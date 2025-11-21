Краси Аврамов отлага големия си концерт заради спешна медицинска намеса

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Днес може да почувствате прилив на амбиция и нова увереност. Съчетавайте мечтите с реални стъпки – така ще видите резултати. Вечерта носи усещане за растеж и вътрешна светлина.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят е социален и активен – подходящ за общуване и нови проекти. Ще усещате желание да споделите идеи и вдъхновение. Вечерта е чудесна за приятелски срещи и разговори, които ви зареждат.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще усещате нужда от уединение преди следващата голяма крачка. Позволете си тишина, за да се подготвите за действие. Вечерта ще ви донесе вътрешен мир и подреденост.

Стрелец (23.11 - 22.12) Луната във вашия знак ви придава сила, решителност и жизненост. Денят е чудесен за ново начало, смела идея или вдъхновяваща промяна. Вечерта носи радост и увереност в бъдещето.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще почувствате яснота след интензивните последни дни. Възможно е да вземете важно решение, свързано с лична ценност или посока. Вечерта е подходяща за покой и благодарност.

Везни (24.09 - 23.10) Денят е активен и подходящ за срещи и пътувания. Ще говорите вдъхновено, а думите ви ще бъдат чути. Вечерта носи топлина, добро настроение и приятна компания.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще имате нужда да съчетаете практичността с нова визия. Не се страхувайте да промените нещо в дома или в начина си на мислене. Вечерта ще ви донесе чувство за обновление и увереност.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят е вдъхновяващ и ви насърчава да повярвате в мечтите си. Съвпадът на Луната с Марс ви дава смелост и ентусиазъм. Вечерта е подходяща за творчество, споделяне и радост.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще усещате нужда от действие, но и желание за ред. Използвайте енергията за нещо градивно – работа, грижа за здравето, движение. Вечерта носи вътрешно удовлетворение и спокойствие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят носи динамика в отношенията – възможни са откровени разговори и внезапни решения. Не избързвайте, но не се страхувайте да бъдете искрени. Вечерта ще ви донесе усещане за яснота.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще почувствате прилив на смелост да затворите вратата към нещо старо. Вярата в себе си ще ви помогне да направите решителна крачка. Вечерта носи усещане за лекота и нова перспектива.