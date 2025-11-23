Новини
Арестуваха победителя в "Hell's Kitchen" Станислав за домашно насилие

23 Ноември, 2025 12:18 76 125 33

  • победител-
  • станислав иванов-
  • домашно насилие-
  • съпруга-
  • арест-
  • перник-
  • hell's kitchen

Бурен скандал се е разиграл в дома на риалити победителя

Арестуваха победителя в "Hell's Kitchen" Станислав за домашно насилие - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-популярните победители в кулинарното шоу "Hell's Kitchen" – пернишкият готвач Станислав Иванов беше арестуван за една нощ. Срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, пише "България днес".

Инцидентът се е разиграл в жилището му в кв. "Изток" в Перник. По данни от разследването между Станислав и съпругата му избухнал остър конфликт. Жената вече била напуснала семейния дом, а при опит да се върне, за да вземе свои лични вещи, напрежението между двамата ескалирало и се стигнало до физическа агресия.

Подаден е сигнал до полицията, след който готвачът е задържан.

Хора от обкръжението на двойката твърдят, че проблемите във връзката им не са отскоро. Фенове на Станислав отбелязаха, че снимките от сватбата вече са изчезнали от профилите му в социалните мрежи. Това контрастира с интервю отпреди няколко месеца, в което той описваше съпругата си като "жената на живота му".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Потъпкани традиции

    89 14 Отговор
    Човекът е от ПЕРНИК!!!

    12:20 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Желан мъж

    26 43 Отговор
    Няма да седи само с една жена

    12:37 23.11.2025

  • 5 Гост

    82 18 Отговор
    Това не е ли нормално, да си от перник и да биеш жената и детето си? Това са негови права, перничаните не са точно хора.

    Коментиран от #6, #13

    12:39 23.11.2025

  • 6 Потъпкани традиции

    57 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Не с лошото! Перник се казва, защото или се периш с Голфо или перваш на жената една, когато сбърка и ако това влиза в конфликт с евроценностите, трябва да се регистрира като традиционна марка, заедно с лютеницата.

    12:45 23.11.2025

  • 7 Един българин

    99 7 Отговор
    НеМОГА ГИ РАЗБЕРА ТАКИВА ИНДИВИДИ БОГАТИ СА МЛАДИ СА ИМАТ СТАБИЛНИ ДОХОДИ ФРЪЦКАТ СЕ ПО РАЗНИ РИАЛИТИТА А ПОСЛЕ СИ БИЯТ ЖЕНИТЕ

    13:02 23.11.2025

  • 8 Бай Пешо Карбуратора

    44 16 Отговор
    Леле, жендерастите прекалиха. Как един перничанин да си покаже любовта тогава???

    13:13 23.11.2025

  • 9 Винкелщрассе

    38 25 Отговор
    Сигурно и прасе коли през зимата. А според евроатлантическите ценности това е насилие срещу гръбначни животни.

    Коментиран от #22, #29

    13:15 23.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Полицията как така се е разработила?

    21 43 Отговор
    Изнесла се, защо се връща, а после насилника е този, който не я ще. Нещо мътно....намирисва.

    13:18 23.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перничанин

    34 26 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Е какво сме па толко различни? Ено време сите си биехме жените, а сега много па модерни станахте

    13:40 23.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти да видиш

    30 23 Отговор
    Ганчо пред компа хули и съди хора които не познава, но щом медиите казват той вярва. Ха ха ха ха Ганчо е зависим, манипулиран, глупав. Пропуснах ли нещо?

    Коментиран от #28

    13:59 23.11.2025

  • 16 Тц тц тц тц

    24 22 Отговор
    Джендърята скочиха срещу силния пол по розови шорти с байраче в ръка.

    14:06 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хотели

    59 2 Отговор
    Химия и анаболи водят до ненужна агресия и избиване на комплекси

    14:17 23.11.2025

  • 19 Николай

    63 5 Отговор
    Какъвто водещият Шеф и атмосферата в предаването, такъв и победителят!

    14:27 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Герги

    10 8 Отговор
    Играл е винкела..

    14:51 23.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Що за хора пишат тук

    33 5 Отговор
    ,,виновен ,,бил Перник!?Гледатв ли изобщо какво е спечелил? Защо не ксжете за атмосферата, насилието, унижението и гаврата в хелс кичън? Там е нормално, защото един луд трябва да печели пари

    15:57 23.11.2025

  • 24 Откача

    20 4 Отговор
    Тоя агресивен свят!5Жи-то си оказва влияние нека е конспирация то никой няма да ви го каже,че това е вредно за обществото облъчване и тайно военно оръжие!

    16:26 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БЪЛГАРИН

    17 0 Отговор
    Големия мъж що не скочиш на прокурорския син.

    18:09 23.11.2025

  • 27 Тева

    15 3 Отговор
    Те в Перник са такива, още повече, ако са получили "възпитание" във формат като Хел кичън

    18:18 23.11.2025

  • 28 Пропусна най-важната характеристика

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ти да видиш":

    Евроатлантик

    Коментиран от #30

    18:21 23.11.2025

  • 29 фани за палцити

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Винкелщрассе":

    ша усетиш праз

    18:42 23.11.2025

  • 30 сърбита

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пропусна най-важната характеристика":

    дир ника

    18:43 23.11.2025

  • 31 Някой си

    7 3 Отговор
    Момчето излезе с позиция и каза, че новината е лъжа! За да сте интересни, ще изкарате хората луди!!!

    18:55 23.11.2025

  • 32 Хрис

    2 4 Отговор
    Татко влюбих се в мъжкар

    19:43 23.11.2025

  • 33 PK Винкел

    1 3 Отговор
    Перник бие, лошо бие! Жълтите са богове…

    21:36 23.11.2025