Рецепта на деня: Скариди с мед и соев сос

Необходими продукти:

500 грама скариди (почистени);

2 ч.л.мед;

1 ч.л. соев сос;

1 ч.л. зехтин;

1 ч.л. лют червен пипер;

1 скилидка чесън;

1/2 ч.л. джинджифил (настърган);

Сок от половин лайм;

Сол и черен пипер на вкус;

Сусам (по желание).

Начин на приготвяне:

Размразете скаридите (ако са замразени), изплакнете под течаща вода, подсушете добре. Пригответе марината. В купа смесете мед, соев сос, зехтин, лют червен пипер, наситнен чесън, настърган джинджифил, сок от лайм, сол и черен пипер. Разбъркайте добре маринатата.

Мариновайте скариди. Добавете скаридите към маринатата, разбъркайте добре, така че всяка скарида да се покрие със соса. Покрийте купата със стреч фолио и охладете за период от 30 минути.

Запържете скаридите. Загрейте тиган със зехтин на среден огън. Запържете скаридите за 3-4 минути от всяка страна.

Сложете готовите скариди в чиния, поръсете със сусам (по желание) и сервирайте, пише flagman.bg.