Новини
Любопитно »
Заради Емрах Константин смени Поршето с... кон (ВИДЕО)

14 Ноември, 2025 13:31 456 3

  • константин-
  • емрах стораро-
  • кон-
  • каруца-
  • автомобил

Певецът, който е без книжка заради гонката посред бял ден с Емрах, сега се шегува, че вече кара каруца

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Константин, когото обикновено сме свикнали да виждаме зад волана на "Порше", "Майбах" и други бързи и луксозни автомобили, този път изненада феновете си с нещо съвсем различно – яхна истински кон.

В клип, споделен от певеца в социалните мрежи, той е подкарал каруца, теглена от един кон, с широка усмивка и типичното си добро настроение, шегувайки се с Емрах Стораро, заради когото остана без книжка: "Докараха ме дотам – от "Порше" минах на кон!"

Сцената бързо се превърна в хит в мрежата, а колоритни коментари гласят: "Само внимавай да не ти се замъгли километражът, като си дигне конят опашката!".

Към майтапа се включи и самият Емрах с молба: "Брат, намери и на мен едно такова превозно средство! Да заставаме на старта и да си премерим силите!"

Припомняме, че Константин и Емрах Стораро попаднаха под ударите на прокуратурата, след като синът на Тони Стораро публикува видео как двамата певци се състезават посред бял ден на оживен столичен булевард измежду останалите участници в движението и с превишена скорост.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хумата

    2 0 Отговор
    Ром от Лом на кон

    13:33 14.11.2025

  • 2 1488

    4 1 Отговор
    преди 35 г такива като него чукаха камьни по затворите и си събираха зьбите от земята

    13:33 14.11.2025

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    кон бе кон 🐴

    13:34 14.11.2025