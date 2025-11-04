"Детелини" на Лили Иванова отново е хит, но във френски бар (ВИДЕО)

В едно парижко заведение френският шансон отстъпва на българската музика. Как и защо се случва това разказва Петя Желева за Новините на Нова. В сърцето на столицата, сред шума, аромата и светлините на десетки култури, български хитове огласяват заведението на Робен. Тук звучат Лили Иванова, "Тангра", Криско и много други родни изпълнители.
Тази музикална история започва с едно обикновено приятелство между българин и французин. И продължава с “Детелини” на Лили Иванова – рефренът, който днес всички в заведението си тананикат. Това е любимата песен на Робен. А той и сервитьорът дори запяват част от нея.
"Тази песен някак ме “сдобрява” с България, заради 1993 година, когато ни елиминирахте от световното по футбол", казва още Робен, който добре си спомня българския отбор с Христо Стоичков и Емил Костадинов.
Робен споделя, че за неговото поколение и за по-възрастните французи България се свързва с футбола, но за по-младите нашата родина е символ на киселото мляко и прекрасните жени.
Потънали в славните футболни спомени, на фона на старите хитове на Росица Кирилова и "Тангра", отново се връщаме на вечната Лили Иванова.
"Елате отново към полунощ да видите какво става. Ефектът “Лили Иванова” е налице. Качват се на бара за да танцуват", казва още Робен, който отново запява "Детелини".
1 Гражданинът Х
Коментиран от #2, #6, #7
14:37 04.11.2025
2 Неподписан
До коментар #1 от "Гражданинът Х":Сена е два пъти по-дълга от Темза а Дунав 7 пъти.Елтън също не може да пее.
14:52 04.11.2025
3 секуро
15:05 04.11.2025
4 665
15:07 04.11.2025
5 така
15:08 04.11.2025
6 Идън
До коментар #1 от "Гражданинът Х":Не е вярно това.Ето ти една класика-Enrico Macias- ,, La FEmme DE mon Ami,, и по- новичка-Maitre Gims-,, Bella,,
15:10 04.11.2025
7 ЕЛЛИН
До коментар #1 от "Гражданинът Х":То беше любов , то беше чудо , когато с първата ми изгора слушахме “Voyage , Voyage “ на Desireless (1986 - 87) 👩❤️👨
15:24 04.11.2025