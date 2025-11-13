Новини
Удължиха присъдата на Пи Диди заради нарушения на правилата

13 Ноември, 2025

Рапърът ще лежи с месец повече в затвора на този етап

Удължиха присъдата на Пи Диди заради нарушения на правилата - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Освобождаването на рапъра и музикален продуцент Шон „Диди“ Комс от федералния затвор беше официално изместено с почти месец напред. Първоначално Комс трябваше да излезе на свобода на 8 май 2028 г., но според актуализирани данни на Федералната служба за затворите новата дата вече е 4 юни 2028 г.

Причина за промяната не е обявена, но корекцията идва в период, в който името на изпълнителя отново попада в новините заради предполагаеми нарушения на реда в затвора. Служители са отчели няколко инцидента, сред които твърдения, че Комс е консумирал домашно приготвен алкохол, приготвен от ферментирала захар, газирана напитка и ябълки. В отделен случай се разглежда участие в нерегламентиран телефонен разговор с трети човек — практика, която е забранена.

Представителите на Комс не коментират публично, но по-рано заявиха, че изпълнителят „се адаптира към новата среда“ след прехвърлянето си от ареста в Ню Йорк към нискосигурния затвор във Форт Дикс, Ню Джърси. Те подчертават, че при известни личности в подобни условия често възникват слухове и преувеличени истории.

Според информацията, спорният телефонен разговор се е състоял на 3 ноември, малко преди Комс да бъде преместен в Ню Джърси. Самият той твърди, че не е бил уведомен за правилата относно обажданията с трета страна, като заявил, че не е получил въвеждащия затворнически наръчник. Защитата му настоява, че разговорът е бил „процедурен“ и защитен от конфиденциалност между клиент и адвокат.

Шон Комс се намира зад решетките от септември 2024 г., когато беше арестуван по обвинения в рекет, трафик на хора чрез принуда, измама или заплахи, и транспортиране на лица с цел проституция. Процесът започна през май 2025 г., а два месеца по-късно Комс беше признат за виновен по две от обвиненията, свързани с транспортиране за проституция. По най-тежките обвинения беше оправдан.

През октомври 2025 г. съдът го осъди на четири години и два месеца лишаване от свобода, глоба в размер на 500 000 долара, както и участие в програми за ментално здраве и зависимости. Макар част от излежаното време да се признава, новото удължаване на срока подсказва, че дисциплинарният му статус остава под наблюдение.


  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    Къде е бил скрил ябълките ....??! Сам ли ги е скрил , или са му "помогнали "колегите .... ??!

    16:34 13.11.2025

  • 2 до Диди

    3 0 Отговор
    Наздраве

    16:44 13.11.2025

  • 3 Винченцо Андолини

    3 2 Отговор
    Не само ще лежи ами и други желания ще изпълнява.
    На тамошния бай Ставри с оповръщаното одеало.

    16:48 13.11.2025

  • 4 На тоя

    2 2 Отговор
    много му хареса в пандото, гледа как да си удължи престоя вътре. Скоро ще се омъжи, на там отиват нещата.

    Коментиран от #5

    17:17 13.11.2025

  • 5 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "На тоя":

    Дааа, харесва му да обира краставиците сутрин!

    17:50 13.11.2025