Евгения Живкова на 60 г. - стил, традиция и ново начало

7 Ноември, 2025

Вижте любопитни подробности от биографията ѝ

Евгения Живкова на 60 г. - стил, традиция и ново начало - 1
Кадър: NOVA
Днес, 7 ноември, рожден ден празнува Евгения Живкова – едно от най-разпознаваемите имена в българската мода и обществен живот. Внучка на дългогодишния държавен и партиен лидер Тодор Живков и дъщеря на Людмила Живкова, тя носи фамилия, натоварена с история, но съумява да изгради собствена идентичност, далеч отвъд политическите асоциации.

От семейната история към личния път

Евгения Живкова е родена на 7 ноември 1965 г. в София. Израства в семейство, което съчетава власт, култура и интелектуален заряд. Майка ѝ Людмила Живкова е министър на културата и известен духовен интелектуалец, а баща ѝ – Иван Славков, е спортен функционер и журналист.

Още в ранните си години Евгения е възпитавана в дух на дисциплина, култура и международен мироглед – нещо, което по-късно силно личи в подхода ѝ към модата.

Образование и път към модния подиум

Завършва философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но интересът ѝ към естетиката, изкуството и стила я отвежда в съвсем различна посока.
В началото на 90-те години създава своя модна къща – „Жени Стил“, която бързо се превръща в символ на българската мода през периода на прехода.

С марката си Евгения Живкова става първата българска дизайнерка, която изгражда собствена мода с ясно дефиниран почерк – класически силуети, елегантност и подчертано внимание към детайла.
Нейните колекции често комбинират съвременна визия с български мотиви, а моделите ѝ се показват не само у нас, но и в Париж, Москва и Токио.

Политика и обществена дейност

През 2000-те години Живкова влиза и в политиката – като народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание. Въпреки това тя остава далеч от типичните политически конфликти и се съсредоточава върху културните и образователните теми, както и върху младежките инициативи.

След като напуска парламента, тя се връща към преподавателската и дизайнерската си работа. Евгения преподава мода и естетика в Нов български университет, където предава опита си на младите творци.

Личен живот

Евгения Живкова има две деца – Людмила и Тодор, които продължават да се развиват в различни посоки, но споделят интереса към културата и обществения живот.
Известна е с умереността си и с отказа да се възползва от фамилното си име за популярност.

В интервюта често споделя, че за нея най-важното са семейството, хармонията и вътрешното равновесие.

Любопитни факти

През 2013 г. отбелязва 20 години от създаването на „Жени Стил“ с голямо ревю, което съчетава нейни емблематични модели от различни етапи.

Тя е сред малкото български дизайнери, които запазват верни клиенти повече от три десетилетия.

Евгения обича да пътува и често споделя, че вдъхновение намира в архитектурата и цветовете на средиземноморските страни.

Освен с модата, тя активно участва в благотворителни инициативи, свързани с образование и култура.


