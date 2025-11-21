Новини
Краси Аврамов отлага големия си концерт заради спешна медицинска намеса

21 Ноември, 2025 08:24 1 193 19

  • краси аврамов-
  • концерт

Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро

Краси Аврамов отлага големия си концерт заради спешна медицинска намеса - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Красимир Аврамов отлага концерта си за 2026 година. За това съобщи самият той в социалните мрежи. Налага се изпълнителят да се подложи на спешна медицинска интервенция, която не търпи отлагане.

"Скъпи приятели, с настоящото обръщение ви информирам, че моя концерт "Вдъхновението Попопера и Красимир Аврамов“, планиран за 29 ноември 2025 г. в Зала 1 на НДК, се отлага за 2026 година.

Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма.

Искрено се надявам, че този необходим период на лечение и възстановяване ще бъде посрещнат с разбиране от всички мои партньори, медии и преди всичко от моята любима публика. Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро, след като се уточни прогресът на възстановяване.

Всички закупени билети ще бъдат валидни за новата дата, а при желание ще може да бъдат възстановени на мястото на покупка.

Моля да ме извините за причиненото неудобство и благодаря за вашата подкрепа и разбиране в тази ситуация.

С цялата ми обич и дълбоко уважение към вас,

Красимир Аврамов"


  • 1 Хахах

    14 6 Отговор
    ГаднаИзмет

    08:27 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Д-р Карачепов, хирург

    20 4 Отговор
    Бързам да успокоя всичките му фенове, че съм го закърпил добре! Но му забраних да си натяга гласа известно време, за да не сцепии шавовете, тъй като комина е много чувствителен към такова напрягане.

    Коментиран от #17, #18

    08:28 21.11.2025

  • 4 баба вуна

    24 3 Отговор
    Отлага го поради мижав интерес.

    08:36 21.11.2025

  • 5 Муню

    11 0 Отговор
    Тоя па кой? Да се оправя човека.

    08:38 21.11.2025

  • 6 защо

    4 0 Отговор
    Налага ли се да слага 1 кило гел и 2 кила лак на кичарата и да се вапца като клоун или стара чанта с бръчки?
    Един по-естествен стил ще му пасне много по-добре. И женките ще се кефят повече.

    Коментиран от #10

    08:40 21.11.2025

  • 7 смок

    8 1 Отговор
    Има повече женски хормони в кръвта си. Дано оздравее човекът!

    08:45 21.11.2025

  • 8 ИВАН

    8 0 Отговор
    Тоя, някоя сладкопойна чучулига ще да е.

    08:45 21.11.2025

  • 9 Леля Пенка

    12 3 Отговор
    Май нещо билетчетата не се грабят независимо големият шум по медиите.Виж баба Лили няма нужда от реклама.

    Коментиран от #16

    08:47 21.11.2025

  • 10 Гошо

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "защо":

    Него женките не го вълнуват,пич. :)

    08:47 21.11.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    Вероятно се налага да му закърпят аNALния сфинктер след последната голяма оргия...

    Коментиран от #12

    08:48 21.11.2025

  • 12 НойкоНоевски

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Лошо е да си локомотив на такова влакче и всичките вагони да искат да бутат локомотива с големите .....буфери :)

    09:06 21.11.2025

  • 13 Тончо

    11 2 Отговор
    Този човек е ИЗМАМНИК!!! Все не му стигат парите завалията, но уви много хора завлече...

    09:07 21.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Желание на читател

    6 0 Отговор
    Искам утре пак да публикувате тази новина. Два пъти не е достатъчно.

    09:42 21.11.2025

  • 16 ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Леля Пенка":

    Па таа не умре ли????

    12:08 21.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.