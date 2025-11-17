Новини
Тодор Славков е уредил наследство си преди да се самоубие

Тодор Славков е уредил наследство си преди да се самоубие

17 Ноември, 2025 13:31 2 329 14

Действията му потвърждават, че той е планирал сам да прекрати живота си

Тодор Славков е уредил наследство си преди да се самоубие - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тодор Славков е разпределил цялото си имущество малко преди смъртта си, пише „Уикенд“. Постъпката му потвърждава версията, че 54-годишният бизнесмен се е самоубил, а не е бил ликвидиран.

Основната част от наследството му отива при 19-годишната му дъщеря Катерина. Малък Тошко не забравя и майката на Катя – бившата манекенка Силвия, която отглежда внучката на Тодор Живков. Въпреки че присъствието му в живота на Катерина е било епизодично, той се погрижил тя да не изпитва финансови лишения.

Месеци преди смъртта си, Тодор Славков прехвърля на Катя апартамент с гараж в елитен комплекс в София, като вероятно си запазва правото на ползване. Освен това тя наследява милиони от продажбата на други имоти на баща си, включително баровската къща на ул. „Хан Омуртаг“. Основната част от средствата идва и от оръжейния завод „Български Бергман“, приватизиран от Славков на символична цена, но превърнал се в печеливш бизнес.

Освен това, преди смъртта си, Малък Тошко уредил тайните си банкови сметки в ЮАР, като сумите там са разпределени между дъщеря му и Силвия. Той също така управлявал консултантски бизнес, свързан с легализиране на средства на известни български трафиканти на дрога в Африка.

Въпреки бурния си живот и многобройни скандали, Тодор Славков се погрижил дъщеря му да получи стабилно финансово наследство и активи, които ще ѝ осигурят сигурно бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 паметник на ТАТО във всеки град

    11 14 Отговор
    паметник на ТАТО във всеки град

    13:49 17.11.2025

  • 2 Мнение

    19 7 Отговор
    Бившата манекенка Силвия се е "оплела кошницата"!!!! Затова жените търсят мъже с пари, а не баламурници и неудачници. Раждаш му дете и се осигурена до края на дните си, ако искаш работиш, ако искаш - не!

    13:52 17.11.2025

  • 3 Киро

    27 4 Отговор
    Не би ли следвало прокуратурата да се самосезира след като прочете предпоследния параграф от тази статия, свързан с трафиканти на дрога?

    13:53 17.11.2025

  • 4 инокент

    18 5 Отговор
    Тайни банкови сметки ли?
    Да се конфискува всичко!

    13:53 17.11.2025

  • 5 Ирония

    15 8 Отговор
    Този пияница и клоун, ащо не беше внук на Тодор Живков, щеше да е шофьорче или комик.
    Роди ме момо с късмет, па ме хвърли на смет!

    Коментиран от #13

    13:54 17.11.2025

  • 6 Парадокс БГ

    21 3 Отговор
    "Апартамент с гараж в елитен комплекс в София, баровска къща на ул. „Хан Омуртаг“, оръжеен завод „Български Бергман", тайни банкови сметки в ЮАР"... откъде бре, от усилен труд ли????

    Коментиран от #8

    13:57 17.11.2025

  • 7 Парадокс БГ

    10 5 Отговор
    Айде бе, ще притежаваш милиони и ще се пушнеш?! Не на нас тези фалшиви версии!!

    14:02 17.11.2025

  • 8 Сила

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Парадокс БГ":

    Глупости ....имаше само апартамента в " Макси" , нищо особено ....а къщата остана за Валя , пишат пълни глупости !!! Даже не искам да коментирам ...

    14:05 17.11.2025

  • 9 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор
    Ама той починал така ли? Е дано се оправи човека колкото и неприятно да е това.

    14:12 17.11.2025

  • 10 Хич не ми пука

    1 1 Отговор
    Че тоз е пукнал.

    14:15 17.11.2025

  • 11 Тоа, ако немаше

    2 0 Отговор
    Дедо ЦАР, щеше да е никой....

    14:20 17.11.2025

  • 12 1-20

    5 1 Отговор
    Добрата новина е, че не е успял да пропие всичко приживе... лошата е, че поредната кражба, дело на комунистическия режим и неговите отрочета, вече е напълно легална. Да го д.хат бедните.

    14:20 17.11.2025

  • 13 МП4

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ирония":

    И ти ако не беше д р и с Н я вожеше да си като него бохем ама си сърбаш таратореца с ляв

    14:43 17.11.2025

  • 14 Хм...

    0 0 Отговор
    Самоубил се, викаш, а? Кой знае, кой знае! Никой не разследва, никой, никой!!! Удобно е да се е самоубил. Пък вие сте написали - оръжие, дрога, Африка... Бог да го прости!

    14:44 17.11.2025