Киев обяви и писателя Иван Тургенев за символ на "руската империалистическа пропаганда"

4 Ноември, 2025 05:10, обновена 4 Ноември, 2025 05:52 1 118 16

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани с името на един от класиците на руската литература

Писателят Иван Тургенев е признат в Украйна за символ на „руската империалистическа“ пропаганда, сочат материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани с името на един от класиците на руската литература.

Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, признати за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включва Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покорителят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г., след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политиката ескалира значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.


  • 1 губи се логиката

    24 2 Отговор
    ""Имперски" пък "декомунизация".
    По тая логика ние трябва да декомунизираме всичко украинско, след като украински части напредват към България и я принуждават да смени режима с комунистически.
    Думата ми е, творците, независимо от държавите на които са били верни, си имат своя хубожествена и общочовешка стойност. Посегнем ли на нея, какво остава? Само политическа целесъобразност, демек тоталитаризъм.

    Коментиран от #3

    05:18 04.11.2025

  • 2 гай Баньо

    32 1 Отговор
    Укрите стигнаха дъното ....Накъде повече - без държава , солдатите и те на изчезване , иде студена и мрачна зима ...Само до руските класици не бяха стигнали и дотам опряха ...

    05:21 04.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    27 0 Отговор
    Тези надминаха Хитлер. Аферим, машаллах...

    05:24 04.11.2025

  • 5 Фгъъу

    12 0 Отговор
    Украинците и украйна не са в ред.ПРАВЯТ КАКТО БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ Правехме по време на възродителния процес което си беше престъпление срещу мюсулманите и помаш.население.....И по времето на Хит.ер са забранявали творци

    05:24 04.11.2025

  • 6 селски ,

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Логичен":

    Явно те държи от снощи , нещо много си нервен .

    05:24 04.11.2025

  • 7 кои са копейките

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Логичен":

    Удари на камък. Копейка може да викаш пред огледалото.
    Ако не усещаш кога нещо е пристранстно и кога обективно, това си е твой проблем / интелектуален/.

    05:27 04.11.2025

  • 8 Киев да обяви

    13 2 Отговор
    за събаряне АЕЦ КОЗЛОДУИ -ДУНАВ МОСТ-ТОВА СА РУСКИ ТВОРЕНИЯ И МРЪСНИЯТ НЕФТОХИМ да не забравим иДЕБЕЛТ ЗАВОДА

    05:27 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 е така в моето детство

    13 0 Отговор
    Забраняваха Металика, Куин и рап музиката. Също филми - било заради агент 007, заради споемнаването на соц блока или други причини.
    Режима се спихна, а 90-те бяха бум на тези стилове у нас.
    Да забраняваш класики с очевидна художествена стойност е много погрешна тактика.
    Винаги има обратен ефект.

    Коментиран от #12

    05:37 04.11.2025

  • 11 Никой

    14 0 Отговор
    Тези са изплискали легена съвсем - Пушкин - комунист - че то - Карл Маркс не е бил роден тогава. Мани - откачена работа - не е ясно откъде идва тази мания - това е варварство.

    Навремето - фашистите - когато са превзели някаква вила на литературен автор, - са си направили тоалетна в една от стаите - може и на Лев Толстой.

    Евгений Петров пък какво има - той пише в съавторство с Иля Илф - пише за Одеса. Тези и Валентин Катаев ще зарекнат.

    05:39 04.11.2025

  • 12 А Пулсиращи ноти

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "е така в моето детство":

    по радиото а данчо стълббата какво пускаха

    05:40 04.11.2025

  • 13 Само питам

    14 0 Отговор
    До кога Европа ще си затваря очите за този откровено нацистки режим!??

    05:47 04.11.2025

  • 14 ТОВА Е

    5 0 Отговор
    ДЪНОТО !

    05:59 04.11.2025

  • 15 Мъж мечта

    1 0 Отговор
    Българката си остава най големия утепляк и това е много радостно за мен , щастие огромно 🥳🥳🥳🥳🥳🥳😂🤣😂🤣

    06:29 04.11.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Луд, по-луд, най-луд, северномакедонец, украинец...

    06:38 04.11.2025