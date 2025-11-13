Арестуваха певеца Ейкън заради снимка (СНИМКА)

Номинираният за награда Грами изпълнител Akon (Ейкън), чието истинско име е Алиаун Бадара Тиам, беше задържан на 7 ноември в района на Атланта, Джорджия, по силата на издадена по-рано заповед за арест от град Росуел. Данните от полицейските и затворническите регистри показват, че музикантът е прекарал около шест часа в ареста, преди да бъде освободен същия ден.

Според доклада на задържащия офицер автомобилът на певеца – електрически пикап Tesla – е бил засечен от автоматична камера, която разпознава регистрационни номера и подава сигнал при активна заповед за арест. Полицията е открила автомобила паркиран пред търговски обект в Чамбли, след което служителите са установили самоличността на шофьора. В рапорта е отбелязано, че Akon е съдействал без възражение и е заявил пред полицаите, че е наясно с издадената заповед.

Информацията за заповедта е свързана със случай от септември, когато колата на изпълнителя е била намерена с изтощена батерия, а проверка е показала проблем със статута на шофьорската му книжка и липса на валидна застраховка. Част от административните процедури по този инцидент не са били приключени своевременно, което е довело до издаването на заповедта за арест.

След задържането Akon е отведен в затвора на окръг ДеКалб, където е преминал през стандартна процедура за регистриране. По-късно същия ден шерифската служба потвърди, че изпълнителят е бил освободен без инциденти. Представители на музиканта коментират неофициално, че става дума за административно недоразумение, произтичащо от непълно обновяване на данни в системата.

Новината се появява в период, в който Akon активно пътува и участва в международни събития.