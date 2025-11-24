Рецепта на деня: Скариди с мед и соев сос

Необходими продукти:
- 500 грама скариди (почистени);
- 2 ч.л.мед;
- 1 ч.л. соев сос;
- 1 ч.л. зехтин;
- 1 ч.л. лют червен пипер;
- 1 скилидка чесън;
- 1/2 ч.л. джинджифил (настърган);
- Сок от половин лайм;
- Сол и черен пипер на вкус;
- Сусам (по желание).
Начин на приготвяне:
Размразете скаридите (ако са замразени), изплакнете под течаща вода, подсушете добре. Пригответе марината. В купа смесете мед, соев сос, зехтин, лют червен пипер, наситнен чесън, настърган джинджифил, сок от лайм, сол и черен пипер. Разбъркайте добре маринатата.
Мариновайте скариди. Добавете скаридите към маринатата, разбъркайте добре, така че всяка скарида да се покрие със соса. Покрийте купата със стреч фолио и охладете за период от 30 минути.
Запържете скаридите. Загрейте тиган със зехтин на среден огън. Запържете скаридите за 3-4 минути от всяка страна.
Сложете готовите скариди в чиния, поръсете със сусам (по желание) и сервирайте, пише flagman.bg.
