Новини
Любопитно »
Полицията издирва участничка от “Фермата” заради потрошена хотелска стая

Полицията издирва участничка от “Фермата” заради потрошена хотелска стая

12 Ноември, 2025 13:59 1 669 15

  • риалити-
  • участничка-
  • полиция-
  • фермата-
  • издирване-
  • разследване-
  • паулина ванегас

Паулина и партньорът ѝ се изнизали от стаята без да си платят нощувката

Полицията издирва участничка от “Фермата” заради потрошена хотелска стая - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата участничка от последния сезон на „Фермата“ Паулина Ванегас стана обект на полицейско разследване.

Красивата брюнетка, която прикова вниманието върху себе си с връзката си с Красимир Джунов в риалити предаването, е попаднала на радара на 6-о РУ към СДВР, след като престоят ѝ в столичен хотел приключил със скандал и щети.

Според информация от очевидци, Паулина и нейният спътник били отседнали миналата седмица в известен хотел в квартал „Лагера“. Нощта им обаче се превърнала в истинска буря – след ожесточен спор и размяна на реплики, стаята била буквално потрошена, предава Шоу Блиц.

Когато персоналът опитал да се свърже с тях на сутринта, двамата вече били напуснали хотела – без да платят за нощувката, както и за нанесените щети.

„Изглеждаше като след парти от онези, дето завършват с полицаи“, коментира служител от хотела, пожелал анонимност.

Полицията е уведомена и криминалисти от 6-о РУ са започнали проверка по случая. Служителите на реда изясняват точния размер на пораженията и се очаква Паулина да бъде потърсена за обяснение и възстановяване на щетите.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор
    И аз мога да разбия две три легла с "участничката"

    Коментиран от #13

    14:01 12.11.2025

  • 2 Трол

    2 3 Отговор
    Хотелът е виновен, защото не е осигурил психолози. Ако имаше назначени психолози, двойката щеше да се обърне към тях за разрешаване на спора и нямаше да чупи имущество.

    14:08 12.11.2025

  • 3 Зевс

    8 1 Отговор
    Така като я гледам много мъжки инструменти е потрошила палавата кака ;)

    14:09 12.11.2025

  • 4 Порно

    3 1 Отговор
    Пак като е била само с един партньор, бива. Като я гледам, на бая мъже може да потроши к....овете

    14:09 12.11.2025

  • 5 Силиций

    1 1 Отговор
    Счупили леглото,дивана и масата в кухнята?

    14:11 12.11.2025

  • 6 Уууууу

    12 2 Отговор
    Не знам коя е тая и не ме вълнува, но едно ми е любопитно! Как отсядаш в хотел без да си заплатиш стаята предварително?

    Коментиран от #7

    14:13 12.11.2025

  • 7 Ми ей тъй

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Уууууу":

    На село хотел нямате.
    От къде да знаеш.

    14:20 12.11.2025

  • 8 абв

    5 2 Отговор
    къде са тия хотели в които те пускат за нощувка без да си платил ?

    Коментиран от #9, #12

    14:21 12.11.2025

  • 9 Малко сте ходили

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "абв":

    Почивки за по седмица съм плащал при напускане на хотела

    14:23 12.11.2025

  • 10 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Какво може да се очаква от една пр.ста и грозна селянка и селяндур ?

    14:24 12.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Героите на нашето време.

    14:27 12.11.2025

  • 12 Квартален хотел

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "абв":

    В белите държави се плаща при напускане, но в бананостан и хотелиерите и туристките са с доста съмнителна репутация.

    14:34 12.11.2025

  • 13 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ЗА ВАША МИЛОСТ ДРУГАРЮ ЗНАЕМ...
    ОЩЕ НЕ МОГАТ ДА ПОПРАВЯТ...
    СТАИТЕ ЗА„ ПОЧИВКА„ В
    ПАРТИЙНИЯ ДОМ И РЕЗ.БОЯНА И КОРМИСОШ

    14:39 12.11.2025

  • 14 Талибан

    0 0 Отговор
    Нашио не е искал да си плати, след като я е ползвал и са се изпотрепали. Тя-мъжкоподобно, той-мъж, и белята станала.

    14:44 12.11.2025

  • 15 Че то

    2 0 Отговор
    Който не е трошил мебели с любимата жена, никакъв секс не е правил!

    14:45 12.11.2025