Рецепта на деня: Кисело зеле с домашен суджук
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Кисело зеле с домашен суджук

18 Ноември, 2025 10:05 423 4

  • кисело зеле-
  • домашен суджук-
  • какво да сготвя

Ястие, което носи вкуса на Балкана и зимните трапези

Рецепта на деня: Кисело зеле с домашен суджук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кисело зеле - 2.5 кг;
  • домашен суджук - 5 бр.;
  • олио - 100 мл;
  • червен пипер - 40 г;
  • вода - 400 мл.

Начин на приготвяне:

Киселото зеле се почиства от кочаните, нарязва се и се слага в купа.

Олиото се слага в тиган с незалепващо покритие и се загрява.

Прибавя се червен пипер, който се запържва за 5 минути при постоянно разбъркване, след което със запържения червен пипер се залива нарязаното зеле и се разбърква много добре.

Суджукът се надупчва с вилица на няколко места.

В гювеча се слага половината зеле. Отгоре се нареждат домашните суджучета, след което се слага останалото зеле. Прибавя се 400 мл вода. Гювечът се затваря с капака и се пече 2 ч. на 200 градуса, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Браво

    3 0 Отговор
    И какво ще стане този червен пипер ако го пържи пет минути?

    Коментиран от #4

    10:10 18.11.2025

  • 2 майор Михов

    0 0 Отговор
    Добавяте в чашата червено винце и наздраве!

    10:14 18.11.2025

  • 3 Абеее...

    0 0 Отговор
    Червено вино и сух сИджук на гол баджак да има...пък зелето с червен пипер, олио и върла, люта рИкия.

    10:23 18.11.2025

  • 4 665

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Ще те боли корем и после ще се пр0с3реш като вол. Запържвам 20-30 сек макс.

    10:23 18.11.2025