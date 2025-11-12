Полицията издирва участничка от “Фермата” заради потрошена хотелска стая

Бившата участничка от последния сезон на „Фермата“ Паулина Ванегас стана обект на полицейско разследване.
Красивата брюнетка, която прикова вниманието върху себе си с връзката си с Красимир Джунов в риалити предаването, е попаднала на радара на 6-о РУ към СДВР, след като престоят ѝ в столичен хотел приключил със скандал и щети.
Според информация от очевидци, Паулина и нейният спътник били отседнали миналата седмица в известен хотел в квартал „Лагера“. Нощта им обаче се превърнала в истинска буря – след ожесточен спор и размяна на реплики, стаята била буквално потрошена, предава Шоу Блиц.
Когато персоналът опитал да се свърже с тях на сутринта, двамата вече били напуснали хотела – без да платят за нощувката, както и за нанесените щети.
„Изглеждаше като след парти от онези, дето завършват с полицаи“, коментира служител от хотела, пожелал анонимност.
Полицията е уведомена и криминалисти от 6-о РУ са започнали проверка по случая. Служителите на реда изясняват точния размер на пораженията и се очаква Паулина да бъде потърсена за обяснение и възстановяване на щетите.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #13
14:01 12.11.2025
2 Трол
14:08 12.11.2025
3 Зевс
14:09 12.11.2025
4 Порно
14:09 12.11.2025
5 Силиций
14:11 12.11.2025
6 Уууууу
Коментиран от #7
14:13 12.11.2025
7 Ми ей тъй
До коментар #6 от "Уууууу":На село хотел нямате.
От къде да знаеш.
14:20 12.11.2025
8 абв
Коментиран от #9, #12
14:21 12.11.2025
9 Малко сте ходили
До коментар #8 от "абв":Почивки за по седмица съм плащал при напускане на хотела
14:23 12.11.2025
10 ШЕФА
14:24 12.11.2025
11 Данко Харсъзина
14:27 12.11.2025
12 Квартален хотел
До коментар #8 от "абв":В белите държави се плаща при напускане, но в бананостан и хотелиерите и туристките са с доста съмнителна репутация.
14:34 12.11.2025
13 ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":ЗА ВАША МИЛОСТ ДРУГАРЮ ЗНАЕМ...
ОЩЕ НЕ МОГАТ ДА ПОПРАВЯТ...
СТАИТЕ ЗА„ ПОЧИВКА„ В
ПАРТИЙНИЯ ДОМ И РЕЗ.БОЯНА И КОРМИСОШ
14:39 12.11.2025
14 Талибан
14:44 12.11.2025
15 Че то
14:45 12.11.2025