Цеца Величкович в Северна Македония лека-полека започна да излиза наяве.

След като видеото от събитието взриви социалните мрежи и предизвика вълна от реакции, вече е ясно кой е хвърлил знамето от сцената – и това не е самата Цеца, както мнозина побързаха да твърдят.

Според нови кадри и свидетелства, един от музикантите от оркестъра ѝ е човекът, който изхвърля трибагреника ни, след като той бил подаден от публиката. Името му е Мики Секуловски и профила му в социалните мрежи веднага загъмжа от всевъзможни реакции и съобщения.

На видеото ясно се вижда как певицата размахва българския трибагреник с усмивка и в добро настроение – жест, който мнозина фенове приеха като знак на благодарност към българските ѝ почитатели, пише Шоу Блиц.

Но секунди по-късно, когато публиката в залата започва да освирква и подвиква гневно, един от музикантите изтръгва знамето от ръцете ѝ и го хвърля встрани от сцената. Именно този момент е извадил ситуацията от контекст и е породил лавина от обвинения към Цеца.

Докато македонските медии раздуха "скандала" и обвиниха Цеца в провокация, българските фенове реагираха с обратното – с ирония и подкрепа. "Цеца президент!", гласеше вълната от коментари у нас, след като стана ясно, че певицата не е проявила никакво неуважение, а просто е попаднала в капана на чуждия национализъм и неуместна реакция на собствената ѝ публика.

Кой ще поеме отговорност?

В сърбските медии вече се коментира, че самата Цеца е била бясна след концерта и е поискала обяснение от екипа си кой е хвърлил знамето.

"Тя не е искала да обиди никого. Напротив – беше трогната, когато получи флага. Но реакцията в залата я стресна и тя просто реши да напусне сцената", коментира човек от организацията на концерта пред местно издание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да, разбрахме

    14 0 Отговор
    Мики Маус!

    16:00 03.11.2025

  • 2 в кратце

    7 0 Отговор
    Кой ще поеме отговорност? АМИ НИКОЙ. КАКТО ОБИКНОВЕННО.

    16:00 03.11.2025

  • 3 Ъхъъъъ

    5 8 Отговор
    Добре де!
    Нали имаме синьо знаме със звездички.
    За българския лев що не ревете.

    16:01 03.11.2025

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Слаба работа от страна на Мики. Не е автентично маке, по-скоро е бугарски агент под прикритие.

    16:03 03.11.2025

  • 5 :((((((((((((

    7 2 Отговор
    Мики Секуловски на урановите мини!

    16:09 03.11.2025

  • 6 ООрана държава

    3 4 Отговор
    Много шум и много вълнения около чалгарски простотии

    16:28 03.11.2025

  • 7 Сила

    6 1 Отговор
    Едни кратунковци обути със сандали и къси гащи , от НСО , дето им плащаме огромни заплати плюс многобройни привилегии за тях и цялата им рода ....те захвърлиха българското знаме на боклука пред сараите на Доган в Росенец ,помните ли ??! И какво , нещо случи ли им се ....НСО , БЪЛГАРИ , ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ....??!

    16:29 03.11.2025

  • 8 Хйк

    5 0 Отговор
    На тия нацита вмро-дпме що на знамето им има българският лъв ??? Циркаджии !!!

    А за случката с Цеца ... Ами попаднала е на диваци .

    16:41 03.11.2025

  • 9 Аман

    0 0 Отговор
    с това знаме !

    16:59 03.11.2025