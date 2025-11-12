Почина Ричард Дарбишир от британската синт-поп група Living in a Box

Ричард Дарбишир, един от основателите и бивш вокалист на британската синт-поп група Living in a Box, почина на 65-годишна възраст, бе съобщено на сайта на групата от Шефилд.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на Ричард Дарбишир, член-основател и вокалист на Living In A Box от 1987 до 1990 г.“, се казва в изявлението. Двамата останали членове на групата, Маркъс Уиър и Антъни Кричлоу, написаха, че Дарбишир е бил човек с „невероятен талант“, чиито вокални способности „не познават граници“. „Като автор на песни, Ричард беше сърцето на всичко, което правехме, истински майстор в занаята си. Ричард не обичаше етикета „поп звезда“, винаги избягвайки славата, която неизбежно съпътстваше успеха ни. Той мразеше фотосесиите, интервютата и телевизионните изяви, намирайки всичко това за малко глупаво“, се казва в изявлението.

Групата е сформирана през 1980 г., а най-големият ѝ успех е песента „Living in a Box“, която носи същото име и е издадена през 1987 г. в едноименния албум. Тя достига номер пет в класацията за сингли във Великобритания и топ двадесет в класацията Billboard Hot 100 в САЩ. През 1989 г. групата издава още по-успешен албум, Gatecrashin. Две песни от него достигат до топ десет в класациите във Великобритания, а самият албум достига номер 21 в класацията за албуми.

Третият албум на групата никога не е издаден – Living in a Box престава да съществува поради творчески различия между членовете си и проблеми със звукозаписната компания.