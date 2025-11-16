Давид спечели Big Brother 2025

Давид е големият победител в Big Brother 2025! Той грабна наградата от 100 000 лв. и спечели 56% от гласовете на зрителите, предаде dariknews.bg.

На второ място се нареди Валентин Котов, който събра 44% от вота.

Третото място остана за Сияна, която през целия сезон впечатляваше с харизма и характер.

На четвърта позиция шоуто напусна Стефан Стоянов, чиято дисциплина и стоицизъм му донесоха сериозна подкрепа от публиката.

Всеки един от четиримата финалисти успя да изпъкне по време на сезона със своите качества, грешки, силни страни и моменти на уязвимост. Това ги превърна в едни от най-цветните и различни финалисти в историята на предаването.

Любителят на печивата Давид се превърна в сърцето и душата на съквартирантите. Той с лекота успяваше да развесели и успокои всички около себе си, при това само с няколко добри думи или жестове. Заедно със своята най-добра приятелка - закваската Лили, Давид бе главният хлебен експерт в Къщата.

Давид е на 20 години и е роден в Триер, Германия. Живее с баба си в София и мечтае да отвори пекарна. Обича да меси хляб и прави своя закваска. Майка му е българка, а баща му е германец. Завършил е бизнес училище в Германия, но предпочита да живее в България. Идва в страната ни заради момиче. Приоритети са му мускулите и многото пари

Първото интервю на победителя ще бъде в подкаста “Голямата сестра” с водеща Елена Сергова. Епизодът ще е наличен в неделя от 16:00 часа в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.