Новини
Любопитно »
Почина Ричард Дарбишир от британската синт-поп група Living in a Box

Почина Ричард Дарбишир от британската синт-поп група Living in a Box

12 Ноември, 2025 11:48 851 5

  • ричард дарбишир-
  • living in a box-
  • почина

Двамата останали членове на групата, Маркъс Уиър и Антъни Кричлоу, написаха, че Дарбишир е бил човек с „невероятен талант“

Почина Ричард Дарбишир от британската синт-поп група Living in a Box - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ричард Дарбишир, един от основателите и бивш вокалист на британската синт-поп група Living in a Box, почина на 65-годишна възраст, бе съобщено на сайта на групата от Шефилд.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на Ричард Дарбишир, член-основател и вокалист на Living In A Box от 1987 до 1990 г.“, се казва в изявлението. Двамата останали членове на групата, Маркъс Уиър и Антъни Кричлоу, написаха, че Дарбишир е бил човек с „невероятен талант“, чиито вокални способности „не познават граници“. „Като автор на песни, Ричард беше сърцето на всичко, което правехме, истински майстор в занаята си. Ричард не обичаше етикета „поп звезда“, винаги избягвайки славата, която неизбежно съпътстваше успеха ни. Той мразеше фотосесиите, интервютата и телевизионните изяви, намирайки всичко това за малко глупаво“, се казва в изявлението.

Групата е сформирана през 1980 г., а най-големият ѝ успех е песента „Living in a Box“, която носи същото име и е издадена през 1987 г. в едноименния албум. Тя достига номер пет в класацията за сингли във Великобритания и топ двадесет в класацията Billboard Hot 100 в САЩ. През 1989 г. групата издава още по-успешен албум, Gatecrashin. Две песни от него достигат до топ десет в класациите във Великобритания, а самият албум достига номер 21 в класацията за албуми.

Третият албум на групата никога не е издаден – Living in a Box престава да съществува поради творчески различия между членовете си и проблеми със звукозаписната компания.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 4 Отговор
    Местя го.

    Почина и Мбонго Хонго от племето Мочи в Южен Судан местен хитов РАП изпълнител .

    11:58 12.11.2025

  • 2 между другото

    0 2 Отговор
    Това име трябва да се произнася Дарбишър.

    11:59 12.11.2025

  • 3 Специалист

    1 2 Отговор
    Починал е... защото е живеел в картонена кутия!

    12:00 12.11.2025

  • 4 Рускиня

    5 0 Отговор
    Светлина и мир в далечният Му път!
    Жалко само на 65 г.

    12:06 12.11.2025

  • 5 Ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
    Как му викаш венче, я пак !!!
    Дарби....и после ?
    То твоето малко към диарбекир отива ама гените като са ти такива, какво да правиш 🤷‍♂️

    12:32 12.11.2025