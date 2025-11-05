Новини
Новото гадже на Дженифър Анистън ѝ върна жеста: Това е сън и не искам да се будя (СНИМКИ)

5 Ноември, 2025 14:31 660 2

  • дженифър анистън-
  • джим къртис-
  • актриса-
  • гадже-
  • любов-
  • връзка

Джим Къртис използва социалните мрежи, за да покаже любовта си към Джен

Новото гадже на Дженифър Анистън ѝ върна жеста: Това е сън и не искам да се будя (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хипнотизаторът и автор Джим Къртис върна нежния на актрисата Дженифър Анистън, след като тя публикува тяхна обща снимка в Instagram по случай рождения му ден.

Във вторник 50-годишният Къртис сподели серия черно-бели фотографии от личното си тържество, като първият кадър показва как Анистън го прегръща отзад — момент, който тя самата бе публикувала от различен ъгъл по-рано. „Ако това е сън, не искам да се събуждам“, гласи надписът към публикацията.

Публикация, споделена от Jim Curtis (@jimcurtis1)

На снимките се вижда, че двойката се намира в домашен киносалон, докато около тях други гости са настанени в кресла. В друга снимка двамата седят на сцена, държат листове хартия и говорят в микрофони, вероятно в рамките на импровизирано събитие или четене. На по-късен кадър Анистън е прегърнала Къртис, докато го гледа с усмивка, а той ѝ отвръща със същото, като е поставил ръка върху крака ѝ.

Собствената публикация на Дженифър Анистън бе също с интимен характер. В неделя тя качи същата прегръдка с надпис: „Честит рожден ден, любов моя. Ценен.“

Новината идва близо два месеца след като звездата от „Приятели“ намекна за романтичната връзка с Къртис чрез снимка на мъж, гледащ към плаж при залез, включена в галерия от летни спомени. Макар лицето му да не се виждаше, последователите ѝ разчетоха сигнала като „меко“ представяне на нова връзка в публичното пространство.

Връзката между Анистън и Къртис стана обект на медийно внимание през юли, когато двамата бяха заснети на остров Майорка, Испания, в компанията на актьора Джейсън Бейтман и съпругата му. През август бяха забелязани на двойна среща в Лос Анджелис с колежката на Анистън от сериала „Приятели“ Кортни Кокс и нейния партньор. Миналия месец двамата бяха видени заедно и в Ню Йорк.

Дженифър Анистън е била омъжена за актьорите Брад Пит и Джъстин Теру. Джим Къртис има предишен брак с Рейчъл Наполитано, от който има тийнейджър на име Ейдън.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евалата

    2 1 Отговор
    Бате, сваляч си! Ако така и говориш нема начин да не ти пусне!

    14:35 05.11.2025

  • 2 Джейми

    0 0 Отговор
    идвам да светя, взех си фенерчето

    14:56 05.11.2025