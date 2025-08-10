Новини
Немски шпиц прогони голяма черна мечка от къща в Канада (ВИДЕО)

10 Август, 2025 16:27 690 5

  • немски шпиц-
  • мечка-
  • канада

Шпицът е голям "побойник" и винаги защитава своите стопани

Немски шпиц прогони голяма черна мечка от къща в Канада (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Малко, но смело куче от породата немски шпиц прогони голяма черна мечка, която беше нахлула в къща в Канада, съобщи „Дейли мейл“.

Младата мечка бе заснета на видео от охранителна камера в къщата. Тя е влязла в имота от задния двор през врата, която е била оставена отворена. Животното се е разхождало из модерно обзаведения хол известно време, но след това малкият шпиц изтичал иззад ъгъла и се нахвърлил върху нея с лаене. Мечката се уплашила и изтичала в двора, но храброто кучето продължило да я гони. Тогава се появила собственичката на шпица Кайла Клайн и започнала да вика кучето. Записи от друга камера показват, че кучето е преследвало мечката в гъсталаците близо до оградата, пише БГНЕС.

@bbcnews Scout the Pomeranian reporting for duty . #Pomeranian #Bear #Vancouver #Scout #Chase #Canada #BritishColumbia #BlackBear #BBCNews ♬ original sound - BBC News

Оказало се, че шпицът се казва Скаут и е на три години. Собственичката на кучето разказа, че мечката често се е разхождала близо до къщата, но този път е станала напълно нагла. След като Скаут прогони звяра, Клайн грабна спрей против мечки и влезе в двора. Тя видя, че натрапникът вече е прескочил оградата, а Скаут все още лаеше по него. „Той е най-добрият. Много е привързан, но е голям побойник и винаги защитава мен и съпруга ми. Бях изненадана, но когато е ядосан, е страшен, така че просто го гледах как тича към мечката“, каза Клайн. Жената също така отбеляза, че ще се опита да не оставя повече вратата към двора отворена.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оказало се, че...

    6 1 Отговор
    "Голямата черна мечка" всъщност е малко мече и се е уплашило.

    Коментиран от #5

    16:29 10.08.2025

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    То затова немските SS взводове за разстрел се наричат “шпиц” команди.

    16:29 10.08.2025

  • 3 Черна

    1 0 Отговор
    Мечка не е като Гризли

    16:33 10.08.2025

  • 4 Черните са страхливи

    5 0 Отговор
    Черните мечки са безобидни. Биеш и един шамар и ще избяга. Ако беше кафява мечка, като тези при нас или Гризли малката гмо катерица щеше вече да е храносмляна.

    16:33 10.08.2025

  • 5 Стръвница

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оказало се, че...":

    Абсолютно,мечето няма и година

    16:43 10.08.2025