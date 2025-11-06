Анджелина Джоли замина на хуманитарна мисия в украинския град Херсон (СНИМКИ)

Американската актриса и дългогодишен посланик на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) Анджелина Джоли посети град Херсон в Южна Украйна. Новината бе потвърдена от украински източници, цитирани от агенция Укринформ.
Снимка, публикувана във Facebook от бившия член на градския съвет Виталий Богданов, показва актрисата облечена в бронирана жилетка, придружавана от представители на местните власти. По думите му, посещението ѝ е свързано с хуманитарна дейност в подкрепа на цивилните, засегнати от военните действия и последиците от разрушаването на инфраструктурата в региона.
Това е второто посещение на Анджелина Джоли в Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия. През 2022 г. тя посети град Лвов, където се срещна с деца, ранени при ракетната атака над жп гарата в Краматорск, и разговаря с медицински екипи и доброволци, работещи в болниците.
Според украински официални лица, настоящата визита има за цел да привлече международно внимание към хуманитарната криза в южните райони на страната, където Херсон остава един от най-силно пострадалите региони след наводненията и постоянните обстрели.
Анджелина Джоли, която от години участва в мисии на ООН в кризисни зони като Афганистан, Судан, Йемен и Сирия, нееднократно е заявявала, че приоритетът ѝ като посланик на добра воля е „да дава глас на хората, които светът често пренебрегва“. В последните си публични изяви тя призова за по-голяма международна подкрепа за украинските деца, останали без дом или родители вследствие на войната.
По данни на украинските власти, посещението на Джоли в Херсон е било предварително съгласувано с представители на местната администрация и ООН. Очаква се актрисата да се срещне с представители на неправителствени организации, които оказват помощ на бежанци и вътрешно разселени семейства в региона.
