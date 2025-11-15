Новини
Руслан Мъйнов става на 49 г. днес

Руслан Мъйнов става на 49 г. днес

15 Ноември, 2025 13:46 590 7

  • руслан мъйнов-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Руслан Мъйнов става на 49 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Руслан Мъйнов е бесарабски българин, роден на 15 ноември 1976 г. в град Измаил, Украйна. В България живее от 9 септември 1994 г. През 1998 г. завършва НАТФИЗ, специалност "Актьорско майсторство“ в класа на проф. Надежда Сейкова, пише plovdiv24.bg.

Актьор е в телевизионните продукции "Хъшове“ и "Шоуто на Слави“, както и един от водещите на "Господари на ефира“. А през 2007 г. се включва в колектива на Любомир Нейков, Кръстьо Лафазанов и Христо Гърбов в телевизионното шоу "Комиците“, излъчващо се всеки петък по bTV от 22:00 ч.

Мъйнов участва в десетки театрални постановки и издава пет музикални албума.

През 2008 г. участва в българския дублаж на анимационния филм "Хортън“, чиято премиера в България е на 25 април същата година.

През 2020 г. участва във втория сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Пауна. През 2022 г. участва в десетия юбилеен сезон на предаването "Като две капки вода“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор
    ТОЗИ не е БГ!!! менте надменно си ганско

    13:48 15.11.2025

  • 2 голям праз че русал майнов на 49

    2 5 Отговор
    цъкате пълнежи щом кат има кой да ви плаща
    интересно откъде ли се финансират факти

    13:49 15.11.2025

  • 3 Честито !

    8 1 Отговор
    Много добър актьор.

    13:58 15.11.2025

  • 4 Мъйнов е пример

    3 5 Отговор
    че в Украйна е пълно с русофили, дето трябва да си взимат чемодана и да потеглят на изток.

    Коментиран от #6

    14:05 15.11.2025

  • 5 Мъж

    1 2 Отговор
    Бети кахъря ще види хубав мъж само на снимка в тоя живот 🤭

    14:07 15.11.2025

  • 6 456

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъйнов е пример":

    Да те светна ,че Мъинов е бесарабски българин.

    14:21 15.11.2025

  • 7 456

    2 0 Отговор
    Жив и здрав да е и много години още да ни радва.🍾

    14:22 15.11.2025