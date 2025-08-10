Немски шпиц прогони голяма черна мечка от къща в Канада (ВИДЕО)

Малко, но смело куче от породата немски шпиц прогони голяма черна мечка, която беше нахлула в къща в Канада, съобщи „Дейли мейл“.

Младата мечка бе заснета на видео от охранителна камера в къщата. Тя е влязла в имота от задния двор през врата, която е била оставена отворена. Животното се е разхождало из модерно обзаведения хол известно време, но след това малкият шпиц изтичал иззад ъгъла и се нахвърлил върху нея с лаене. Мечката се уплашила и изтичала в двора, но храброто кучето продължило да я гони. Тогава се появила собственичката на шпица Кайла Клайн и започнала да вика кучето. Записи от друга камера показват, че кучето е преследвало мечката в гъсталаците близо до оградата, пише БГНЕС.

Оказало се, че шпицът се казва Скаут и е на три години. Собственичката на кучето разказа, че мечката често се е разхождала близо до къщата, но този път е станала напълно нагла. След като Скаут прогони звяра, Клайн грабна спрей против мечки и влезе в двора. Тя видя, че натрапникът вече е прескочил оградата, а Скаут все още лаеше по него. „Той е най-добрият. Много е привързан, но е голям побойник и винаги защитава мен и съпруга ми. Бях изненадана, но когато е ядосан, е страшен, така че просто го гледах как тича към мечката“, каза Клайн. Жената също така отбеляза, че ще се опита да не оставя повече вратата към двора отворена.