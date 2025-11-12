Новини
Предстои ни най-мощната магнитна буря за последните 20 години

12 Ноември, 2025 13:31

Мощен плазмен облак се приближава към Земята през идните дни

Предстои ни най-мощната магнитна буря за последните 20 години - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земята е подложена на атака от най-мощната магнитна буря, породена от слънчеви изригвания, през последните 20 години, предупреждават учени.

Специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия в ИКИ на РАН обявиха, че мощен плазмен облак се приближава към Земята, който вече е ударил космически апарат, разположен в точката на Лагранж L1. Последният път, когато такава плазмена вълна е обхванала космически кораб, е бил преди 20 години, преди мощна слънчева буря, пише Телеграф.

„Космически апарат, разположен на линията Слънце-Земя, на 1,5 милиона км от планетата, току-що беше ударен от облак от бързи протони, изхвърлени от ядрото на изригването“, се казва в публикацията.

Характерният „сняг“ – последствията от сблъсък с мощна протонна вълна – се появи в лещите на телескопи, разположени в точката на Лагранж L1. Този „сняг“ е бил регистриран преди това през октомври 2003 г. и май 2004 г. – и е знак за предстояща мощна слънчева буря от клас X5 или по-висок.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въй, въй

    4 0 Отговор
    Сателити ще капят като гнили круши.

    13:51 12.11.2025

  • 2 Слънчев вятър

    0 0 Отговор
    Личи си, от повишеното ниво на тъпотия в тролските коментари от сутринта още. Бурята ще голяма и мощна.

    13:54 12.11.2025

  • 3 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Да му мислят Рос дебилите с графенов оксид.

    14:00 12.11.2025

  • 4 Евроатлантик

    0 0 Отговор
    Хайде дано сега нещата да сЪ управът :-D

    15:05 12.11.2025