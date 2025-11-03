Стана ясно кой е захвърлил българското знаме на земята след инцидента на Цеца (ВИДЕО)

Истината около скандала с българското знаме на концерта на Цеца Величкович в Северна Македония лека-полека започна да излиза наяве.

След като видеото от събитието взриви социалните мрежи и предизвика вълна от реакции, вече е ясно кой е хвърлил знамето от сцената – и това не е самата Цеца, както мнозина побързаха да твърдят.

Според нови кадри и свидетелства, един от музикантите от оркестъра ѝ е човекът, който изхвърля трибагреника ни, след като той бил подаден от публиката. Името му е Мики Секуловски и профила му в социалните мрежи веднага загъмжа от всевъзможни реакции и съобщения.

На видеото ясно се вижда как певицата размахва българския трибагреник с усмивка и в добро настроение – жест, който мнозина фенове приеха като знак на благодарност към българските ѝ почитатели, пише Шоу Блиц.

Но секунди по-късно, когато публиката в залата започва да освирква и подвиква гневно, един от музикантите изтръгва знамето от ръцете ѝ и го хвърля встрани от сцената. Именно този момент е извадил ситуацията от контекст и е породил лавина от обвинения към Цеца.

Докато македонските медии раздуха "скандала" и обвиниха Цеца в провокация, българските фенове реагираха с обратното – с ирония и подкрепа. "Цеца президент!", гласеше вълната от коментари у нас, след като стана ясно, че певицата не е проявила никакво неуважение, а просто е попаднала в капана на чуждия национализъм и неуместна реакция на собствената ѝ публика.

Кой ще поеме отговорност?

В сърбските медии вече се коментира, че самата Цеца е била бясна след концерта и е поискала обяснение от екипа си кой е хвърлил знамето.

"Тя не е искала да обиди никого. Напротив – беше трогната, когато получи флага. Но реакцията в залата я стресна и тя просто реши да напусне сцената", коментира човек от организацията на концерта пред местно издание.