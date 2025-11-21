Новини
Любопитно »
Руски депутат предложи 10% от бюджета да се определят за крадене

Руски депутат предложи 10% от бюджета да се определят за крадене

21 Ноември, 2025 14:59, обновена 21 Ноември, 2025 15:10 1 503 23

  • бюджет-
  • кражби-
  • депутати-
  • астрахан-
  • русия

Идеята му предизвика смях, но зад привидно хумористичното предложение се крие сериозен проблем, пише ast.mk.ru

Руски депутат предложи 10% от бюджета да се определят за крадене - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На заседание на Астраханската областна дума депутатът Евгений Дунаев изрази доста провокативно предложение: да се отделят 10% от бюджета за крадене. Тази идея предизвика усмивки и смях сред колегите му, но зад хумористичното предложение се крие сериозен проблем.

Според Astrakhanpost.ru, на 20 ноември депутатите са обсъдили проекта за областен бюджет за 2024 г. и по време на дискусията Дунаев е повдигнал въпроса за злоупотребите с бюджетни средства по време на държавни поръчки.

„Всеки от нас отваря интернет сутрин и чете: „15 милиона са откраднати по време на строителството на детска градина“, „10 милиона са откраднати по време на строителството на къщи“, „пречиствателната станция за отпадъчни води трябваше да бъде завършена, но са откраднати 30 милиона“. „Какво да кажа? Вече 10 години строят „Октомври“ и вече има четири наказателни дела. Това не е случайно; именно Салтиков-Шчедрин каза: „Ако се събудя след 200 години, ще видя хора да пият и крадат“. Така че нека веднага да заложим 10% в бюджета, за да покрием кражбата. Възможно ли е това изобщо?“, предложи Дунаев.

Председателят на регионалната Дума отговори на забележките на колегата си, като припомни друго литературно произведение, описващо кражбата на социалистическа собственост през съветския период. Той отбеляза, че „винаги има хора, които нарушават закона, опитвайки се да печелят пари по грешен начин“.

„Добре е, че правоохранителните органи работят. Щеше да е по-лошо, ако хората крадяха и никой не беше хванат или наказан. Ако крадеш, отиваш в затвора“.

В края на речта си той добави масло в огъня, като двусмислено отбеляза, че тези разходи не могат да бъдат включени в бюджета. В крайна сметка, според него, това би станало „с предварително споразумение от група хора“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    19 3 Отговор
    А тук се краде 60% от бюджета със съгласието на всички !!

    15:14 21.11.2025

  • 2 Атина Палада

    12 10 Отговор
    генетично е заложено на братушките да крадат

    Коментиран от #19

    15:14 21.11.2025

  • 3 Цвете

    7 6 Отговор
    БРАВО БЕ ДУНАЕВ. ТИ ИЗВАДИ ТОПЛИТЕ КИФЛИ НА СВЕТЛО. ТОЧНО ТАКА, ВРЕМЕ БЕШЕ ДА СИ ГО КАЖЕТЕ ГЛАСНО. 🫡😙🤐СЕГА СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СИ БЪРКАТЕ В КАЦАТА С МЕД И НИКОЙ КОПЧЕ НЯМА ДА ВИ КАЖЕ. ЧЕСТИТО! 🤑🤫🤑🤫😉🤑🤨😉🤑

    15:15 21.11.2025

  • 4 Цвете

    8 4 Отговор
    БРАВО БЕ ДУНАЕВ. ТИ ИЗВАДИ ТОПЛИТЕ КИФЛИ НА СВЕТЛО. ТОЧНО ТАКА, ВРЕМЕ БЕШЕ ДА СИ ГО КАЖЕТЕ ГЛАСНО. 🫡😙🤐СЕГА СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СИ БЪРКАТЕ В КАЦАТА С МЕД И НИКОЙ КОПЧЕ НЯМА ДА ВИ КАЖЕ. ЧЕСТИТО! 🤑🤫🤑🤫😉🤑🤨😉🤑

    15:16 21.11.2025

  • 5 Мими Ралева

    12 4 Отговор
    Явно са видяли това от България и се опитват да я настигнат.

    15:17 21.11.2025

  • 6 Чочо

    12 1 Отговор
    Нашите си го правят без да предлагат

    15:17 21.11.2025

  • 7 2024

    6 1 Отговор
    Изглежда Астрахан тепърва ще влиза в 2024 година.

    15:19 21.11.2025

  • 8 Никой

    8 2 Отговор
    Хайде сега и у нас " Възраждане " щото нали са братя, и да ги надминем, с предложение 20 % или е малко, за Толупа и Прасето ?

    15:20 21.11.2025

  • 9 Да,бе

    11 1 Отговор
    За 10%нашите няма да станат от леглата си...Ще мачкат пачките и кюлчетата 24/7.

    15:23 21.11.2025

  • 10 Перо

    7 1 Отговор
    В БГ трябва да се определят 60% за крадене!

    15:26 21.11.2025

  • 11 тиквата: депутат предложи 10% от бюджета

    3 1 Отговор
    малко ве колега
    макар кьорфишек

    15:27 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз съм веган

    4 0 Отговор
    Бензиностанцията по-скромни от нашите айдуци.

    15:46 21.11.2025

  • 14 РаZпутин

    7 2 Отговор
    Ами така де, краденето от държавата комунистите са го измислили....
    Смяли са се, защото 10 процента е много малко....

    15:48 21.11.2025

  • 15 Ами да

    3 2 Отговор
    В България 95%!

    16:11 21.11.2025

  • 16 Нашия е 50 милиарда

    1 0 Отговор
    РФ е с 360 милиарда. Там десет са 36 милиарда. Демек доста голяма сума. Тук няма откъде толкова. Говореха за 6-7 ама не е разследвано. В ЮСА около 1 милиард поне присвояват. Но там ги хващат. Ружа още я гонят .

    Коментиран от #22

    16:29 21.11.2025

  • 17 Левски

    3 1 Отговор
    А при нас се крадът 50 процента.

    16:46 21.11.2025

  • 18 Ами пак добре

    0 2 Отговор
    Че иска само 10% да е за крадене....в ЕС са поне 40-50% а при нас са 70

    16:55 21.11.2025

  • 19 А българите

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Крадат 200 км в час. Какви 10%. Това беше по времето на костовиста Божков (мистър 10 процента, Бог да го прости). Сега се говори за минимум 50%. Е как да просперира държава и народ??!!

    17:14 21.11.2025

  • 20 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Че то малко, бре Генчо !! Виж как се лапа от бюджета на братска България и се поуучи !!

    17:17 21.11.2025

  • 21 мдааааааааааа

    0 0 Отговор
    На Боко му е смешно от този аматьор. Как така само 10%

    17:20 21.11.2025

  • 22 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нашия е 50 милиарда":

    В USA всичко се изпраща за еврейте и се краде от еврей.

    22:08 21.11.2025

  • 23 Колко Ли ?

    1 0 Отговор
    Колко Ли ?

    От Нашия Бюджет !

    Са Определени С !

    Такава !

    Цел !

    23:52 21.11.2025