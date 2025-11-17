Новини
Любопитно »
Откриха останките на руски бомбардировач, разбил се в Далечния изток през септември 1941 г.

17 Ноември, 2025 05:03, обновена 17 Ноември, 2025 05:11 879 2

  • бомбардировач-
  • русия-
  • дб-3

Машината е паднала в блатиста зона и ще бъде изтеглена в неделя, 23 ноември

Откриха останките на руски бомбардировач, разбил се в Далечния изток през септември 1941 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Издирвателен екип е локализирал мястото на катастрофата на бомбардировач ДБ-3 в Приморски край на Русия, заедно с екипажа му, загинал по време на Великата отечествена война в Анучински район.

Това беше съобщено в Telegram канала на екипа.

„По време на полева мисия беше локализирано и установено точното място на катастрофата на бомбардировача ДБ-3, който търсехме в продължение на две години“, се казва в изявлението.

При разследванията е открит кратер от катастрофата на самолета. На мястото са открити фрагменти от обшивката, от двигателя и други части на самолета. Останките на екипажа се намират в дълбоки води.

„Изваждането на разбития самолет е планирано за неделя, 23 ноември. На мястото ще бъде поставен паметен знак с информационна плоча в същия ден“, отбеляза екипът.

През август 2024 г. екипът съобщи, че е открил мястото на катастрофата на бомбардировача ДБ-3, който се разбива през септември 1941 г. в блатиста зона.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Посетител

    5 0 Отговор
    Вечна им памет!

    05:51 17.11.2025