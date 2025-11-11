Появиха се нови СНИМКИ на Брус Уилис с болногледача му

Холивудската легенда Брус Уилис влезе в полезрението на обществеността за пръв път от месеци след появата на нови снимки, направени по време на негова разходка край океана в Лос Анджелис. Папарашките кадри показват 70-годишния актьор в рядък публичен момент – спокоен, усмихнат и придружаван от членове на специализирания екип, който се грижи за него. Появата му бързо предизвика лавина от реакции и вълна от подкрепа в социалните мрежи, където фенове и колеги изразиха обич и уважение към човека, превърнал се в символ на холивудския екшън.

Състоянието на Брус Уилис отново се превърна в тема на публичен интерес. Актьорът страда от фронтотемпорална деменция – тежко невродегенеративно заболяване, което засяга зоните на мозъка, отговорни за речта, поведението и личността. Първите признаци се появяват преди няколко години, когато той започва да проявява трудности с говоренето. Първоначално диагнозата беше афазия, но през 2023 година семейството му потвърди, че става дума за фронтотемпорална деменция – заболяване, за което към момента няма лечение.

През последните месеци близките на Брус Уилис споделят, че състоянието му се е влошило. Актьорът вече говори рядко и трудно се движи самостоятелно. Според медийни публикации, той живее в отделна, специално адаптирана къща в Лос Анджелис, където за него се грижи 24-часов екип от медицински специалисти. Решението за настаняването му под постоянен надзор е било едно от най-трудните, които съпругата му Ема Хеминг Уилис и семейството са вземали. Тя неведнъж е подчертавала, че основната им цел е Брус да се чувства спокоен и заобиколен от любов.

В интервю наскоро Ема Хеминг Уилис призна, че семейството преминава през изключително тежък период, но се опитва да живее „ден за ден“. Тя споделя, че макар комуникацията с Брус вече да е ограничена, в очите му все още има „искрица от онзи човек, който всички познавахме“. По думите ѝ, грижата за човек с подобно заболяване е изтощителна, но тя я приема като израз на обич и дълг.

Близките на актьора – включително дъщерите му и бившата му съпруга Деми Мур – остават неотлъчно до него. Семейството поддържа постоянна връзка и заедно участва в кампании, насочени към повишаване на обществената осведоменост за фронтотемпоралната деменция. Миналата седмица Деми Мур беше гост на благотворително събитие в Ню Йорк, посветено именно на борбата със заболяването и на подкрепата за изследвания в тази област.

Колеги и приятели на Брус Уилис също продължават да изразяват подкрепата си. Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер и Джон Траволта – актьори, с които той дели десетилетия в Холивуд, – го описват като „човек с огромно сърце и непоклатим дух“. Феновете му по света продължават да го наричат „истински герой“ – не само заради ролите му в киното, но и заради начина, по който посреща болестта с достойнство.

Болестта на Уилис постави в центъра на вниманието тема, която рядко получава достатъчно обществено обсъждане – животът с деменция при хора в активна възраст. Фронтотемпоралната форма често засяга пациенти между 40 и 65 години и се развива по-бързо от други типове деменции. Именно затова семейството на актьора активно работи за насърчаване на научни изследвания и достъпа до ранна диагностика.