На 51 г. почина известен американски рапър

6 Ноември, 2025 07:42 575 1

  • йънг блийд-
  • young bleed-
  • рапър-
  • почина-
  • аневризма

Причината за американския рапър Йънг Блийд (Young Bleed) са усложнения от мозъчна аневризма

На 51 г. почина известен американски рапър - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският рапър Йънг Блийд (Young Bleed), чието истинско име е Глен Клифтън младши, е починал на 1 ноември 2025 г. на 51-годишна възраст, съобщава Metro, позовавайки се на сина му, Тай Джи Рамон Клифтън.

Причината за смъртта са усложнения от мозъчна аневризма, която той е получил дни по-рано, след като е участвал в събитието "Verzuz" в Лас Вегас на 25 октомври 2025 г., пише plovdiv24.bg. След колапса си той е бил приет в интензивно отделение и поставен на командно дишане, но лекарите установяват липса на мозъчна активност.

Йънг Блийд е легендарна фигура в южния хип-хоп, известен най-вече с работата си с лейбъла No Limit Records на Master P и хитовия си сингъл от 1997 г. "How Ya Do Dat". Дебютният му албум My Balls and My Word от 1998 г. достига номер едно в класацията за R&B/хип-хоп албуми на Billboard




"Баща ми беше на 51 години, когато му се случи... Баща ми, както повечето хора над средна възраст, имаше високо кръвно налягане. Един ден той се срина и почина от мозъчна аневризма и кръвоизлив“, каза Тай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Фен танилена държава.

    07:43 06.11.2025