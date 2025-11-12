Полицията издирва участничка от “Фермата” заради потрошена хотелска стая

Бившата участничка от последния сезон на „Фермата“ Паулина Ванегас стана обект на полицейско разследване.

Красивата брюнетка, която прикова вниманието върху себе си с връзката си с Красимир Джунов в риалити предаването, е попаднала на радара на 6-о РУ към СДВР, след като престоят ѝ в столичен хотел приключил със скандал и щети.

Според информация от очевидци, Паулина и нейният спътник били отседнали миналата седмица в известен хотел в квартал „Лагера“. Нощта им обаче се превърнала в истинска буря – след ожесточен спор и размяна на реплики, стаята била буквално потрошена, предава Шоу Блиц.

Когато персоналът опитал да се свърже с тях на сутринта, двамата вече били напуснали хотела – без да платят за нощувката, както и за нанесените щети.

„Изглеждаше като след парти от онези, дето завършват с полицаи“, коментира служител от хотела, пожелал анонимност.

Полицията е уведомена и криминалисти от 6-о РУ са започнали проверка по случая. Служителите на реда изясняват точния размер на пораженията и се очаква Паулина да бъде потърсена за обяснение и възстановяване на щетите.