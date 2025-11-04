Киев обяви и писателя Иван Тургенев за символ на "руската империалистическа пропаганда"

Писателят Иван Тургенев е признат в Украйна за символ на „руската империалистическа“ пропаганда, сочат материали на Украинския институт за национална памет.
Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани с името на един от класиците на руската литература.
Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, признати за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включва Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покорителят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.
Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г., след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политиката ескалира значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.
1 губи се логиката
По тая логика ние трябва да декомунизираме всичко украинско, след като украински части напредват към България и я принуждават да смени режима с комунистически.
Думата ми е, творците, независимо от държавите на които са били верни, си имат своя хубожествена и общочовешка стойност. Посегнем ли на нея, какво остава? Само политическа целесъобразност, демек тоталитаризъм.
Коментиран от #3
05:18 04.11.2025
2 гай Баньо
05:21 04.11.2025
4 Данко Харсъзина
05:24 04.11.2025
5 Фгъъу
05:24 04.11.2025
6 селски ,
До коментар #3 от "Логичен":Явно те държи от снощи , нещо много си нервен .
05:24 04.11.2025
7 кои са копейките
До коментар #3 от "Логичен":Удари на камък. Копейка може да викаш пред огледалото.
Ако не усещаш кога нещо е пристранстно и кога обективно, това си е твой проблем / интелектуален/.
05:27 04.11.2025
8 Киев да обяви
05:27 04.11.2025
10 е така в моето детство
Режима се спихна, а 90-те бяха бум на тези стилове у нас.
Да забраняваш класики с очевидна художествена стойност е много погрешна тактика.
Винаги има обратен ефект.
Коментиран от #12
05:37 04.11.2025
11 Никой
Навремето - фашистите - когато са превзели някаква вила на литературен автор, - са си направили тоалетна в една от стаите - може и на Лев Толстой.
Евгений Петров пък какво има - той пише в съавторство с Иля Илф - пише за Одеса. Тези и Валентин Катаев ще зарекнат.
05:39 04.11.2025
12 А Пулсиращи ноти
До коментар #10 от "е така в моето детство":по радиото а данчо стълббата какво пускаха
05:40 04.11.2025
13 Само питам
05:47 04.11.2025
14 ТОВА Е
05:59 04.11.2025
15 Мъж мечта
06:29 04.11.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:38 04.11.2025