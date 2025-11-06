Новини
Любопитно »
Анджелина Джоли замина на хуманитарна мисия в украинския град Херсон (СНИМКИ)

6 Ноември, 2025 12:31 721 22

Това е второто посещение на актрисата от началото на войната

Анджелина Джоли замина на хуманитарна мисия в украинския град Херсон (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса и дългогодишен посланик на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) Анджелина Джоли посети град Херсон в Южна Украйна. Новината бе потвърдена от украински източници, цитирани от агенция Укринформ.

Снимка, публикувана във Facebook от бившия член на градския съвет Виталий Богданов, показва актрисата облечена в бронирана жилетка, придружавана от представители на местните власти. По думите му, посещението ѝ е свързано с хуманитарна дейност в подкрепа на цивилните, засегнати от военните действия и последиците от разрушаването на инфраструктурата в региона.

Това е второто посещение на Анджелина Джоли в Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия. През 2022 г. тя посети град Лвов, където се срещна с деца, ранени при ракетната атака над жп гарата в Краматорск, и разговаря с медицински екипи и доброволци, работещи в болниците.

Според украински официални лица, настоящата визита има за цел да привлече международно внимание към хуманитарната криза в южните райони на страната, където Херсон остава един от най-силно пострадалите региони след наводненията и постоянните обстрели.

Анджелина Джоли, която от години участва в мисии на ООН в кризисни зони като Афганистан, Судан, Йемен и Сирия, нееднократно е заявявала, че приоритетът ѝ като посланик на добра воля е „да дава глас на хората, които светът често пренебрегва“. В последните си публични изяви тя призова за по-голяма международна подкрепа за украинските деца, останали без дом или родители вследствие на войната.

По данни на украинските власти, посещението на Джоли в Херсон е било предварително съгласувано с представители на местната администрация и ООН. Очаква се актрисата да се срещне с представители на неправителствени организации, които оказват помощ на бежанци и вътрешно разселени семейства в региона.


  • 1 ххх

    22 2 Отговор
    Пазете децата от таз

    12:32 06.11.2025

  • 2 честен ционист

    5 5 Отговор
    Бабата на Джоли е от Одеса, както и тази на Ди Каприо, а на Сталоун и баба му и деда му даже.

    Коментиран от #19

    12:33 06.11.2025

  • 3 хуманитарната мисия

    13 0 Отговор
    отиде да си откупи бодигарда ..

    12:33 06.11.2025

  • 4 БРАВО

    19 0 Отговор
    За пари и кючек ще играе!

    12:34 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 зевзек

    8 0 Отговор
    западняците си имат Венеция, ние славяните си имаме Одеса, 60 000 българи живеят там царски, като венециански дождове, само дето внимават много да не излизат по улиците, мъжете, че мобилизационните джипки дебнат

    12:37 06.11.2025

  • 7 Хе хе...

    13 0 Отговор
    И малоумните тцк шници се опитали да бусифицират един местен от екипа й. Наложило се колекционерката на деца анджелина специално да се застъпва за него, та да го отърве.
    Просто няма такъв цирк!

    12:39 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пълен

    15 0 Отговор
    к-у-к-у-ндел с промит мозък, по-точно безмозъчна

    12:42 06.11.2025

  • 10 центавос

    7 0 Отговор
    на таз по 20милиона а нас центове

    12:42 06.11.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Прекратила отношения с Лизача!

    12:44 06.11.2025

  • 12 Пич

    8 0 Отговор
    Тя е добър пример за това , че злото отвътре избива отвън ! Беше много хубава жена преди да се остави злобата да я погълне ! И това отдаване на злото и струва много , и още ще и струва.....

    12:44 06.11.2025

  • 13 Много важно

    4 3 Отговор
    А, тук идва Максим Стависки. Убиецът. Ще гледа турнир кръстен на него. Не колци. Автомати трябват тук, като в Румъния.

    12:47 06.11.2025

  • 14 Трайчо

    5 0 Отговор
    Хуманитарната и мисия приключи още вчера. Стари новини

    13:05 06.11.2025

  • 15 Механик

    5 0 Отговор
    Той и Шон Пен ходи да бие руснаци, ама на втория ден си забрави джапанките в хотела и се оказа бос и опърпан на полската граница.

    13:15 06.11.2025

  • 16 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Тъпа овца, пача и бабичка

    13:36 06.11.2025

  • 17 Да,да

    3 0 Отговор
    Кажете за хонорара, много скромно е само така.

    13:36 06.11.2025

  • 18 Колко е платил чичко

    1 0 Отговор
    Сорос на това дърто същество за да си надрънди чак в Украйна кльощавия задник.

    13:48 06.11.2025

  • 19 На сталоун

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Особено, от италианската част на Одеса

    13:54 06.11.2025

  • 20 БАРС

    2 0 Отговор
    ТЯ ЗАЛЯЗВА ВЕЧЕ И И ТРЯБВАТ ПАРИЧКИ И ПИАР ПРЕЗ 2023 КОГАТО отиде В ЛЬВОВ Е ПОЛУЧИЛА ОТ ИЗВЕСТНИЯТ ФОНД СЕЩАТЕ СЕ 22 000 000 МИЛ.ДОЛЯРА.ТАКА ЧЕ ПРОСТО ТАКА ТЯ НЕ ХОДИ КАКТО И ДРУГИ ХОЛИВУДСКИ ЗВЕЗДИ.ЗАЩО НЕ ОТИДЕ В ДОНБАС ТАМ СЪЩО СЕГА Е ПО СПОКОЙНО ОТ ОСТАНАЛА УКРАИНА ДА ПОСЕТИ АЛЕЯ АНГЕЛОВ ДА РАЗПИТА ХОРАТА ТАМ ВСЕ ПАК СА БИВШИ УКРАИНЦИ.АМА ЗА ТАМ ФОНДА НЕ ИСКА ДА ПЛАЩА ПО КЪСНО ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ ЗА ТОВА ПОСЕЩЕНИЕ Е ПОЛУЧИЛА ШОН ПЕН 6 МИЛИОНА Жан Клод Вандам 4 МИЛИОНА и т н.ТАКА ЧЕ С НИЩО НЕ СА СЪПРИЧАСТНИ С УКРАИНСКИЯТ НАРОД А ПРОСТО ПИЯР И ДЕНГИ.

    13:56 06.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.