Руски депутат предложи 10% от бюджета да се определят за крадене

На заседание на Астраханската областна дума депутатът Евгений Дунаев изрази доста провокативно предложение: да се отделят 10% от бюджета за крадене. Тази идея предизвика усмивки и смях сред колегите му, но зад хумористичното предложение се крие сериозен проблем.

Според Astrakhanpost.ru, на 20 ноември депутатите са обсъдили проекта за областен бюджет за 2024 г. и по време на дискусията Дунаев е повдигнал въпроса за злоупотребите с бюджетни средства по време на държавни поръчки.

„Всеки от нас отваря интернет сутрин и чете: „15 милиона са откраднати по време на строителството на детска градина“, „10 милиона са откраднати по време на строителството на къщи“, „пречиствателната станция за отпадъчни води трябваше да бъде завършена, но са откраднати 30 милиона“. „Какво да кажа? Вече 10 години строят „Октомври“ и вече има четири наказателни дела. Това не е случайно; именно Салтиков-Шчедрин каза: „Ако се събудя след 200 години, ще видя хора да пият и крадат“. Така че нека веднага да заложим 10% в бюджета, за да покрием кражбата. Възможно ли е това изобщо?“, предложи Дунаев.

Председателят на регионалната Дума отговори на забележките на колегата си, като припомни друго литературно произведение, описващо кражбата на социалистическа собственост през съветския период. Той отбеляза, че „винаги има хора, които нарушават закона, опитвайки се да печелят пари по грешен начин“.

„Добре е, че правоохранителните органи работят. Щеше да е по-лошо, ако хората крадяха и никой не беше хванат или наказан. Ако крадеш, отиваш в затвора“.

В края на речта си той добави масло в огъня, като двусмислено отбеляза, че тези разходи не могат да бъдат включени в бюджета. В крайна сметка, според него, това би станало „с предварително споразумение от група хора“.