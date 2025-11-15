Новини
15 Ноември, 2025 10:05 471 5

Вкусно есенно ястие

Рецепта на деня: Тиква с кайма - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 400 г тиква
  • 300 г телешка кайма
  • 150 г домати от консерва
  • 1 глава червен лук, на полумесеци
  • 3 скилидки чесън, на ситно
  • 2 люти чушки, почистени от семките
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Пушен червен пипер
  • 200 г червен боб от консерва, отцеден
  • Зехтин
  • 1/2 ч.л. кимион
  • Джоджен
  • 1 ч.л. какао на прах
  • 1 лайм

Начин на приготвяне:

Тиквата се почиства от семките, обелва се кората и се нарязва на едри парчета, които се овкусяват със зехтин, сол и черен пипер и се пекат за 30 мин. в предварително загрята на 180 градуса фурна. В загрят на умерена температура тиган с малко зехтин на дъното се запържват лукът и чесънът с малко сол и черен пипер.

Каймата се размива с малко вода и се добавя при тях. Когато течността се изпари, се изчаква мляното месо да се позапържи до получаване на лека коричка, след което се поръсва с пушен червен пипер, всичко се разбърква и се изливат доматите от консерва, заедно с червения боб. Слагат се джодженът, кимионът и какаото, налива се 1/2 ч.ч. топла вода. Ястието се разбърква, котлонът се намаля и се изчаква всичко да поизври. Добавят се нарязаните на ситно люти чушки и тиквата, нарязана на кубчета.

Специалитетът се опитва за сол и се сервира горещ, като към всяка порция се предлагат резени от лайм за овкусяване, пише


  • 1 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    4 0 Отговор
    Пpaceта ядат тиквата сурова. Първо я мaнgpъcaт публично и после си отхапват по малко.

    10:11 15.11.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Тиква не , но съм се заканил някога да напълня зелка с месо! Но все ме домързява...

    10:12 15.11.2025

  • 3 Тъпо

    3 0 Отговор
    и гнусно.

    10:15 15.11.2025

  • 4 404

    2 0 Отговор
    Тиква с кайма става мнозинство в парламента

    10:17 15.11.2025

  • 5 Не е зле

    3 0 Отговор
    имаме си и тиква, имаме си и прасе.

    10:18 15.11.2025