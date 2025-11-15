Рецепта на деня: Тиква с кайма

Необходими продукти:
- 400 г тиква
- 300 г телешка кайма
- 150 г домати от консерва
- 1 глава червен лук, на полумесеци
- 3 скилидки чесън, на ситно
- 2 люти чушки, почистени от семките
- Сол и черен пипер на вкус
- Пушен червен пипер
- 200 г червен боб от консерва, отцеден
- Зехтин
- 1/2 ч.л. кимион
- Джоджен
- 1 ч.л. какао на прах
- 1 лайм
Начин на приготвяне:
Тиквата се почиства от семките, обелва се кората и се нарязва на едри парчета, които се овкусяват със зехтин, сол и черен пипер и се пекат за 30 мин. в предварително загрята на 180 градуса фурна. В загрят на умерена температура тиган с малко зехтин на дъното се запържват лукът и чесънът с малко сол и черен пипер.
Каймата се размива с малко вода и се добавя при тях. Когато течността се изпари, се изчаква мляното месо да се позапържи до получаване на лека коричка, след което се поръсва с пушен червен пипер, всичко се разбърква и се изливат доматите от консерва, заедно с червения боб. Слагат се джодженът, кимионът и какаото, налива се 1/2 ч.ч. топла вода. Ястието се разбърква, котлонът се намаля и се изчаква всичко да поизври. Добавят се нарязаните на ситно люти чушки и тиквата, нарязана на кубчета.
Специалитетът се опитва за сол и се сервира горещ, като към всяка порция се предлагат резени от лайм за овкусяване, пише
