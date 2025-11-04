Новини
Любопитно »
"Детелини" на Лили Иванова отново е хит, но във френски бар (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 14:31 938 7

Криско, "Тангра" и Лили Иванова могат да бъдат чути във френското заведение

"Детелини" на Лили Иванова отново е хит, но във френски бар (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В едно парижко заведение френският шансон отстъпва на българската музика. Как и защо се случва това разказва Петя Желева за Новините на Нова. В сърцето на столицата, сред шума, аромата и светлините на десетки култури, български хитове огласяват заведението на Робен. Тук звучат Лили Иванова, "Тангра", Криско и много други родни изпълнители.

Тази музикална история започва с едно обикновено приятелство между българин и французин. И продължава с “Детелини” на Лили Иванова – рефренът, който днес всички в заведението си тананикат. Това е любимата песен на Робен. А той и сервитьорът дори запяват част от нея.

"Тази песен някак ме “сдобрява” с България, заради 1993 година, когато ни елиминирахте от световното по футбол", казва още Робен, който добре си спомня българския отбор с Христо Стоичков и Емил Костадинов.

Робен споделя, че за неговото поколение и за по-възрастните французи България се свързва с футбола, но за по-младите нашата родина е символ на киселото мляко и прекрасните жени.

Потънали в славните футболни спомени, на фона на старите хитове на Росица Кирилова и "Тангра", отново се връщаме на вечната Лили Иванова.

"Елате отново към полунощ да видите какво става. Ефектът “Лили Иванова” е налице. Качват се на бара за да танцуват", казва още Робен, който отново запява "Детелини".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Гражданинът Х

    2 10 Отговор
    Франсетата нямат хубава музика като нашата. Тяхните шансони са като говорещи преграхнали ядосани хора гледащи в точка и мрънкат като същевременно се карат на въображаем събеседник. А за музиката няма какво да кажа освен, че не става.

    14:37 04.11.2025

  Неподписан

    1 1 Отговор

    Сена е два пъти по-дълга от Темза а Дунав 7 пъти.Елтън също не може да пее.

    14:52 04.11.2025

  секуро

    4 0 Отговор
    Мъного добъре! Кака Лили си е кака Лили. С хубави песни и разпознаваем глас.

    15:05 04.11.2025

  665

    1 5 Отговор
    Смятай щом у Франс прослушаха баба Лили накъде е тръгнала Юропата.

    15:07 04.11.2025

  така

    3 8 Отговор
    Пошла музика за първосигнални индивиди.Като добавят Панаири и Абра-Кадабра и циркът на Лила става пълен. Символ на едно мрачно време е тази певачка.

    15:08 04.11.2025

  Идън

    4 0 Отговор

    Не е вярно това.Ето ти една класика-Enrico Macias- ,, La FEmme DE mon Ami,, и по- новичка-Maitre Gims-,, Bella,,

    15:10 04.11.2025

  ЕЛЛИН

    4 0 Отговор

    То беше любов , то беше чудо , когато с първата ми изгора слушахме “Voyage , Voyage “ на Desireless (1986 - 87) 👩‍❤️‍👨

    15:24 04.11.2025