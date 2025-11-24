Новини
Рецепта на деня: Скариди с мед и соев сос

24 Ноември, 2025 10:05 1 038 5

  • скариди-
  • морски дарове-
  • марината-
  • какво да сготвя

За любителите на морски дарове

Рецепта на деня: Скариди с мед и соев сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 500 грама скариди (почистени);
  • 2 ч.л.мед;
  • 1 ч.л. соев сос;
  • 1 ч.л. зехтин;
  • 1 ч.л. лют червен пипер;
  • 1 скилидка чесън;
  • 1/2 ч.л. джинджифил (настърган);
  • Сок от половин лайм;
  • Сол и черен пипер на вкус;
  • Сусам (по желание).

Начин на приготвяне:

Размразете скаридите (ако са замразени), изплакнете под течаща вода, подсушете добре. Пригответе марината. В купа смесете мед, соев сос, зехтин, лют червен пипер, наситнен чесън, настърган джинджифил, сок от лайм, сол и черен пипер. Разбъркайте добре маринатата.

Мариновайте скариди. Добавете скаридите към маринатата, разбъркайте добре, така че всяка скарида да се покрие със соса. Покрийте купата със стреч фолио и охладете за период от 30 минути.

Запържете скаридите. Загрейте тиган със зехтин на среден огън. Запържете скаридите за 3-4 минути от всяка страна.

Сложете готовите скариди в чиния, поръсете със сусам (по желание) и сервирайте, пише flagman.bg.


  • 1 Главната джамия и центъра

    2 0 Отговор
    До КАМ ЗА ЕДИН ЩАНД И СУПА С МОРКОВИ ТРЯБВА ДА ЯМ

    10:10 24.11.2025

  • 2 Абе

    4 5 Отговор
    Яжте си ги тези червеи! Аз съм грамотен човек и знам, че цивилизацията е открила пържолата!

    10:17 24.11.2025

  • 3 Тоя обяд

    2 0 Отговор
    Ми звучи като от нищо нещо ааааа

    10:38 24.11.2025

  • 4 дядо поп

    7 0 Отговор
    Много по добре ще е ако си спестите меда и джинджифила!

    10:46 24.11.2025

  • 5 Мммдааа..

    0 0 Отговор
    Туй жУвотну само кат го гледам и ми се повдига...кифтаци бате, кифтаци и джолан на кокъл само, другото ней ранъ!

    14:04 24.11.2025