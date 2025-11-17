Откриха останките на руски бомбардировач, разбил се в Далечния изток през септември 1941 г.

Издирвателен екип е локализирал мястото на катастрофата на бомбардировач ДБ-3 в Приморски край на Русия, заедно с екипажа му, загинал по време на Великата отечествена война в Анучински район.

Това беше съобщено в Telegram канала на екипа.

„По време на полева мисия беше локализирано и установено точното място на катастрофата на бомбардировача ДБ-3, който търсехме в продължение на две години“, се казва в изявлението.

При разследванията е открит кратер от катастрофата на самолета. На мястото са открити фрагменти от обшивката, от двигателя и други части на самолета. Останките на екипажа се намират в дълбоки води.

„Изваждането на разбития самолет е планирано за неделя, 23 ноември. На мястото ще бъде поставен паметен знак с информационна плоча в същия ден“, отбеляза екипът.

През август 2024 г. екипът съобщи, че е открил мястото на катастрофата на бомбардировача ДБ-3, който се разбива през септември 1941 г. в блатиста зона.