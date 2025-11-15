Рецепта на деня: Тиква с кайма

Необходими продукти:

400 г тиква

300 г телешка кайма

150 г домати от консерва

1 глава червен лук, на полумесеци

3 скилидки чесън, на ситно

2 люти чушки, почистени от семките

Сол и черен пипер на вкус

Пушен червен пипер

200 г червен боб от консерва, отцеден

Зехтин

1/2 ч.л. кимион

Джоджен

1 ч.л. какао на прах

1 лайм

Начин на приготвяне:

Тиквата се почиства от семките, обелва се кората и се нарязва на едри парчета, които се овкусяват със зехтин, сол и черен пипер и се пекат за 30 мин. в предварително загрята на 180 градуса фурна. В загрят на умерена температура тиган с малко зехтин на дъното се запържват лукът и чесънът с малко сол и черен пипер.

Каймата се размива с малко вода и се добавя при тях. Когато течността се изпари, се изчаква мляното месо да се позапържи до получаване на лека коричка, след което се поръсва с пушен червен пипер, всичко се разбърква и се изливат доматите от консерва, заедно с червения боб. Слагат се джодженът, кимионът и какаото, налива се 1/2 ч.ч. топла вода. Ястието се разбърква, котлонът се намаля и се изчаква всичко да поизври. Добавят се нарязаните на ситно люти чушки и тиквата, нарязана на кубчета.

Специалитетът се опитва за сол и се сервира горещ, като към всяка порция се предлагат резени от лайм за овкусяване, пише