Новини
Любопитно »
Почина актрисата Сали Къркланд

Почина актрисата Сали Къркланд

12 Ноември, 2025 07:18 1 071 1

  • сали къркланд-
  • актриса-
  • почина

Къркланд е издъхнала в хоспис в Палм Спрингс след дълга борба със здравословни проблеми

Почина актрисата Сали Къркланд - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Киното загуби една от своите истински легенди. Номинираната за „Оскар“ актриса Сали Къркланд – емблематично лице от златната ера на Холивуд и партньорка на звезди като Робърт Редфорд, Пол Нюман и Барбра Стрейзанд, почина на 84-годишна възраст, пише marica.bg.

Нейният агент Майкъл Грийн съобщи, че актрисата е издъхнала в хоспис в Палм Спрингс след дълга борба със здравословни проблеми. През последните месеци приятели на Къркланд бяха създали GoFundMe кампания, за да съберат средства за лечението ѝ, след като тя получи счупвания на врата, китката и бедрото, довели до тежки инфекции.

Сали Къркланд оставя след себе си богата филмография, включваща класики като „Ужилването“ (1973) – редом до Редфорд и Нюман – и „Анна“ (1987), за чиято роля получава номинация за „Оскар“ и печели „Златен глобус“. В този филм тя изиграва чешка актриса в изгнание – образ, който остава сред най-запомнящите се женски изпълнения в историята на независимото кино.

През кариерата си Къркланд е работила с някои от най-големите имена в индустрията – Мел Брукс, Оливър Стоун, Рон Хауърд, Кевин Костнър, Кати Бейтс и Джим Кери.

Нейната номинация за „Оскар“ през 1988 г. я нарежда сред истинските титани на Холивуд – тогава в категорията са още Шер, Глен Клоуз, Холи Хънтър и Мерил Стрийп. Отличието отива при Шер за ролята ѝ в „Лунатици“, но критиците единодушно определят изпълнението на Къркланд като едно от най-силните в нейната кариера.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еееее

    1 0 Отговор
    Млада млада си отиде
    Де да беше изкарала още 20-30 год.

    07:28 12.11.2025