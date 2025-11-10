Новини
Пиърс Броснан се помири с наркозависимия си син след 20 години на отчуждение СНИМКИ

10 Ноември, 2025 19:13, обновена 10 Ноември, 2025 19:22 923 2

72-годишният актьор е бил забелязан с 52-годишния Кристофър на семейна вечеря с другото дете на Броснан, 28-годишния Дилън

Пиърс Броснан се помири с наркозависимия си син след 20 години на отчуждение СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Холивудският актьор Пиърс Броснан се е помирил с осиновения си бивш син Кристофър след 20 години отчуждение, пише Mirror.

72-годишният актьор е бил забелязан с 52-годишния си наследник на семейна вечеря с другия си син, 28-годишния Дилън. Очевидци казват, че Броснан е бил във възторг да го види.

„И двамата изглеждаха щастливи и спокойни, докато седяха с Дилън. Проблемите на Пиърс и Кристофър са добре известни. Но изглежда семейството е успяло да ги остави зад гърба си. Беше наистина прекрасно да ги видим заедно“, казват запознати.

Кристофър страдаше от кокаинова и хероинова зависимост и е изпадал в кома след свръхдоза. През 2005 г. Пиърс Броснан каза, че проблемите на Крис са го накарали да прекрати контактите си със сина си.

„Мога само твърдо да вярвам, че ще се възстанови. Той беше предизвикателство за всички в семейството, но най-вече за самия себе си. Той знае как да се измъкне. Не иска“, каза тогава актьорът в интервю.

Кристофър е биологичен син на първата съпруга на Пиърс, австралийската актриса Касандра Харис, и бившия ѝ съпруг Дермот. Броснан го осиновява през 1986 г., а пет години по-късно майката на Кристофър почина.

  • 1 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Той по-млад от сино ма

    Коментиран от #2

    19:46 10.11.2025

  • 2 От първия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааа":

    му брак е , жена му беше по - възрастна от него.

    19:54 10.11.2025