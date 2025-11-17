Тодор Славков е уредил наследство си преди да се самоубие

Тодор Славков е разпределил цялото си имущество малко преди смъртта си, пише „Уикенд“. Постъпката му потвърждава версията, че 54-годишният бизнесмен се е самоубил, а не е бил ликвидиран.

Основната част от наследството му отива при 19-годишната му дъщеря Катерина. Малък Тошко не забравя и майката на Катя – бившата манекенка Силвия, която отглежда внучката на Тодор Живков. Въпреки че присъствието му в живота на Катерина е било епизодично, той се погрижил тя да не изпитва финансови лишения.

Месеци преди смъртта си, Тодор Славков прехвърля на Катя апартамент с гараж в елитен комплекс в София, като вероятно си запазва правото на ползване. Освен това тя наследява милиони от продажбата на други имоти на баща си, включително баровската къща на ул. „Хан Омуртаг“. Основната част от средствата идва и от оръжейния завод „Български Бергман“, приватизиран от Славков на символична цена, но превърнал се в печеливш бизнес.

Освен това, преди смъртта си, Малък Тошко уредил тайните си банкови сметки в ЮАР, като сумите там са разпределени между дъщеря му и Силвия. Той също така управлявал консултантски бизнес, свързан с легализиране на средства на известни български трафиканти на дрога в Африка.

Въпреки бурния си живот и многобройни скандали, Тодор Славков се погрижил дъщеря му да получи стабилно финансово наследство и активи, които ще ѝ осигурят сигурно бъдеще.