Руски депутат предложи 10% от бюджета да се определят за крадене

На заседание на Астраханската областна дума депутатът Евгений Дунаев изрази доста провокативно предложение: да се отделят 10% от бюджета за крадене. Тази идея предизвика усмивки и смях сред колегите му, но зад хумористичното предложение се крие сериозен проблем.
Според Astrakhanpost.ru, на 20 ноември депутатите са обсъдили проекта за областен бюджет за 2024 г. и по време на дискусията Дунаев е повдигнал въпроса за злоупотребите с бюджетни средства по време на държавни поръчки.
„Всеки от нас отваря интернет сутрин и чете: „15 милиона са откраднати по време на строителството на детска градина“, „10 милиона са откраднати по време на строителството на къщи“, „пречиствателната станция за отпадъчни води трябваше да бъде завършена, но са откраднати 30 милиона“. „Какво да кажа? Вече 10 години строят „Октомври“ и вече има четири наказателни дела. Това не е случайно; именно Салтиков-Шчедрин каза: „Ако се събудя след 200 години, ще видя хора да пият и крадат“. Така че нека веднага да заложим 10% в бюджета, за да покрием кражбата. Възможно ли е това изобщо?“, предложи Дунаев.
Председателят на регионалната Дума отговори на забележките на колегата си, като припомни друго литературно произведение, описващо кражбата на социалистическа собственост през съветския период. Той отбеляза, че „винаги има хора, които нарушават закона, опитвайки се да печелят пари по грешен начин“.
„Добре е, че правоохранителните органи работят. Щеше да е по-лошо, ако хората крадяха и никой не беше хванат или наказан. Ако крадеш, отиваш в затвора“.
В края на речта си той добави масло в огъня, като двусмислено отбеляза, че тези разходи не могат да бъдат включени в бюджета. В крайна сметка, според него, това би станало „с предварително споразумение от група хора“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вижда се
15:14 21.11.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #19
15:14 21.11.2025
3 Цвете
15:15 21.11.2025
4 Цвете
15:16 21.11.2025
5 Мими Ралева
15:17 21.11.2025
6 Чочо
15:17 21.11.2025
7 2024
15:19 21.11.2025
8 Никой
15:20 21.11.2025
9 Да,бе
15:23 21.11.2025
10 Перо
15:26 21.11.2025
11 тиквата: депутат предложи 10% от бюджета
макар кьорфишек
15:27 21.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аз съм веган
15:46 21.11.2025
14 РаZпутин
Смяли са се, защото 10 процента е много малко....
15:48 21.11.2025
15 Ами да
16:11 21.11.2025
16 Нашия е 50 милиарда
Коментиран от #22
16:29 21.11.2025
17 Левски
16:46 21.11.2025
18 Ами пак добре
16:55 21.11.2025
19 А българите
До коментар #2 от "Атина Палада":Крадат 200 км в час. Какви 10%. Това беше по времето на костовиста Божков (мистър 10 процента, Бог да го прости). Сега се говори за минимум 50%. Е как да просперира държава и народ??!!
17:14 21.11.2025
20 Шаран БГ
17:17 21.11.2025
21 мдааааааааааа
17:20 21.11.2025
22 1488
До коментар #16 от "Нашия е 50 милиарда":В USA всичко се изпраща за еврейте и се краде от еврей.
22:08 21.11.2025
23 Колко Ли ?
От Нашия Бюджет !
Са Определени С !
Такава !
Цел !
23:52 21.11.2025