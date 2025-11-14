Заради Емрах Константин смени Поршето с... кон (ВИДЕО)

Поп фолк звездата Константин, когото обикновено сме свикнали да виждаме зад волана на "Порше", "Майбах" и други бързи и луксозни автомобили, този път изненада феновете си с нещо съвсем различно – яхна истински кон.

В клип, споделен от певеца в социалните мрежи, той е подкарал каруца, теглена от един кон, с широка усмивка и типичното си добро настроение, шегувайки се с Емрах Стораро, заради когото остана без книжка: "Докараха ме дотам – от "Порше" минах на кон!"

Сцената бързо се превърна в хит в мрежата, а колоритни коментари гласят: "Само внимавай да не ти се замъгли километражът, като си дигне конят опашката!".

Към майтапа се включи и самият Емрах с молба: "Брат, намери и на мен едно такова превозно средство! Да заставаме на старта и да си премерим силите!"

Припомняме, че Константин и Емрах Стораро попаднаха под ударите на прокуратурата, след като синът на Тони Стораро публикува видео как двамата певци се състезават посред бял ден на оживен столичен булевард измежду останалите участници в движението и с превишена скорост.