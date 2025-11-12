Почина актрисата Сали Къркланд

Киното загуби една от своите истински легенди. Номинираната за „Оскар“ актриса Сали Къркланд – емблематично лице от златната ера на Холивуд и партньорка на звезди като Робърт Редфорд, Пол Нюман и Барбра Стрейзанд, почина на 84-годишна възраст, пише marica.bg.

Нейният агент Майкъл Грийн съобщи, че актрисата е издъхнала в хоспис в Палм Спрингс след дълга борба със здравословни проблеми. През последните месеци приятели на Къркланд бяха създали GoFundMe кампания, за да съберат средства за лечението ѝ, след като тя получи счупвания на врата, китката и бедрото, довели до тежки инфекции.

Сали Къркланд оставя след себе си богата филмография, включваща класики като „Ужилването“ (1973) – редом до Редфорд и Нюман – и „Анна“ (1987), за чиято роля получава номинация за „Оскар“ и печели „Златен глобус“. В този филм тя изиграва чешка актриса в изгнание – образ, който остава сред най-запомнящите се женски изпълнения в историята на независимото кино.

През кариерата си Къркланд е работила с някои от най-големите имена в индустрията – Мел Брукс, Оливър Стоун, Рон Хауърд, Кевин Костнър, Кати Бейтс и Джим Кери.

Нейната номинация за „Оскар“ през 1988 г. я нарежда сред истинските титани на Холивуд – тогава в категорията са още Шер, Глен Клоуз, Холи Хънтър и Мерил Стрийп. Отличието отива при Шер за ролята ѝ в „Лунатици“, но критиците единодушно определят изпълнението на Къркланд като едно от най-силните в нейната кариера.