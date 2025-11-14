Новини
Честит 77-и рожден ден на крал Чарлз III (СНИМКА)

14 Ноември, 2025 12:59 418 1

Днес се състои традиционния парад Trooping the Colour за рождения ден на монарха

Честит 77-и рожден ден на крал Чарлз III (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III отбелязва днес своя 77-и рожден ден – събитие, което се разглежда като личен празник, докато официалното му честване е било проведено през юни с традиционния парад Trooping the Colour. На 14 ноември 1948 г. е роден британският монарх, който през 2022 г. наследи трона на кралица Елизабет II.

Тази година двойният характер на честванията остава актуален: личният рожден ден днес и публичният празник в съботата на 14 юни 2025 г., когато се проведе Trooping the Colour с участието на над 1 400 военнослужещи, 400 музиканти и 10 военни оркестъра, а кралското семейство поздрави гражданите от балкона на Бъкингамския дворец пред летящите формации на RAF „Red Arrows“.

За днешния ден е предвидена по-международна програма: крал Чарлз и кралица Камилa ще посетят Южния Уелс, където в замъка Сифартфа край Мертир Тидвил ще се проведе официална студентска и културна церемония. Сред гостите са личности от света на модата, социалните мрежи и бизнеса, които подчертават ролята на монархията не само като институция, но и като символ в модерната популярна култура. Одобрена е и традиционна артилерийска канонада в Грийн Парк и при Тауър на Лондон в чест на кралския празник.

През 2025 г. Чарлз III акцентира върху теми, близки до неговата дългогодишна ангажираност: екология, опазване на наследството и популяризация на визуално изкуство. Преди две седмици бе публикуван подкаст и музикален специален проект на краля – „The King’s Music Room“, който събира любими композиции от цялата общност на Британската общност и е достъпен чрез Apple Music.

Традицията кралят да празнува два пъти – един частен 14 ноември и един официален в лятото – датира от средата на XVIII век, обоснована с практическата необходимост за по-подходящо време за публична церемония. Това разделя личността от институцията и позволява предстоящи колективни чествания.

Следват още публични прояви: в индийската столица Делхи британската висша комисия организира „Birthday Party“ за краля, съчетавайки дипломатически и културни елементи – с класически британски деликатеси, музика и общо честване на приятелството между Индия и Великобритания.

Междувременно профилът на краля и кралицата-консорт в социалните мрежи публикува нов фото портрет на крал Чарлз, заснет пред имението в Сандрингам - една от любимите кралски резиденции далеч от бързината на големия град и място за почивка на членовете на кралското семейство. "На 77 години! Благодарим ви за милите думи и добрите пожелания за рождения ден на Негово височество днес!", гласи надписът към снимката.


