Пълен провал: Новият сериал на Ким Кардашиян получи рейтинг от 0% (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 17:31 699 4

Оценката е само от критиците, но зрителите дадоха 66% на поредицата

Пълен провал: Новият сериал на Ким Кардашиян получи рейтинг от 0% (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Новият правен сериал с участието на Ким Кардашиян – All’s Fair, режисиран от Райън Мърфи, бе посрещнат с изключително негативни рецензии след премиерата си в Hulu. Продукцията, в която Кардашиян играе влиятелна адвокатка по бракоразводни дела на име Алура Грант, получи рейтинг от 0% в сайта Rotten Tomatoes към момента на публикуване, на база първите осем професионални ревюта.

В актьорския състав участват още Теяна Тейлър, Ниси Наш, Сара Полсън и Глен Клоуз, но звездното присъствие не успя да спаси сериала от критичен провал.

Кели Лолър от USA Today определи продукцията като „най-лошия телевизионен сериал на годината“, а телевизионният критик на The Hollywood Reporter, Анджи Хан, я нарече „мозъчно мъртва“. Според Хан, актьорската игра на Кардашиян е „скована и безжизнена, без нито една автентична нотка“. Тя добавя: „Нейното присъствие успява единствено да генерира шум, но не и съдържание – напълно подходящо за сериал, който сякаш е създаден не за гледане, а за произвеждане на вирусни клипове.“

Луси Манган от The Guardian написа в рецензията си: „Не знаех, че все още е възможно да се прави телевизия толкова зле.“
Ед Пауър от The Daily Telegraph постави оценка от една звезда и нарече създателя Райън Мърфи „висшия жрец на евтината и безвкусна телевизия“.

От Page Six са потърсили представители на Кардашиян и Мърфи за коментар, но до момента няма официална реакция.

Въпреки унищожителните оценки от критиците, All’s Fair се изкачи на първо място в класациите на Hulu, а в социалните мрежи сериалът предизвика оживени реакции сред зрителите. Те пък дадоха коренно различна оценка на сериала - 66% рейтинг.

„Сериалът е забавен, скандален, женски, модерен – с ужасен сценарий и лоша актьорска игра, но по някакъв начин работи. Райън Мърфи пак го направи“, написа един потребител в X (бивш Twitter).

Друг зрител защити продукцията, като я нарече „фантастична драма-комедия с емблематичен актьорски състав“. По думите му, критиците я атакуват единствено заради участието на Кардашиян: „#AllsFair е смешен, претенциозен и пълен с интересни женски истории. Надявам се публиката да му даде шанс.“

Трети зрител коментира, че сериалът става жертва на сексизъм: „Това е шоу, което не се страхува да бъде лошо — напомня старите драми на ABC, което го прави толкова приятно за гледане.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
