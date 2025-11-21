Красимир Аврамов отлага концерта си за 2026 година. За това съобщи самият той в социалните мрежи. Налага се изпълнителят да се подложи на спешна медицинска интервенция, която не търпи отлагане.
"Скъпи приятели, с настоящото обръщение ви информирам, че моя концерт "Вдъхновението Попопера и Красимир Аврамов“, планиран за 29 ноември 2025 г. в Зала 1 на НДК, се отлага за 2026 година.
Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма.
Искрено се надявам, че този необходим период на лечение и възстановяване ще бъде посрещнат с разбиране от всички мои партньори, медии и преди всичко от моята любима публика. Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро, след като се уточни прогресът на възстановяване.
Всички закупени билети ще бъдат валидни за новата дата, а при желание ще може да бъдат възстановени на мястото на покупка.
Моля да ме извините за причиненото неудобство и благодаря за вашата подкрепа и разбиране в тази ситуация.
С цялата ми обич и дълбоко уважение към вас,
Красимир Аврамов"
Краси Аврамов отлага големия си концерт заради спешна медицинска намеса
21 Ноември, 2025 08:24 1 193 19
Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро
Красимир Аврамов отлага концерта си за 2026 година. За това съобщи самият той в социалните мрежи. Налага се изпълнителят да се подложи на спешна медицинска интервенция, която не търпи отлагане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахах
08:27 21.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Д-р Карачепов, хирург
Коментиран от #17, #18
08:28 21.11.2025
4 баба вуна
08:36 21.11.2025
5 Муню
08:38 21.11.2025
6 защо
Един по-естествен стил ще му пасне много по-добре. И женките ще се кефят повече.
Коментиран от #10
08:40 21.11.2025
7 смок
08:45 21.11.2025
8 ИВАН
08:45 21.11.2025
9 Леля Пенка
Коментиран от #16
08:47 21.11.2025
10 Гошо
До коментар #6 от "защо":Него женките не го вълнуват,пич. :)
08:47 21.11.2025
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #12
08:48 21.11.2025
12 НойкоНоевски
До коментар #11 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Лошо е да си локомотив на такова влакче и всичките вагони да искат да бутат локомотива с големите .....буфери :)
09:06 21.11.2025
13 Тончо
09:07 21.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Желание на читател
09:42 21.11.2025
16 ти да видиш
До коментар #9 от "Леля Пенка":Па таа не умре ли????
12:08 21.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.