Един от най-популярните победители в кулинарното шоу "Hell's Kitchen" – пернишкият готвач Станислав Иванов беше арестуван за една нощ. Срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, пише "България днес".
Инцидентът се е разиграл в жилището му в кв. "Изток" в Перник. По данни от разследването между Станислав и съпругата му избухнал остър конфликт. Жената вече била напуснала семейния дом, а при опит да се върне, за да вземе свои лични вещи, напрежението между двамата ескалирало и се стигнало до физическа агресия.
Подаден е сигнал до полицията, след който готвачът е задържан.
Хора от обкръжението на двойката твърдят, че проблемите във връзката им не са отскоро. Фенове на Станислав отбелязаха, че снимките от сватбата вече са изчезнали от профилите му в социалните мрежи. Това контрастира с интервю отпреди няколко месеца, в което той описваше съпругата си като "жената на живота му".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потъпкани традиции
12:20 23.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Желан мъж
12:37 23.11.2025
5 Гост
Коментиран от #6, #13
12:39 23.11.2025
6 Потъпкани традиции
До коментар #5 от "Гост":Не с лошото! Перник се казва, защото или се периш с Голфо или перваш на жената една, когато сбърка и ако това влиза в конфликт с евроценностите, трябва да се регистрира като традиционна марка, заедно с лютеницата.
12:45 23.11.2025
7 Един българин
13:02 23.11.2025
8 Бай Пешо Карбуратора
13:13 23.11.2025
9 Винкелщрассе
Коментиран от #22, #29
13:15 23.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Полицията как така се е разработила?
13:18 23.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Перничанин
До коментар #5 от "Гост":Е какво сме па толко различни? Ено време сите си биехме жените, а сега много па модерни станахте
13:40 23.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ти да видиш
Коментиран от #28
13:59 23.11.2025
16 Тц тц тц тц
14:06 23.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хотели
14:17 23.11.2025
19 Николай
14:27 23.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Герги
14:51 23.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Що за хора пишат тук
15:57 23.11.2025
24 Откача
16:26 23.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БЪЛГАРИН
18:09 23.11.2025
27 Тева
18:18 23.11.2025
28 Пропусна най-важната характеристика
До коментар #15 от "Ти да видиш":Евроатлантик
Коментиран от #30
18:21 23.11.2025
29 фани за палцити
До коментар #9 от "Винкелщрассе":ша усетиш праз
18:42 23.11.2025
30 сърбита
До коментар #28 от "Пропусна най-важната характеристика":дир ника
18:43 23.11.2025
31 Някой си
18:55 23.11.2025
32 Хрис
19:43 23.11.2025
33 PK Винкел
21:36 23.11.2025